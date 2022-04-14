一加Ace将于4月21日发布 搭载天玑 8100 处理器

今天上午，海外亚马逊的广告中提前泄露了一款一加旗下的新品手机，而且看起来造型非常独特。结合此前相关传闻，有不少数码博主推测，这很有可能会是一加刚刚官方自曝过的全新系列一加Ace。随后在今天下午，又有博主曝光了一加Ace官方宣传海报的图片，证实了该机的外观设计。根据图片显示，一加Ace与此前一加手机的设计差距非常大，采用了完全直角边框的方案，后摄部分与一加10 Pro的处理有些异曲同工的意思，其中分布了大眼三摄模组。遗憾的是，此次曝光的外观并没有展示出正面设计，但预计应该会是居中打孔的全面屏方案。其他方面，此前@