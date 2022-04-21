特斯拉美股盘前涨超7% 第一季度营收超预期

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:截至发稿，特斯拉美股盘前涨超7%。
今日早间，特斯拉公布 2022 第一季度财报称，该季度实现营收 188 亿美元，同比增长81%。
其中，来自于汽车业务的总营收为168. 61 亿美元，同比增长87%。来自于发电和储能业务的营收为6. 16 亿美元，同比增长24.7%。来自于服务及其他业务的营收为12. 79 亿美元。
汽车交付方面，一季度新车交付总量为 310048 辆，同比增长68%。
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4月2日消息,特斯拉对外公布了2022年第一季度汽车生产和交付数量，全球范围内交付量31.00万辆，上年同期为18.48万辆。第一季度汽车生产了超过30.5万辆汽车。 2022年第一季度，特斯拉共生产305,407辆汽车，交付310,048辆汽车。Model S和Model X车型的产量为14,218辆，交付量为14,724辆；Model 3和Model Y的产量为291,189辆，交付量为295,324辆。
日前联发科公布第一季度财报，联发科第一季度营收1427.11亿新台币，环比增长10.92%，同比增加32.1%...联发科新的三大战斗队形已到位，从今年起，该公司营收将分三大类别揭露，分别是手机、智慧终端平台及电源管理芯片...
特斯拉发布2022年第一季度交付报告，数据显示，2022年第一季度，特斯拉全球交付量超过31万辆，产量超30.5万辆，再创新高...Model3和Model Y第一季度的交付量达29.53万辆，占总交付量的95%;Model S和Model X的交付量为1.47万辆...
据国外媒体报道，特斯拉公布2022年第一季度财报，业绩超华尔街预期，股价盘后上涨逾6%...财报显示，第一季度公司营收为188亿美元，较去年同期增长81%，高于分析师预期的178亿美元；公司每股盈利为3.22美元，超过分析师预期的2.26美元...与去年同期相比，特斯拉第一季度所交付的单台汽车税前利润增长幅度超60%，达到16203美元...该公司部署了846MWh的锂离子电池储能系统，比去年同期增长了90% ，但比前一季度有所下降...
2021年全年，该州的电动汽车份额为 9.1%，因此 2022 年第一季度的结果暗示电动汽车在今年可能会显着增加其市场份额...特斯拉在加州电动汽车市场占有 78% 的份额...Model 3成为最畅销的汽车，注册量达到 24，375 辆，Model Y注册量为23，117 辆，位居第二，Model S注册量为 3，557辆，现代 Ioniq 5 以 1，959 次注册名列第四...
据国外媒体报道，从公布的月度营收数据来看，晶圆代工商台积电今年一季度的营收，接近170亿美元，达到预期，也再次创下新高...三个月的营收同比增长均超过30%，也就意味着台积电今年一季度的营收，同比增长也将超过30%...在1月13日发布的去年四季度财报中，台积电管理层是预计今年一季度营收166-172亿美元，就已公布的数据而言，他们一季度的营收也达到了他们的预期......
4月9日，台积电官网公布的数据显示，他们在今年第一季度共营收4910.76亿新台币，折合约170亿美元，再次创历史新高...台积电在今年一季度三个月的营收，分别为1721.76亿、1469.33亿和1719.67亿新台币，同比分别增长35.8%、37.9%和33.2%，延续了高速增长的势头...作为台积电的重要客户，iPhone 13系列的销量直接影响台积电的营收，几乎每年的这个时候都是台积电增加营收的重要时期...Intel的CEO帕特基辛格也低调访问了台积电，为了与台积电加强合作，获得更多的产能支持......
凤凰网科技讯 北京时间4月21日消息，特斯拉公司(NASDAQ: TSLA)今天发布了截至3月31日的2022财年第一季度财报。财报显示，按照美国通用会计准则(GAAP)计算，特斯拉第一季度总营收为187.56亿美元，较上年同期的103.89亿美元增长81%；归属于特斯拉普通股股东的净利润为33.18亿美元，较上年同期的4.38亿美元增长658%。(作者/箫雨)
根据小米集团2021全年业绩显示，全球MIUI月活用户为5.1亿，同比增长28.4%，中国大陆MIUI月活用户为1.3亿，同比增长17%...去年12月，MIUI 13操作系统正式发布，小米MIUI 13基于快，更稳”的目标打造，着力做好基础优化，包括焦点计算2.0、原子内存、液态存储等...流畅度和速度方面，头部三方应用如微信、QQ、微博、头条、抖音、淘宝等，全机型流畅度明显提升，相较于MIUI 12.5增强版，MIUI 13在旗舰机上累计掉帧时长下降15%、入门机更是下降52%......
比亚迪表示，第一季度中，归属于上市公司股东的净利润有望达到6. 5 亿-9. 5 亿元，较去年同期暴增174%-300%...公告称，一季度公司新能源汽车销量创下历史新高，带动盈利大幅改善，并一定程度上对冲了上游原材料价格上涨带来的盈利压力...公开资料显示， 2021年特斯拉全年销量 93 万台成为全球新能源车品牌销量冠军，比亚迪以 60 万台新能源车销量位居第二位...
多年来，数字媒体服务提供商 Hoopla 一直在经营面向公共图书馆的批量订阅业务，以便读者能够获取丰富的电子书、电影、有声读物的资源。然而最近图..
二人谈及抢公章”事件时，李国庆称，抢公章是为了拿10亿回来做公益，俞敏洪则笑称此话有点虚伪...不是为了面子和尊严，是为了钱，我早就想捐款10个..
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两年前，苹果首次决定，为了环保取消iPhone 12系列附送充电器，引得一片哗然...苹果发布环保成绩单，再一次回应iPhone包装盒不再外封塑料膜和取消..
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旗下远航30系列手机将在3天后的4月26日正式发布...远航30搭载了一块6.52英寸，1600*720分辨率的LCD水滴屏，搭载联发科天玑700处理器，配备4000mAh..
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Framework曾经提过模块化紧凑型笔记本电脑主板的概念，并且还要具有可维修、可升级的特点。目前，Framework的紧凑型笔记本电脑主板终于开卖，起售..