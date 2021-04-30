iPhone 14 Pro 的 OLED 显示屏或将由三星独家供应

自 2017 年以来，苹果一直在为其设备向三星购买 OLED 面板，但苹果现在正计划尽量减少对这家韩国公司的依赖。据显示行业专家 Ross Young 称，只有一款 iPhone 14 系列机型—— iPhone 14 Pro 将完全使用三星制造的显示屏，而其他 3 款机型的屏幕将由 2 到 3 家供应商提供。
据称京东方获得了 20%-25% 的 iPhone 14 屏幕订单，其余将由三星和 LG 供应；而全新尺寸的 iPhone 14 Max 的屏幕订单将被 LG 和三星瓜分。
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三星显示器和LG Display预计将为iPhone 14智能手机提供大部分OLED)面板，iPhone 14智能手机计划于 2022 年下半年发布...该技术由苹果公司于2014年开发，但三星显示器是业内第一家使用该技术大规模生产 OLED 面板的公司...2021年，三星显示器是唯一一家为iPhone 13系列提供LPTO OLED面板的公司...
消息人士称，面板的良率似乎也是一个问题，京东方的生产问题预计至少会持续到5月，京东方预计今年将为iPhone供应3000万片OLED面板，但如果这种情况持续下去，这一目标或难以实现...LG Display也为iPhone生产OLED面板，在采购显示驱动IC方面与京东方存在直接竞争，因为两者都使用LX Semicon作为芯片供应商...
海外爆料大神@ianzelbo 带来了最新的iPhone 14 Pro效果图，同时还与iPhone 13 Pro做了个对比...从图片中可以看到，iPhone 14 Pro虽然采用了挖孔，但这个感叹号”挖孔的面积非常大，相比小刘海并没有太大优势...而且这两个孔是组合一起来居中放置的，单独看两者都不居中，这种不对称的效果看起来让人非常不自在，强迫症患者可能会被逼疯”，让人有一些失望...你觉得iPhone 14 Pro的挖孔能接受吗？......
在 iPhone 13 推出之后 iPhone 12 Pro 和 iPhone XR 宣布停产，而最新消息称苹果在推出 iPhone 14 系列之后会停产 iPhone 11...苹果曾在 2020 年停产了 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus，现在，它正在考虑逐步淘汰剩余的两款 iPhone 11 机型...
来自 The Elec 消息称，苹果已经与一家长焦镜头供应商达成协议，这家供应商将为 2023 年 iPhone 供应潜望式镜头...通常情况下，苹果会要求供应商打造全新产线，专门为苹果产品生产组件...
四款iPhone 14系列手机中仅iPhone 14 Pro有且只有一家屏幕供应商，那就是三星；而其余三款，包括6.1寸iPhone 14、6.7寸iPhone 14 Max甚至全系最贵的iPhone 14 Pro Max，都会有2~3家屏幕供应商...由此来看，LG也搞定了Pro系列才配有的120Hz LTPO显示屏，而当前13 Pro和13 Pro Max，则只有三星独供......
行业人士推测iPhone 14和iPhone 14 Pro可能配备6.1英寸（或 6.06 英寸）OLED面板，分辨率为1170 x 2532，而iPhone 14 Max 和 iPhone 14 Pro Max可能配备6.7 英寸（或 6.68 英寸）1284 x 2778 OLED屏幕...据报道，iPhone 14基础款将售价799美元，iPhone 14 Max将售价899美元......
知名分析师郭明錤表示，苹果的下一代高端手机iPhone 14 Pro和Pro Max，可能会拥有更厚更凸的摄像头模组...他表示，与iPhone 13 Pro的主摄单元相比，新一代 4800 万模块的对角线长度将增加约25%至35%，而其7P镜头的高度（厚度）将增加5%至10%...
据国外媒体报道，已进入苹果iPhone OLED面板供应商行列的京东方，已被预计在今年将为苹果供应3000万块OLED面板...京东方的OLED面板显示驱动芯片供应商LX Semicon，也是LG显示的供应商，两家公司在确保足够的供应量方面存在竞争关系...与京东方和LG显示同为苹果iPhone OLED面板供应商的三星显示，所需的显示驱动芯片是由三星系统LSI供应，在确保供应方面更有优势，不存在LG显示和京东方存在竞争的问题...
国产厂商已经把LCD液晶屏做到了世界第一，而在越来越受到消费电子品牌青睐的OLED面板上，咱们的话语权同样在提升...据Theelec报道，京东方预计今年将为苹果供货3000万块iPhone所需的OLED面板，虽然距离设定的4000万块目标稍有距离，但相较于去年的1500~2000万块，已经进步许多...此前的消息多指出，京东方现只为iPhone 12/13标准版（6.1英寸）供应OLED面板，且多用于官翻和售后换屏机，不知道在秋季iPhone 14上，有没有更多零售版资源倾斜到京东方......
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