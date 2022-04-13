特斯拉加大在德州超级工厂的招聘力度

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息:特斯拉的Omead Afshar宣布德州超级工厂正在招聘，招聘岗位包括了工程、制造、运营等多个不同工种职位。

特斯拉在其德州工厂的招聘页面中指出：“无论你来自哪里、在哪里上学或从事什么行业，我们目前都在招聘各个级别的人才。”“如果你做了出色的工作，请加入我们，在我们加速世界向可持续能源过渡的过程中解决下一代工程、制造和运营挑战。”

特斯拉德州超级工厂正在招聘工程、制造、运营和施工人员。通过特斯拉的职业页面快速搜索，可以发现该公司为德州工厂开设的所有工作。

特斯拉在建筑和设施类别下提供42个职位，包括高级主管、设施电气工程师、员工施工经理和施工主管。在制造类别下，有179个职位空缺。德克萨斯州的制造工作包括电池制造工程师、电池制造运营负责人、高级机器人工程师以及机器人和自动化高级制造工程师的职位。

特斯拉在德州工厂的运营和业务支持类别下还有7个职位空缺。对于运营，德州工厂正在寻找电池制造技术项目经理、物流司机、物流协调员、系统设计和安装准备高级经理、驱动系统技术项目经理、工厂工程高级技术项目经理、以及视觉自动化的高级项目经理。

目前，特斯拉德州工厂第一批配备4680电池的Model Y已经在3月份交付。马斯克还宣布德州工厂将在2023年生产Cybertruck、Roadster、Semi甚至Optimus机器人。

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