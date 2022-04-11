有赞推出门店核销插件——核销助手

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:近日，有赞应用市场上线门店销插件“核销助手”，帮助商家解决商品兑换、核销、多渠道管理等问题。
用户预先在线上下单后，门店可以通过核销助手提前估算出客流量。门店核销员选择当日工作的店铺或自提点，选择后只能针对该店铺或自提点的核销以及查看店铺核销记录。
核销统计页面的核销类型、核销总数及核销金额数据的核销数据总览。以日、周、月度的时间维度，通过曲线形象展现数据波动。且支持将所有时间节点导出，便于财务对账，全面助力商家运营。
（举报）
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
有赞应用市场推出的门店核销插件“核销助手”正式上线，帮助商家解决商品兑换、核销、多渠道管理等问题...
和许多国内品牌一样，西部马华主要通过在美团和大众点评等中心化平台进行团购券销售，今年3月开始尝试在抖音和支付宝的生活频道进行内容运营的尝试，并且利用支付宝的平台开放能力，委托代运营服务商微秒纪在支付宝生活频道尝试“生活号视频发券”的营销方式，以及直播、达人探店等全链路数字营销和多元化的营销玩法策划...西部马华此次优惠券营销策略分为35元套餐立减12券、108套餐立减38券、两种优惠券，西部马华北京地区门店均参与本次活动......
今天，有赞上线包裹卡涨粉插件，该功能仅支持微商城电商版，预计将于 4 月 11 日内测结束后将对全量商家开放...商家点击应用-营销玩法-包裹卡涨粉，可查看同行案例，点击一键复制可直接使用该包裹卡...包裹卡涨粉插件还提供从设计到印刷全流程的建议和配套的利益点玩法；借助活码，统计涨粉效果，数据可追踪...
”当寿星被围在生日蛋糕前，这是接下来即将出场的台词...从当初 4 个人的团队，到如今已拥有 200 人团队，从纯线上销售到如今 12 家门店，从马卡龙单品到面包、蛋糕、饮品、月饼等多品类发展，许个愿吧经历了什么？背后的经营管理又经历了哪些挑战？...在线上，其使用有赞微商城进行销售，线下则另有一套门店管理系统，会员管理还有一套管理系统...通过有赞零售，许个愿吧可以用一套系统实现网店管理、门店管理、会员管理，且能实现线上线下打通......
自 2015 年正式布局线下网点，新希望鲜生活已经在全国 15 个城市拥有了 600 多个社区网点，主打乳制品和生鲜产品...“影响 500 米生活圈”，是新希望鲜生活社区门店布局的基本逻辑...今年 5 月，新希望鲜生活通过有赞上线了小程序商城，目标很明确：一是“全国送”电商业务（如乳制品、葡萄酒、牛轧糖等标准品），二是针对生鲜产品，在昆明和成都两地展开社区团购...团长发起群团购，居民下单后可上门自提（门店就是天然的自提点）——通过有赞群团购，新希望鲜生活的社区团购开展得如火如荼......
9 月 3 日，由 CCFA 联合有赞连锁主办的「上海 CCFA 购物中心及连锁品牌峰会——连锁品牌数字化增长破局」分论坛上，有赞 CMO 关予将站在第三方视角，分享有赞连锁在过去半年观察到的中国连锁企业转型规律、以及由众多品牌商沉淀下来的数字化升级方法论...整体有赞连锁商家单客运营效果也很明显，服装鞋帽类目，GMV同比增长90.79%，店均新增会员 152 人/月；超市便利百货商超行业，复购率高达41%，店均新增会员 296 人/月......
这段时间关于杭州有赞裁员的消息不断，就连有赞CEO白鸦也在其公众号发文承认 2021 年是有赞最艰辛的一年，也不得已做出一些组织上的优化...对于有赞要求是不一样的，他们不仅仅把有赞当成了一个交易工具，更期望有赞是一个流量平台...否则对于多数商家来说，开了店，发布商品，却没有交易，还要自己去做营销活动、利用社群、公众号给有赞导流...有赞就是电商工具，有赞不是流量平台，这是死结...所以对于有赞来说，想要真正实现长期可持续的盈利模式，就必须走独立和深耕的路径...但有些业务的发展本质和疫情没关系，问题的暴露只是早晚的
如今全国多地再现新冠疫情，大家的旅游计划也需要再往后拖了，那购买的旅行套餐能不能退了呢？...据钱江视频报道，今年1月，家住杭州市滨江区的严女士年前在去哪儿购买了澳门旅游套餐，共4万元...去哪儿平台拿到航空公司要求提供的证明材料后，仍然拒绝全额退票，并要求只能自费改签...退款问题太普遍了，经常打一上午电话都打不进去，我都怀疑平台是不是故意不退票的...今天下午，去哪儿网客服在评论中回应道：尊敬的用户您好，收到您的反馈我司十分重视...
