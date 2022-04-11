快手电商修订快手小店招募规则 将于4月19日生效

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:今日，快手电商平台修订《快手小店招募规则》，规则于 2022 年 4 月 11 日修订，于 2022 年 4 月 19 日生效。
此次修订中，将规则适用对象从“快手电商所有小店及商品”改为“快手电商所有小店（个人店）及商品”；快手小店入驻资质标准仅保留“经营者身份证正反面”一项，并删除对于第三方提供的商户相关资质的规定、商户资质和信息变更的规定、品牌入驻限制及授权模板下载。具体如下：
《快手小店【招募】规则》
修订前
修订后
|第一章 适用范围
本规则适用于快手电商所有小店及商品。
|第一章 适用范围
本规则适用于快手电商所有小店（个人店）及商品。
第三章 快手小店入驻须知
3. 1 快手小店暂未授权任何机构进行代理招募服务，入驻申请流程及相关的收费说明均以快手电商官方页面信息为准
入驻引导教程、快手小店入驻流程讲解、上传其他商品流程、上传快手商品流程。
3. 2 快手小店有权根据包括但不限于资质证明文件提交情况、品牌需求、经营状况、服务水平等其他因素退回商户入驻申请。
3. 3 快手小店有权在申请入驻及后续经营阶段要求商户提供其他资质。
3. 4 快手小店将结合各行业发展动态、国家相关规定及消费者购买需求，不定期更新招募标准。
3. 5 商户必须如实提供资料和信息：
3.5. 1 请务必确保申请入驻及后续经营阶段提供的相关资质和信息的真实性、完整性、有效性，一旦发现虚假资质或信息的，快手小店将不再与商户进行合作并有权根据快手小店规则及与商户签署的相关协议之约定进行处理。
3.5.1. 1 若商户提供的相关资质为第三方提供，包括但不限于商标注册证、授权书、商品质检报告等，请务必先行核实文件的真实有效完整性；
3.5.1. 2 商户应如实提供其店铺运营的主体及相关信息，包括但不限于店铺实际经营主体、代理运营公司等信息，保证提供的联系方式等信息真实有效，快手小店、消费者或其他第三方可通过该联系方式与商户取得有效联系；
3.5. 2 快手小店关于商户信息和资料变更有相关规定的从其规定，但商户如变更3.5. 1 项所列信息，应提前 10 个自然日书面告知快手电商；如未提前告知，快手小店将根据快手小店规则进行处理。
第三章 快手小店入驻须知
3. 1 快手小店暂未授权任何机构进行代理招募服务，入驻申请流程及相关的收费说明均以快手电商官方页面信息为准
入驻引导教程、快手小店入驻流程讲解、上传其他商品流程、上传快手商品流程。
3. 2 快手小店有权根据包括但不限于资质证明文件提交情况、经营状况、服务水平等其他因素退回商户入驻申请。
3. 3 快手小店有权在申请入驻及后续经营阶段要求商户提供其他资质。
3. 4 快手小店将结合各行业发展动态、国家相关规定及消费者购买需求，不定期更新招募标准。
3. 5 商户必须如实提供资料和信息：
3.5. 1 请务必确保申请入驻及后续经营阶段提供的相关资质和信息的真实性、完整性、有效性，一旦发现虚假资质或信息的，快手小店将不再与商户进行合作并有权根据快手小店规则及与商户签署的相关协议之约定进行处理。
3.5.1. 1 商户应如实提供其店铺运营的主体及相关信息，包括但不限于店铺实际经营主体、代理运营公司等信息，保证提供的联系方式等信息真实有效，快手小店、消费者或其他第三方可通过该联系方式与商户取得有效联系
|第四章 快手小店入驻资质标准
|第四章 快手小店入驻资质标准
|第五章 快手小店入驻限制5. 1 经营类目及商品限制
除《快手小店开放类目及资质一览表》的类目及商品暂不开放。5. 2 店铺规模限制
为了保障交易双方的权益，除部分类目外，以个人形式入驻快手电商小店的商户，经营总收入不宜过高。
超过限额后将会限制快手电商小店功能，商户需补充国家规定的市场经营主体资质及相关类目和品牌资质，经快手官方审核通过后方可再启用快手电商小店全部功能，升级为企业店铺。5. 3 同一主体重新入驻快手小店限制
商户因严重违规、资质造假被快手清退的，快手有权永久限制该商户及与该商户存在关联关系的其他主体入驻。
其他主体是否与该商户存在关联关系以快手官方评估结果为准。5. 4 品牌入驻限制：
5.4. 1 为了保证商品品质和保护品牌方商标权，快手电商官方将对品牌采取邀约制，暂不支持快手小店用户主动申请。
5.4. 2 快手小店暂不接受纯图形类商标的品牌入驻申请。
5.4. 3 与快手小店已有的品牌、业务、类目等名称相同或近似。
|第五章 快手小店入驻限制5. 1 经营类目及商品限制
除《快手小店开放类目及资质一览表》的类目及商品暂不开放。5. 2 店铺规模限制
为了保障交易双方的权益，除部分类目外，以个人形式入驻快手电商小店的商户，经营总收入不宜过高。
超过限额后将会限制快手电商小店功能，商户需补充国家规定的市场经营主体资质及相关类目和品牌资质，经快手官方审核通过后方可再启用快手电商小店全部功能，升级为企业店铺。5. 3 同一主体重新入驻快手小店限制
商户因严重违规、资质造假被快手清退的，快手有权永久限制该商户及与该商户存在关联关系的其他账号。
其他账号是否与该商户存在关联关系以快手官方评估结果为准。
|第八章 附件
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