王者荣耀供应商回应抄袭指控：正在紧急调查

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:今日午间，网易旗下手游绘旅人指控王者荣耀抄袭一事登上微博热搜。
针对被指控王者荣耀设计抄袭绘旅人原创设计图一事，王者荣耀供应商 @全速网络 发布公告，称注意到公司为王者荣耀设计的栏目公告图与其他产品公告图可能存在相似的情况，正紧急调查该设计创作的实际情况，会尽快作出完整说明。
《时空中的绘旅人》表示，上次《王者荣耀》就被指控抄袭素材，结果回应称是供应商的问题，那这次也是供应商的问题吗？赚这么多钱建议请个会原创的设计师吧！
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《时空中的绘旅人》指出王者荣耀在 4 月 14 日发布的《英雄调整情报》的海报涉嫌抄袭，并表示：“赚那么多钱请个会原创的设计师，看着都心疼！”...对此，王者荣耀供应商@全速网络发布公告回应称：我司注意到了该页面设计的网络讨论，4月14日我司为王者荣耀设计的栏目公告图与其他产品公告图可能存在相似的情况，本公司正在紧急调查该设计创作的实际情况，会尽快作出完整说明...
《王者荣耀》再次被指抄袭的事件引起网友热议，话题#王者荣耀#登顶热搜榜...对此，《王者荣耀》供应商@全速网络 发布公告进行回应：我司注意到了该页面设计的网络讨论，4月14日我司为王者荣耀设计的栏目公告图与其他产品公告图可能存在相似的情况，本公司正在紧急调查该设计创作的实际情况，会尽快作出完整说明...《时空中的绘旅人》晒出两张图，指出王者荣耀在4月14日发布的《英雄调整情报》的海报涉嫌抄袭......
作为国内最早致力于平板显示终端产品的厂家之一，皓丽母公司康冠科技多年来持续为全球一线品牌和客户提供卓越的服务和产品，驱动全球平板显示产业的发展...依托母公司康冠科技-LG中国区商用屏最佳战略合作伙伴的天然优势，皓丽全系列产品均采用LG 4K商用显示屏，让大众享受到更优质的产品...LG屏幕可视角度达到178°，色彩对比度及饱和度高，真实还原本真色彩，为用户提供更优质的显示体验...所以评判一台会议平板好不好，很大程度上取决于屏幕的优劣...当会议平板市场陷入价格战泥潭之中，部分品牌商退而求其次，产品质量难以把控......
招股书披露， 2018 年－ 2020 年以及 2021 年上半年，科隆新能实现营收分别为155，878. 11 万元、144，121. 26 万元、155，517. 81 万元和129，629. 25 万元；实现归母净利润分别为4，449. 39 万元、5，318. 36 万元、5，425. 66 万元和3，976. 74 万元......
受到上海、江苏、吉林等多地疫情影响，坦克300车型共涉及8家供应商伙伴停工、停运，目前受此影响坦克300车型于4月14日起暂停生产...在2月份，长城汽车销售新车70，792辆，环比大降36.6%，同比暴降20%...对于销量下降的原因，长城汽车表示，主要由于博世汽车部件（苏州）有限公司生产的车身电子稳定系统（ESP）供应不足所致，其博世为长城汽车主力车型ESP配置的独家供货商...而今疫情影响，长城最火爆的车型坦克300又出现了生产难题，这也可能会导致长城汽车4月份的销量数据，未必会有3月份的好看......
上海市在周日晚间宣布，将分两阶段实施封控以进行大规模新冠肺炎检测...知情人士称，特斯拉已将这一举措通知了员工和供应商...
4月21日，网易旗下剧情恋爱手游《时空中的绘旅人》发布微博称，王者荣耀存在抄袭行为...《时空中的绘旅人》晒出两张图，指出王者荣耀在4月14日发布的《英雄调整情报》的海报涉嫌抄袭...资料显示，《时空中的绘旅人》是由网易研发的一款世界观基于“平行宇宙”概念的剧情恋爱手游，邀请了国内外众多优秀画手参与创作，游戏于 2020 年 10 月 23 日全平台公测...
