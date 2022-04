今天,红魔游戏手机官方发布了一张神秘海报,并配文Its time for the world to know of our presence. ”(是时候让全世界知道我们的存在了)从海报上标志性的机械眼睛,以及这句影片中威震天的经典台词不难看出,红魔即将与《变形金刚》联名,并推出新品。值得注意的是,这张看起来没什么信息量的海报,其实隐藏了此次联名产品的发布日期。在海报下方,有两行《变形金刚》中的赛博坦文字,第一行翻译过来为425”,第二行则是cybertron”(赛博坦)。其中,作为变形金刚母星的赛博坦佐证了与《变形金刚》联名的推测,而425”不出意外的话?