上海约谈12家电商平台

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息:据上海市场监管公众号消息，日前，为进一步加强疫情防控期间电子商务平台的合规经营，上海市市场监管局召开大型电商企业线上行政约谈会， 12 家涉及民生领域的电子商务企业参会。与会企业围绕疫情期间的经营状况、消费投诉热点、稳定价格举措等进行交流发言，详细说明了具体的解决方案和改进措施。

其中，美团表示，将采取措施，提升保供服务质量。成立专项治理组，增加系统巡查频次，从技术层面对不同品类商品价格设置了上限值，一旦发现定价不合理、哄抬物价等问题，会拦截或者立即下线商品。

而饿了么表示，将稳定配送价格、兼顾防疫保供。 3 月 27 日开始，饿了么三次向商家发布稳物价倡议和盲盒蔬菜新规提示，建立专门治理团队每日对土豆、黄瓜、前腿肉等 25 种重点生鲜民生商品巡价管控。

会上，市市场监管局通报了设置不合理起购数量、天价农产品、不规范盲盒等消费投诉、社会热点问题，提出了下一步的工作要求：

进一步落实主体责任。加强对平台内经营者的管理力度，提升技术手段，完善退出机制，及时对违反法律法规的平台内经营者采取必要措施。 进一步规范经营行为。依法依规开展拉新、促销活动，继续加强套餐、盲盒类商品的审核力度，切实维护消费者合法权益。 进一步强化骑手管理。严格落实相关防疫政策，加强疫情管控期间的骑手出行管理和安全保障。完善内部制度，进一步规范跑腿、代买服务的收费管理，制止骑手私下加价等不当行为。

最后，上海市市场监管局表示，各区市场监管局依照《疫情防控期间电商经营活动合规警示》积极督促相关平台企业依法落实主体责任，强化对平台内经营者的合规管理。继续加强民生领域网络交易行为的监管力度，坚决打击虚假宣传、哄抬物价、销售不合格商品等侵害消费者合法权益的行为。

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