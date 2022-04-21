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特斯拉美股盘前涨超7% 第一季度营收超预期

2022-04-21 16:03 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:截至发稿，特斯拉美股盘前涨超7%。

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今日早间，特斯拉公布 2022 第一季度财报称，该季度实现营收 188 亿美元，同比增长81%。

其中，来自于汽车业务的总营收为168. 61 亿美元，同比增长87%。来自于发电和储能业务的营收为6. 16 亿美元，同比增长24.7%。来自于服务及其他业务的营收为12. 79 亿美元。

汽车交付方面，一季度新车交付总量为 310048 辆，同比增长68%。

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