NFT侵权第一案！元宇宙平台侵权“胖虎打疫苗”被判赔4000元

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:据杭州互联网法院公众号消息， 4 月 20 日，杭州互联网法院依法公开开庭审理原告奇策公司与被告某科技公司侵害作品信息网络传播权纠纷一案，并当庭宣判，判决被告立即删除涉案平台上发布的“胖虎打疫苗” NFT作品，同时赔偿奇策公司经济损失及合理费用合计 4000 元。

原告诉称，漫画家马千里创造的“我不是胖虎”(以下简称“胖虎”)动漫形象近年来成为广受用户欢迎的爆款IP。其享有“我不是胖虎”系列作品在全球范围内独占的著作权财产性权利及维权权利。

原告发现，被告经营的“元宇宙”平台上，有用户铸造并发布“胖虎打疫苗” NFT，售价 899 元。该NFT数字作品与马千里在微博发布的插图作品完全一致，甚至在右下角依然带有作者微博水印。NFT数字作品一旦被铸造上链，便难以像传统互联网信息一样易于处理。被告作为专业NFT平台，理应尽到更高的知识产权保护义务，对于在其平台发布的NFT数字作品权属情况应进行初步审核。被告不但未履行审核义务，还收取一定比例的交易费用。原告认为，被告行为构成信息网络传播权帮助侵权，故诉至本院，要求被告停止侵权并赔偿损失 10 万元。

被告辩称，1.其系第三方平台，涉案作品系平台用户自行上传，无需承担责任；2.其只有事后审查义务，已经将涉案作品打入地址黑洞，尽到通知-删除义务，所以也没有停止侵权的必要性；3.其并没有披露涉案作品对应NFT所在的具体区块链及节点位置以及涉案作品NFT所适用的智能合约内容的义务，法律对此没有明文规定。

法院经审理认为，被告某科技公司经营的“元宇宙”平台作为NFT数字作品交易服务平台，未尽到审查注意义务，存在主观过错，其行为已构成帮助侵权，遂作出上述判决。

法院表示，在当前法律没有明确规定的情况下，本案对NFT以及NFT数字作品的性质、NFT交易模式下的行为界定、NFT数字作品交易平台的属性以及责任认定停止侵权的承担方式等方面进行了积极探索，并形成了相应的司法审查标准，系涉及NFT数字作品的新类型典型案例。

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