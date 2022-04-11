抖音持续打击直播诈骗黑色产业链 3月处罚违规主播5771人

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:近日，抖音官方公布了抖音直播打击「直播诈骗黑色产业链」治理公示， 3 月共处罚涉及诈骗、低俗色情信息服务、诱导未成年人消费、涉赌博等行为的违规主播5771 人。

抖音表示，抖音直播持续针对“直播诈骗黑色产业链”进行严厉打击，全面排查清理涉嫌存在违法违规行为的主播及MCN/公会：

根据《抖音直播行为规范》、《抖音直播公会管理条例》及相关法律法规，相关主播将被无限期回收直播权限并公示通报，相关MCN/公会将被冻结权限、暂停支付直至清退。

对于违规情节严重或涉及违法犯罪行为的主播及MCN/公会，平台将主动上报行业黑名单并将相关情况报送公安机关等有关部门。

抖音直播将持续进行「直播诈骗黑色产业链」治理，具体如下：

1、禁止低俗色情信息服务

平台严禁以承诺展示低俗色情资源、服务作为回报诱导用户消费等行为，包括但不限于：传播或出售色情资源、展示含有色情低俗内容的出版物、承诺进行色情服务等。

2、禁止诈骗行为

平台严禁利用虚假承诺、虚构事实或隐瞒真相等方式骗取用户消费等行为，包括但不限于：承诺消费即可获得高价值礼物/服务、承诺数倍返现返利、通过虚假身份演绎剧本获取他人情感信任，或以冒用他人身份、帐号等方式骗取消费等。

3、禁止涉赌博行为

平台严禁一切涉赌博行为，包括但不限于：通过承诺以高价值产品、服务或现金作为回报，诱导用户对具有不确定性的游戏进行下注等。

4、禁止数据造假

平台严禁以任何手段虚构或者篡改直播间人气、点赞量等数据，从严治理控评、刷榜、流量造假等违法违规行为。

5、禁止未成年人消费及诱导未成年人消费

平台严禁 18 岁以下的未成年人进行直播消费，严禁直播过程中任何主播以任何形式欺骗、诱导未成年人充值消费。

6、禁止线下情感诱骗行为

平台严禁以通过承诺线下见面、承诺可发展恋爱关系等方式欺骗用户消费的行为。

7、禁止MCN/公会等机构实施诈骗

平台严禁MCN/公会等机构及其工作人员伪装他人身份、教唆他人或配合主播诱导用户消费或实施诈骗的行为。

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