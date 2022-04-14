2021百度搜索整顿报告

站长之家（ChinaZ.com）4月14日 消息:4月14日晚间，百度发布《2021年搜索违规行为整顿报告》称，2021年共处理了2000亿个违规作弊站点，55万亿个低质网页和有害链接，提升了对优质站点的识别及抓取效率。

百度表示，2021年百度搜索进行了策略升级，不仅从数据收录的源头对低质违规内容进行识别，并且加强了对各类违规信息和违规平台的识别和处理（例如黑产账号、违规任务发布平台等）。

此外，2021年百度搜索在例行安全防控中，针对赌博，色情，违禁品和其他非法行为进行专项管控。通过机器识别和人工巡检，共挖掘并清理有害风险搜索词205亿组。

百度强调，一直以来，百度搜索坚定地维护搜索公正，让优质资源脱颖而出，对于一些通过恶劣作弊手段欺骗搜索引擎，扰乱搜索结果的行为，百度搜索也绝不容忍，坚决打击。

2022年1月，全国首例人工刷量平台干扰搜索引擎算法不正当竞争纠纷案在北京海淀法院开庭，百度公司取得胜诉。该案在全国范围内首次以司法判决的形式确立了“人工或机器刷量违法”。 2022年3月，百度搜索取得了全国首个搜索引擎打击霸屏类黑灰产案件的胜诉，恶意霸屏行为违法自此确立。截止目前，百度搜索在全国各地起诉各类黑灰产案件二十余件，持续维护健康的搜索生态秩序。

最后，百度还称，面对当下日益复杂的搜索生态安全问题，百度搜索不断通过核心技术优化与算法升级，持续限制违规站点的搜索展现，维护优质站点的权益，保障搜索公平公正。百度搜索将继续与广大开发者共同努力，净化网络环境，促进搜索生态良性发展。

以下为违规行为案例:

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