国鼎公司作为互联网产品的经营者，在明知微信服务的市场知名度、经营模式、微信各项功能、用途以及服务协议的情况下，仍然通过涉案软件在安卓端针对微信进行产品功能设置、妨碍，破坏微信软件的正常运营...最终，法院认为，国鼎公司实施了不正当竞争行为，被告国鼎公司在“腾讯网”首页显著位置连续四十八小时发布声明并赔偿原告腾讯公司经济损失及合理开支共计315万元......
抖音电商二手行业 2022 年面向二手门店商家推出了“星火门店计划”，正在开放招商中...商家开店成功千川红包奖励，最高千川红包奖励额度达 1 万元...针对一些店铺线上起量，线下生意却掉队的担忧，星火门店计划推出门店区域流量包、门店氛围物料等，助力店铺线下加速回暖...
据苹果公司分析师郭明錤称，由于全球大流行病导致中国的零部件短缺和持续封锁，高端款MacBook Pro机型的交付时间大幅延长。在线上Apple Store，内..
在苹果公司推出应用跟踪透明度功能近12个月后，一项新的分析预测，其第二年仍将对广告商造成重大干扰，Facebook、YouTube等将集体损失约160亿美元..
今天午后开始，一大团降雨回波逐渐覆盖上海，上海进入强降雨核心时段，部分地区雨势强劲，上海市气象台暴雨、雷电、大风三预警齐发...今日晚间，@..
4月13日晚，微信发布《关于治理微信个人帐号恶意营销行为的公告》，宣布治理刷单、减肥、丰胸等恶意营销行为，已经处理了9万个违规账号...2.虚假、..
今天，英特尔公司宣布了进一步减少其直接和间接温室气体排放的计划，并开发更多的可持续技术解决方案。该公司承诺到2040年在其全球运营中实现温室..
今晚，iQOO全新游戏性能神机iQOO Neo6正式发布，安兔兔跑分达1065001分，售价2799元起...显示方面，iQOO Neo6配备一块6.62英寸三星E4材料OLED直屏..
Windows更新和防病毒解决方案之间的一个潜在的兼容性问题使Chrome、Edge和Firefox等浏览器发生崩溃故障，报错信息为"应用程序无法正确启动（0xc00..
iQOO Neo6搭载骁龙8Gen1旗舰芯片，并配备超频版UFS3.1+增强版LPPR5组合，安兔兔跑分达1065001分...iQOO Neo6搭载6.62英寸三星120Hz OLED直屏，分辨..
今日iQOO举办线上发布会，推出新机Neo6，该机型搭载新骁龙8处理器，最高配12+256存储组合，起售价2799元...独立显示芯片Pro搭配光敏传感器，还提提..
搜狐公司是中国互联网门户网站之一，由互联网教父张朝阳在1995年创立，1998年改名为搜狐，2000年在美国纳斯达克上市...品牌广告收入为1.35亿美元，..
在今晚的iQOO手机新品发布会上，预热多日的iQOO Neo6正式登场，与其一同发布的还有iQOO首款44W闪充移动电源，目前这款移动电源已在电商平台上架，..
过去30天，其平均日活玩家数也只有149人，发售后次日的峰值玩家数是1188人...口碑方面也是扑街，在M站，其成为今年第二差的游戏，和PS5平台的最差..
继2月份发布骁龙8旗舰机iQOO 9系列之后，今晚iQOO又推出了主打游戏的iQOO Neo6手机，配备了骁龙8及独显Pro双芯片，强化了操控及散热，王者、原神游..
今晚，vivo在线上举行新品发布会，iQOO Neo 6正式发布...据iQOO Neo6配备双电芯80W闪充，至快3分钟从1%充至20%、20分钟从20%充至80%...整机采用智..
今晚，vivo在线上举行新品发布会，iQOO Neo 6正式发布，而这款新机亮点颇多，充电就是其中一个...按照官方的说法啊，iQOO Neo6配备双电芯80W闪充，..
日前有多家银行都下调了个人账户线上相关业务交易限额，包括线上转账限额、网上支付交易限额等，有的限制为单日1万元，也有的银行下调为单日5000元..
据凤凰网科技观察，在京东、天猫、拼多多等线上电商平台，“老坛酸菜”关键词下仍无搜索结果，但搜索“老坛酸酸菜方便面”、“老坛酸方便面”已可..
今日晚间，iQOO手机举行新品发布会，正式发布iQOO Neo家族新成员iQOO Neo6...iQOO Neo6还支持屏下双控压感技术，双指实现四指操作，让复杂的操控简..
这颗芯片采用三星4nm工艺制造，首发Armv9指令集，配备新一代ARM Cortex-X2、Cortex A710、Cortex A510 CPU核心架构，以及新一代Adreno GPU图形单元..
今晚的发布会上，iQOO将推出游戏手机iQOO Neo6，它不仅配备了骁龙8+LPDDR5+UFS 3.1铁三角，同时还配备了独显Pro芯片，双芯架构实现了1+12的效果，..