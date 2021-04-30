分析师：苹果第三代新款 iPhone SE 3 需求低迷

天风国际证券分析师郭明錤发布推文称，苹果上个月发布的新款iPhone SE需求疲软，即便当前该手机产能受到疫情影响，但多国苹果官网的iPhone SE3 仍处于「有货」状态，意味着现有库存仍然能够满足低迷的需求。

上周，摩根大通下调了对iPhone的销量预期，理由是新款iPhone SE的「上行空间有限」，将iPhone SE的销量从此前的 3000 万部下调至 2400 万部。

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