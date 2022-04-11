有赞推出门店核销插件——核销助手

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:近日，有赞应用市场上线门店销插件“核销助手”，帮助商家解决商品兑换、核销、多渠道管理等问题。

用户预先在线上下单后，门店可以通过核销助手提前估算出客流量。门店核销员选择当日工作的店铺或自提点，选择后只能针对该店铺或自提点的核销以及查看店铺核销记录。

核销统计页面的核销类型、核销总数及核销金额数据的核销数据总览。以日、周、月度的时间维度，通过曲线形象展现数据波动。且支持将所有时间节点导出，便于财务对账，全面助力商家运营。

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