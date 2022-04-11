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特斯拉得州工厂交付首批配备4680电池的Model Y汽车

2022-04-11 13:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:特斯拉德州工厂Cyber Rodeo盛大开幕活动之后，特斯拉正式交付了来自该工厂的第一批配备4680电池的Model Y量产车。

特斯拉 (2)

当地时间4月8日星期五，埃隆·马斯克正式宣布交付第一批生产的 Model Y。他感谢特斯拉团队的辛勤工作。一些新的Model Y车主已经在网上与社区分享了他们获得汽车的喜悦心情。

上周末，特斯拉技术人员Regan Janssen 在LinkedIn 宣布，她收到了第一辆配备4680电池的Model Y，该电池由德州超级工厂生产。 Janssen恰好是特斯拉的一名工程工艺技术员。她上个月才开始了她的特斯拉车主经历。

特斯拉的第一批量产车通常交付给员工。不过，在Cyber Rodeo期间，特斯拉推出了配备 4680 个电池的 Model Y 标准系列。配备4680节电池的基本款 Model Y 的首次亮相暗示特斯拉可能已经开始在德克萨斯州超级工厂生产标准系列车型。不过，特斯拉通常会使用Performance版本开始交付。

随着特斯拉德州工厂的产量增加，更多配备4680电池单元的Model Y车辆将在美国交付。特斯拉似乎也可能在未来重新考虑开采和提炼自己的锂电池。锂价格飞涨，可能会影响汽车价格。在过去一个月左右的时间里，特斯拉已经多次提高了其车型的价格。

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