一加Ace将于4月21日发布 搭载天玑 8100 处理器

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:今日，一加官方宣布，一加Ace将于4月21日19点正式发布。
根据此前爆料，一加Ace搭载天玑 8100 处理器，安兔兔跑分超 80 万。同时，配备12GB LPDDR5 内存+UFS 3. 1 闪存组合，以及6. 7 英寸直屏。
影像方面，一加Ace搭载 5000 万+ 800 万+ 200 万后置三摄，前置 1600 万像素。
此外，一加Ace还配备150W超级闪充。
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今天，一加Ace已在一加京东自营旗舰店上架接受预约，该机将于4月21日正式发布...一加Ace搭载的联发科天玑8100芯片采用台积电5nm制程工艺，由4颗主频为2.85GHz的Cortex-A78大核、4颗2.0GHz主频的Cortex-A55组成，GPU为Mali-G610 MC6，性能强悍...目前业界电池寿命标准是800次循环后容量大于80%，一加长寿版150W超级闪充技术循环寿命达到1600次，达到业界两倍之多，让手机服役多年后电池性能仍能保持较高的健康度......
今天上午，一加手机已经正式官宣，将于4月21日19点召开新品发布会，正式推出一加Ace全新系列手机...OPPO首席产品官 一加创始人@刘作虎 亲自发文表示，一加Ace系列是最好的天玑8100手机，会是一款有颜有料的性能王牌...在配置方面，天玑8100作为目前口碑最强的旗舰芯片，采用台积电5nm制程工艺，安兔兔综合成绩突破80万分，并且功耗平衡非常出色，简单一句话概括就是骁龙888的性能 骁龙870的功耗”......
今天，一款型号显示为PGKM10的一加新机现身GeekBench，这款新机搭载了天玑8100处理器，疑似此前爆料的一加Ace...该机的跑分成绩为单核961分，多核3795分，拥有12GB内存，运行Android 12操作系统...其他方面，一加Ace有12GB LPDDR5内存以及UFS 3.1闪存；屏幕则是一块京东方出品的6.7英寸1080P OLED类钻柔性直屏，居中单孔...摄像上，它则有着1600万像素的前置单摄，后摄除了5000万像素的IMX766主摄，还有800万和200万像素的两颗镜头......
周炳讯表示，大家可以看到，每年旗舰机的价格不断在上升，背后的原因是以各类芯片为代表的元器件价格上涨和国际形势的影响...一加Ace搭载的联发科天玑8100芯片采用台积电5nm制程工艺，由4颗主频为2.85GHz的Cortex-A78大核、4颗2.0GHz主频的Cortex-A55组成，GPU为Mali-G610 MC6，性能强悍...目前业界电池寿命标准是800次循环后容量大于80%，一加长寿版150W超级闪充技术循环寿命达到1600次，达到业界两倍之多，让手机服役多年后电池性能仍能保持较高的健康度......
昨晚，一加手机官微突然发文称明天见”，综合多条微博信息可以发现，一加官方应该会公布一款全新的天玑8100手机，极大概率就是此前传闻的一加Ace...天玑8100是目前市面上口碑最好的旗舰芯片之一，采用台积电5nm制程工艺，由4颗主频为2.85GHz的Cortex-A78大核、4颗2.0GHz主频的Cortex-A55组成，安兔兔综合成绩突破了80万分......
但一加Ace在散热、充电、电池都没有妥协下，做到了186g、8.2mm...目前一加Ace已经获得入网许可，该机采用6.7英寸OLED柔性直屏，搭载联发科天玑8100处理器，最高配备12GB内存，后置5000万索尼IMX766主摄，支持OIS光学防抖，同时配备800万超广角和200万副摄，电池容量为4500mAh，支持150W闪充...当前业界电池寿命标准是800次循环后容量大于80%，一加长寿版150W超级闪充技术循环寿命达到1600次，达到业界两倍之多，让手机服役多年后电池性能仍能保持较高的健康度......
今天上午，海外亚马逊的广告中提前泄露了一款一加旗下的新品手机，而且看起来造型非常独特。结合此前相关传闻，有不少数码博主推测，这很有可能会是一加刚刚官方自曝过的全新系列一加Ace。随后在今天下午，又有博主曝光了一加Ace官方宣传海报的图片，证实了该机的外观设计。根据图片显示，一加Ace与此前一加手机的设计差距非常大，采用了完全直角边框的方案，后摄部分与一加10 Pro的处理有些异曲同工的意思，其中分布了大眼三摄模组。遗憾的是，此次曝光的外观并没有展示出正面设计，但预计应该会是居中打孔的全面屏方案。其他方面，此前@
今天，一加中国区总裁李杰表示，天玑8100是一个口碑非常出色的处理器，但目前来看，这么好的一个处理器，市面上竟然没有一款方方面面都足够好的8100手机，尤其在设计、相机和品控上，实在是遗憾...李杰同时表示，一加Ace将会是最好的天玑8100手机，这意味着一加Ace将会在工业设计、影像、品控方面都将做到同价位最好...目前业界电池寿命标准是800次循环后容量大于80%，一加长寿版150W超级闪充技术循环寿命达到1600次，达到业界两倍之多，让手机服役多年后电池性能仍能保持较高的健康度......
上周一则新传闻称，即将推出的 OnePlus Ace 智能机，将搭载联发科天玑 8100 芯片组、且支持 150W 高功率快充...进一步的消息称，该机确实搭载了天玑 8100 芯片组、辅以 12GB RAM、且预装了 Android 12 移动操作系统...其余规格传闻包括支持 120Hz 高刷新率 @ FHD+ 分辨率的 6.7 英寸 AMOLED 居中打孔屏，后置三摄为 50MP 主摄（支持 OIS 光学防抖）+ 8MP 超广角 + 2MP 微距镜头...
此前有数码博主爆料称，OPPO的Ace将在缺席两年后回归，并将搭载一款联发科的处理器。今天，该博主进一步透露，这款Ace系列的新机将主打快充和游戏，采用天玑8100和150W超级闪充的搭配，主摄则是老朋友IMX766。不过，这款Ace回归后的新机，却不能再叫做OPPO Ace”了，它归属于一加而非OPPO。此前曾放出不少消息的那款采用天玑8100的一加新机，其实就是这款新Ace。从目前的信息来看，这款手机除了天玑8100外，还将有12GB LPDDR5内存以及UFS 3.1闪存；屏幕则是一块京东方出品的6.7英寸1080P OLED类钻柔性直屏，居中单孔。摄像上，一加Ace前置
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