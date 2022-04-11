vivo X Fold 折叠旗舰正式发布 搭载骁龙8 SPU定制版芯片

站长之家（ChinaZ.com）4月11日 消息:今晚vivo正式发布了vivo X Fold折叠屏旗舰新机，vivo产品副总裁黄韬发布会上透露，截至目前vivo X系列用户已突破1亿。

vivo X Fold新机外观采用方圆天阶设计理念，在方圆中找到最微妙而平衡的空间比例，以阶梯状的分布，为右侧设计 留下大量的留白，带来更富有层次的空间感。

vivo 表示，vivo X Fold获得全球首个30万次 TUV 莱茵折叠无忧认证，且在三十万次折叠后，依旧能保持良好的使用体验。据统计，手机用户平均每天会锁屏80次左右，如此计算，就算一天80次的频繁开合，也能使用长达10年之久。

官方介绍，vivo X Fold搭载了载全新一代骁龙8Gen1SPU定制旗舰芯片，采用先进的4nm MEP制程工艺。

骁龙8Gen1SPU在性能方面与普通版保持一致，拥有基于ARMv9指令集公版Cortex核心打造的Kryo780CPU，集成Adreno730GPU和骁龙X655G基带等，带来更强劲动力和更畅爽体验。

而SPU（ Secure Processing Unit ）则是高通全新一代骁龙8旗舰芯片系列内置的安全处理单元，结合独立OS，可用于现有业务的安全增强，进一步提升现有业务的安全性。

影像方面vivo X Fold搭载全焦段蔡司四摄，配合vivo影像算法矩阵，此外，配合蔡司自然色彩、蔡司超级夜景、蔡司质感人像及运动抓拍3.0等功能，无论是拍静物、风光、还是人像，都能轻松达到旗舰水准。

此外vivo X Fold还配备了4600mAh大电池，支持66W双电池闪充，全球首发50W折叠屏无线闪充，以及10W无线反向充电。

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