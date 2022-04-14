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一加Ace将于4月21日发布 搭载天玑 8100 处理器

2022-04-14 09:29 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:今日，一加官方宣布，一加Ace将于4月21日19点正式发布。

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根据此前爆料，一加Ace搭载天玑 8100 处理器，安兔兔跑分超 80 万。同时，配备12GB LPDDR5 内存+UFS 3. 1 闪存组合，以及6. 7 英寸直屏。

影像方面，一加Ace搭载 5000 万+ 800 万+ 200 万后置三摄，前置 1600 万像素。

此外，一加Ace还配备150W超级闪充。

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