iPhone 14 Pro 的 OLED 显示屏或将由三星独家供应

自 2017 年以来，苹果一直在为其设备向三星购买 OLED 面板，但苹果现在正计划尽量减少对这家韩国公司的依赖。据显示行业专家 Ross Young 称，只有一款 iPhone 14 系列机型—— iPhone 14 Pro 将完全使用三星制造的显示屏，而其他 3 款机型的屏幕将由 2 到 3 家供应商提供。

据称京东方获得了 20%-25% 的 iPhone 14 屏幕订单，其余将由三星和 LG 供应；而全新尺寸的 iPhone 14 Max 的屏幕订单将被 LG 和三星瓜分。

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