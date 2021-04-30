苹果 iPhone X 面容 ID 开始支持更换维修

对于手握iPhone的用户来说，如果你的手机丢失或者被盗，官方也是给出了新的指导方案...根据苹果最新泄露的一份内部备忘录，如果某一台iPhone在GSMA设备注册数据库中被报告为丢失/被盗，当客户将设备送来维修时，这台设备将被苹果直营商店和苹果授权服务提供商拒绝维修并告知详情...根据苹果周一分享的备忘录，如果苹果技术人员在其内部的MobileGenius或GSX系统中看到一条信息，表明该设备被报告为失踪，他们会被指示拒绝维修...