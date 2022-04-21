王者荣耀供应商回应抄袭指控：正在紧急调查

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:今日午间，网易旗下手游绘旅人指控王者荣耀抄袭一事登上微博热搜。

针对被指控王者荣耀设计抄袭绘旅人原创设计图一事，王者荣耀供应商 @全速网络 发布公告，称注意到公司为王者荣耀设计的栏目公告图与其他产品公告图可能存在相似的情况，正紧急调查该设计创作的实际情况，会尽快作出完整说明。

《时空中的绘旅人》表示，上次《王者荣耀》就被指控抄袭素材，结果回应称是供应商的问题，那这次也是供应商的问题吗？赚这么多钱建议请个会原创的设计师吧！

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