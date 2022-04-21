特斯拉美股盘前涨超7% 第一季度营收超预期

4月9日，台积电官网公布的数据显示，他们在今年第一季度共营收4910.76亿新台币，折合约170亿美元，再次创历史新高...台积电在今年一季度三个月的营收，分别为1721.76亿、1469.33亿和1719.67亿新台币，同比分别增长35.8%、37.9%和33.2%，延续了高速增长的势头...作为台积电的重要客户，iPhone 13系列的销量直接影响台积电的营收，几乎每年的这个时候都是台积电增加营收的重要时期...Intel的CEO帕特基辛格也低调访问了台积电，为了与台积电加强合作，获得更多的产能支持......