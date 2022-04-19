一亿像素加持！Hi nova 9 SE正式发布 售价2499元起

站长之家（ChinaZ.com）4月19日 消息:今日晚间，中邮旗下消费电子产品品牌Hi nova正式发布了全新旗舰手机Hi nova9SE，产品共两个版本，其中8G+128G版本售价2499元，8G+256G版本售价2699元。
在外观设计方面，Hi nova9SE提供梦幻冰蓝、梦幻贝母、亮黑色三种配色，后置镜头组为星环设计语言，仅7.94mm的机身配上3D玻璃后壳设计，新机拥有1.05mm超窄侧边框，屏幕上额头宽度仅1.1mm。
屏幕方面，Hi nova9SE正面配备一块6.78英寸全视屏，屏占比高达94.85%，支持120Hz高刷新率和P3广色域，分辨率为2388*1080，387PPI。
在拍照方面，Hi nova9SE搭载一亿像素AI四摄系统，配备1.08亿像素主摄+800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头+微距镜头，前摄为1600万像素镜头。
配置和续航方面，Hi nova9SE搭载高通骁龙6nm5G芯片，支持双5G网络的使用内置4000mAh电池，支持66W快充，充至60%仅用15分钟，充至100%则在35分钟即可完成。。
售价方面，Hi nova9SE8GB+128GB售价2499元、8GB+256GB售价2699元，将于4月23日上午10:08正式开售。
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