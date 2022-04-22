1688服务市场“微供服务”类目APP将于 6月30日全部完成下线

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:1688 今日发布关于1688 服务市场“微供服务”类目APP （即采源宝APP支持的小店功能）下线通知。

据了解，该类目工具主要为“采源宝APP”用户提供小店服务、商品转发、采购订单回流等功能，用户需登录采源宝APP后可使用。因采源宝APP的各项功能和服务自 2022 年 5 月 9 日起将陆续停止，截止 2022 年 6 月 30 日全面停止采源宝APP服务。

自 2022 年 4 月 23 日起，将无法新订购“微供服务”类目APP（包含新客户订购及老客户续订），APP明细包含：开店_一键铺货开店、爱用旺铺、掌中小店、爱采小店-源头好货_免费开店、一键开店、爱采小店、大泽小店、其一社交微店、爱用旺铺_高级版、大泽小店-源头好货_键开店、章鱼旺铺PLUS、章鱼旺铺。

截止 2022 年 6 月 30 日，“微供服务”类目APP将全部完成下线，新老用户将无法继续登录及使用相关功能。如付费订购相关APP且服务结束，建议提前联系对应APP客服申请对未服务时间的订购金额退款，并在服务结束前完成小店账户余额提现。

如何找到您的服务中订单及APP客服联系方式？

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