特斯拉1.37亿美元的种族歧视赔偿减至1500万美元

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:4月13日星期三，美国地区法官威廉·H·奥里克 将陪审员授予特斯拉前员工欧文·迪亚兹的 1.37亿美元赔偿减少到 1500 万美元。迪亚兹曾指责特斯拉种族歧视。

奥里克法官将补偿性赔偿金减至1500万美元，并将惩罚性赔偿金维持在1350万美元。此前，陪审团判给迪亚兹 690 万美元的补偿性赔偿和 1.3 亿美元的惩罚性赔偿。

奥里克法官称，“根据最高法院对惩罚性赔偿施加宪法限制的先例，惩罚性赔偿裁决也必须免除。但同样，我不会将其降低到特斯拉敦促的赔偿损失的一比一比例。我的结论是，根据这些事实，宪法允许惩罚性赔偿金为 1350 万美元，是补偿性赔偿金的九倍”。

特斯拉主张将赔偿金减至 300000 美元，但奥里克法官予以否认。然而，在 2022 年 1 月，联邦法官表示他倾向于减少赔偿，因为赔偿金非常高。联邦法官还驳回了特斯拉重新审理的请求。法庭文件说：“证据的分量充分支持了陪审团的责任认定。”

迪亚兹的律师拉里·欧根告诉彭博社，1500 万美元的奖金仍然是一笔不小的数目，尽管它远低于陪审团最初裁定的 1.37亿美元。伯克利法学院的大卫奥本海默表示，迪亚兹 1500 万美元的赔偿金仍然是种族歧视或就业歧视案件中最高的赔偿金之一。

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