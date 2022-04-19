一亿像素加持！Hi nova 9 SE正式发布 售价2499元起

今天，联想集团中国区手机业务部总经理陈劲晒出了摩托罗拉edge S30冠军版的预约情况，该机在京东平台预约量突破了10万人，售价是2499元...自上市以来，摩托罗拉edge S30冠军版凭借极具竞争力的价格，一直供不应求，下一轮发售时间是4月13日上午10点，有魅影黑、冰川蓝两种配色可供选择...这款手机的看点之一是配备了12GB内存、512GB大容量存储，定价2499元，是目前价格最便宜的12+512G手机...