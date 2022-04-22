站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:4月21日，一加Ace正式发布，全球首发联发科天玑8100-MAX定制芯片，手机重量仅186g，厚度8.2mm。

屏幕方面，一加Ace采用了定制的6. 7 寸柔性电竞屏，2412x1080 分辨率，支持120Hz高刷及720Hz触控采样率，峰值亮度达 950 尼特。

影像方面，一加Ace前置 1600 万像素自拍镜头，后置 5000 万超清三摄，主摄达5000 万像素，采用IMX766 传感器，并搭载了OIS光学防抖，此外还具备800 万像素超广角镜头及 200 万像素微距镜头。

续航方面，一加Ace采用长寿版150W超级闪充，充电速度快 1 倍，电池寿命长 1 倍，电池容量4500mAh， 17 分钟即可充满，循环寿命达到 1600 次。

此外，一加Ace还首创超晶石墨散热技术，总散热面积达35198.2m㎡，并配备定制的X轴线性马达、立体声双扬声器、全功能NFC等功能。

售价方面，8+128GB版售价 2499 元，8+256GB版售价 2699 元，12+256GB版售价 2999 元，12+512GB版售价 3499 元， 4 月 26 日开卖，有回蓝及开黑配色可选。

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