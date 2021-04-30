分析师：苹果第三代新款 iPhone SE 3 需求低迷

天风国际证券分析师郭明錤发布推文称，苹果上个月发布的新款iPhone SE需求疲软，即便当前该手机产能受到疫情影响，但多国苹果官网的iPhone SE3 仍处于「有货」状态，意味着现有库存仍然能够满足低迷的需求。
上周，摩根大通下调了对iPhone的销量预期，理由是新款iPhone SE的「上行空间有限」，将iPhone SE的销量从此前的 3000 万部下调至 2400 万部。
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天风国际分析师郭明錤在推特上发文称，苹果上个月发布的新款iPhone SE需求疲软，即便当前该手机产能受到疫情影响，但多国苹果官网的iPhone SE3仍处于「有货」状态...高端MacBook Pro的交货时间在新一轮疫情后增加了3-5周，表明「需求良好」...
Donovan指出，苹果可能会将2022年的iPhone生产订单削减至2.45亿至2.5亿之间，减产原因包括俄乌冲突、供应链中断和其他常见的理由，并补充道，上个月发布的iPhone SE3产量可能会削减2000万部...「尽管如此，显然这种缺乏需求的情况让苹果感到惊讶，而转向生产更多的iPhone13的工作正在进行中，」Donovan解释说，苹果为带有5G的iPhone SE和iPhone13使用相同的处理器是一个「明智之举」......
第三代iPhone SE的首次拆解已经在视频网站出现，显示了该设备内部组件的外观...维修网站iFixit可能会在未来几天分享该设备的全面拆解，以进行更仔细的观察...
据国外媒体报，上周曾有由于需求不及预计，苹果公司计划将二季度iPhone SE的产量，较原计划削减约20%，也就是减少200万-300万部，受市场需求季节性变化的影响，苹果也已要求供应商削减iPhone 13系列的产量，较原计划削减数百万部...而在iPhone砍单后，分析师又预计苹果无线耳机AirPods 3的需求也不及预计，将削减二季度和三季度的产量...从外媒的报道来看，预计苹果将削减二季度和三季度AirPods 3订单的，是在苹果产品预测方面有很高准确性的分析师郭明錤......
郭明錤周一在社交媒体上表示，新iPhone SE的需求低于预期，他已将这一款新iPhone今年的出货量预期调至1500-2000万部，较此前的2500万-3000万部下调1000万部...苹果新一代的iPhone SE，是在3月9日凌晨的苹果春季新品发布会上推出的，搭载iPhone 13系列同款的A15仿生芯片，支持5G，高能效的芯片、优化的电池和iOS 15默契配合，使这一代iPhone SE的续航能力也大为提升......
由于苹果在3月9日凌晨的发布会上才推出支持5G的第三代iPhone SE，目前苹果官网在售的也是这一款，前代已从苹果官网下架，因而苹果此番削减的iPhone SE，就将是苹果新推出的这一款的产量...新推出的支持5G的iPhone SE，被认为在新兴市场会有可观的销量，苹果削减产量，势必也会影响到最终的销量......
据国外媒体报，众所周知，作为苹果主要代工商的富士康，是苹果iPhone的主要代工商，iPhone大部分也是由富士康组装，在iPhone 13系列推出之前，就曾有富士康将组装全部的iPhone 13 Pro Max，68%的iPhone 13和接近60%的iPhone 13 Pro...在iPhone 13系列推出之前，就曾有和硕将组装全部的iPhone 13mini，以及32%的iPhone 13......
之前曾有消息称，苹果要砍单iPhone SE新款的订单，主要是因为需求疲软，这曾导致该公司股价大跌。天风国际分析师郭明錤最新透露称，新款iPhone SE的交付状态在多个国家的苹果在线商店中显示有货”。这是值得注意的，因和硕正在制造iPhone SE，而中国部分地区正在经历疫情停工。此外，郭明錤表示，由广达制造的高端MacBook Pro的交货时间在新一轮疫情后已增加到3-5周，表明需求良好”。和硕周二表示，受疫情影响，其位于上海和昆山的两家家主力工厂停产。上周，摩根大通下调了对iPhone的销量预期，理由是新款iPhone SE的上行空间有限”，将
相关调查公司BCN最新统计数据，3月18日在日本开卖的iPhone SE 3因售价低廉，提振当地市场销量，初期销售表现远优于前两代iPhone SE机型...iPhone SE 3搭载和iPhone 13系列同样的A15 Bionic芯片，但售价不到6万日元，这可能是其销售量远优于第一代及第二代机型的原因之一...从不少日本用户的发声情况看，大家之所以购买这款新机还是因为便宜，毕竟折合人民币也就是3000元左右...
据国外媒体报道，在苹果产品预测方面有很高准确性的分析师郭明錤，在去年9月份曾预计，苹果在2023年下半年将推出至少一款支持屏下指纹识别的iPhone...对于屏下指纹识别，上月底曾有爆料人士透露，苹果研发屏下指纹识别已有多年，但面容识别似乎是未来的方式，苹果在今年1月份就已决定将Touch ID相关的工作和资源转移到从事Face ID的团队...当时在报道苹果已不再研发屏下指纹识别相关的技术时，外媒提到，苹果可能在研发屏下面容识别，下一步也是显而易见的，苹果很快就能准备好屏下Face ID传感器......
随着发布时间的靠近，关于vivo X80系列的爆料消息也越来越多，今天，有博主爆料，称vivo X80 Pro将首发GNV超大底主摄...这颗主摄是基于三星50MP G..
今天，小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军表示，去年我用了很长一段时间的Civi，用起来非常流畅，续航超好...小米Civi配备了4500mAh大电池，官方..
据网信办官网通报，2022年3月全国受理网络违法和不良信息举报1258.6万件，环比增长2.1%、同比增长16.5%...中央网信办（国家互联网信息办公室）违法..
今天，小米产品经理@馨心_Mia发文表示，小米Civi在166g、6.98mm超轻薄机身里塞进了4500mAh大电池，这个神仙搭配目前还没有遇到对手...Civi的堆叠设..
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