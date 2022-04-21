2至4月，抖音电商花卉绿植销量环比增幅达153%

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:今日，《抖音春日赏花数据报告》发布。报告显示， 2 月 20 日到 4 月 20 日期间，在短视频和直播“云赏花”内容的带动下，抖音电商花卉绿植销量环比增幅达153%。

显示， 2 月 20 日至 4 月 20 日，抖音平台内“赏花”搜索量环比增长了 4 倍，赏花相关短视频有 2043 万条、点赞量累计达 15 亿。受多地疫情影响， 人们在家抗疫的同时，开启了“云赏花”模式。 2 个月内，“云赏花”相关直播观看量环比增长202%。

短视频和直播内容，也带动了兴趣电商里的花卉绿植销量环比增长153%。芍药销量环比增长高达1034%，樱花树苗、郁金香、牡丹、杜鹃花紧随其后，颇受消费者欢迎。

从购买年龄分布来看， 80 后买花最多， 00 后则成为春日买花增长主力军。相比去年同期， 00 后消费人数增长了412%，越来越多年轻人愿意为鲜花买单。

报告显示， 2 个月内，广西茉莉花、福建漳平杜鹃花销量同比成数十倍增长，山东芍药花、广东栀子花、云南玫瑰花的销量也颇为可观，比去年同期分别增长了696%、624%和390%。

兴趣电商里的“赏花经济”还带动了周边商品销量激增。报告显示，露营商品、园艺用品和自拍杆销量环比增幅达到了470%、165%和135%。

（举报）