来自 The Elec 消息称，苹果已经与一家长焦镜头供应商达成协议，这家供应商将为 2023 年 iPhone 供应潜望式镜头...通常情况下，苹果会要求供应商打造全新产线，专门为苹果产品生产组件...
乌克兰计算机应急响应小组（CERT-UA）在周二的一份安全公告中称，他们刚刚破坏了 Sandworm 想要攻陷一家该国能源供应商的企图...此外攻击者还是用了被称作 Orcshred、Soloshred 和 Awfulshred 的擦除恶意软件变种，来攻击组织机构的 Linux 服务器...安全公告补充道：攻击者最晚在 2 月 22 日攻破了这家能源供应商的网络，并企图于 4 月 8 日切断乌克兰地区的电力供应......
苹果于今日晚间宣布，该公司目前已有55家中国供应商仅使用清洁能源，同时全球供应商使用的清洁能源总量已翻倍...截至苹果公司已有超过10吉瓦的清洁能源投入使用，已完成其承诺的近16吉瓦清洁能源超过一半的目标...苹果表示，截至目前已有213个主要生产合作伙伴承诺使用可再生能源生产所有苹果产品，同时共有55家中国供应商承诺仅使用清洁能源，这几乎代表了所有总部位于中国的苹果供应商...同时苹果于2018年启动了中国清洁能源基金来支持供应商企业转型，根据苹果的数据，目前该公司及其供应商已经共同投资了465兆瓦清洁能源......
但终归而言，我们还是需要有针对性的排名，深度挖掘用户搜索需求在做后续的SEO排名布局，反之亦是如此，如果我们试图做相关推广，同样需要精准定位..
3月17日，特斯拉中国官网显示，Model Y后轮驱动版售价提高至31.69万元，涨幅1.5元;3月15日，特斯拉中国宣布Model3高性能版价格调至36.79万元起，上..
当无数企业在片面追求突破产品参数峰值时，作为已成为 30 年的厨电头部企业，华帝则基于对家庭烹饪习惯特点的调查研究，结合 30 年的技术积淀，从..
毫无疑问，T7E是一款围绕现代家庭需求打造的实力派产品，目前已经开始火热预售，喜欢高刷带来极致的观影和游戏娱乐的体验的朋友可以到京东等电商平..
无糖饮料的消费者以 18 岁— 30 岁的年轻人为主，占总消费人群的69.07%；性别上，无糖饮料消费者中，接近七成为女性；地域上，消费者主要集聚在一..
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近一段时间，微软自带的杀毒软件Defender曾多次翻车，先将Office升级程序当做恶意软件，又导致Win11新版本视频播放出了问题，搞得人哭笑不得...De..
小红书上关于摩托车的笔记已超过30w+，领先于除了露营（笔记数量达105w+）之外的飞盘（笔记数4w+）、越野（22w+）、钓鱼（28w+）等媒体印象中大火..
据DigiTimes报道，苹果将不再是台积电集成扇出型封装（InFO）的唯一客户，预计到2024年，该封装将吸引安卓智能手机应用处理器的订单...台积电借由..
福建悟空云柜网络科技有限公司宣布完成 5000 万元人民币天使轮融资...公司旗下产品涵盖悟空速递柜，悟空速洗柜，悟空外卖柜，悟空生鲜柜，悟空智慧..
为了扩大“科幻朋友圈”，促进科幻产业共同发展，首钢园形成了促进大中小企业融合创新发展的全国首个“科幻产业联合体”，致力于联动各界产学研用..
其威马EX5、威马W6 等新能源车型深受用户青睐和信赖...测试结果表明，威马EX5 电池组的衰减率仅为4.29%，电池组的电压差仅为27mV，负绝缘阻抗高达..
一直到今年 2 月，刘畊宏开始转型做健身直播，直播间的人数才有了新的增长，但距离现在的数据仍然有着不小的差距...根据相关数据显示， 2021 年全..
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