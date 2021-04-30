苹果 iPhone X 面容 ID 开始支持更换维修

上个月苹果推出新服务项目，Apple Store 零售店和授权维修中心可以更换 TrueDepth 相机系统，维修面容 ID 时不再需要更换整机。当时这个服务项目仅支持 iPhone Xs 或更新的设备。
面容 ID 是苹果公司设计和发布的一个人脸识别系统，在iPhone X中首次运用。苹果公司称，面容 ID 非本人解锁手机的概率是百万分之一。现在根据苹果内部备忘录，这个项目已经支持 iPhone X，更换面容 ID 维修，不需要更换整机。
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苹果于上个月推出该计划，让Apple Store和授权维修中心获得TrueDepth相机系统的零件，并允许技术人员在不更换整个手机的情况下维修Face ID...它允许用户解锁苹果设备，在各个苹果数字媒体商店中购买，以及作为Apple Pay 或应用程序内支付的身份验证方式...
根据MacRumors获得的一份苹果内部备忘录，当客户携带要维修的设备时，如果在GSMA设备注册表中报告iPhone丢失，Apple Store和苹果授权服务提供商将收到警报，并拒绝为该iPhone提供维修...表明该设备已被报告为丢失，他们将被要求拒绝维修...如果客户无法禁用“查找我的iPhone”，Apple Store和苹果授权服务提供商将无法维修 iPhone，而该政策将有助于防止苹果维修从未启用“查找我的 iPhone”的被盗 iPhone...
根据苹果内部一份备忘录，如果一台 iPhone 在 GSMA Device Registry 网站标记为丢失，苹果零售店 Apple Store 和苹果授权服务商将拒绝为这台 iPhone 提供维修服务...苹果技术人员可以通过内部 Mobile Genius 或 GSX 系统查看设备是否被标记为丢失...
对于手握iPhone的用户来说，如果你的手机丢失或者被盗，官方也是给出了新的指导方案...根据苹果最新泄露的一份内部备忘录，如果某一台iPhone在GSMA设备注册数据库中被报告为丢失/被盗，当客户将设备送来维修时，这台设备将被苹果直营商店和苹果授权服务提供商拒绝维修并告知详情...根据苹果周一分享的备忘录，如果苹果技术人员在其内部的MobileGenius或GSX系统中看到一条信息，表明该设备被报告为失踪，他们会被指示拒绝维修...
苹果正计划让iPhone 15 Pro机型只为前置摄像头设计一个孔，而面容ID则隐藏在显示屏下...三星的技术将有效地使面容ID传感器在肉眼下看起来不可见，而显示屏下版本的面容ID是否与现有的刘海系统一样有效或安全，或者是否会有其他折衷方案，还有待观察...
由于苹果在3月9日凌晨的发布会上才推出支持5G的第三代iPhone SE，目前苹果官网在售的也是这一款，前代已从苹果官网下架，因而苹果此番削减的iPhone SE，就将是苹果新推出的这一款的产量...新推出的支持5G的iPhone SE，被认为在新兴市场会有可观的销量，苹果削减产量，势必也会影响到最终的销量......
Donovan指出，苹果可能会将2022年的iPhone生产订单削减至2.45亿至2.5亿之间，减产原因包括俄乌冲突、供应链中断和其他常见的理由，并补充道，上个月发布的iPhone SE3产量可能会削减2000万部...「尽管如此，显然这种缺乏需求的情况让苹果感到惊讶，而转向生产更多的iPhone13的工作正在进行中，」Donovan解释说，苹果为带有5G的iPhone SE和iPhone13使用相同的处理器是一个「明智之举」......
据外媒最新消息称，苹果正在秘密准备屏下人脸识别功能，而iPhone 16首发，如此说来的话，你是不是很期待？...针对DSCC分析师罗斯-杨3月30日发布的一条推文，预测iPhone 16将采用显示屏下的Face ID，郭明錤在周六上午提出，他的预测是一样的:显示屏下的Face ID将在2024年到来（iPhone 16）...至于为什么这个概念会在那个特定的机型中出现，郭明錤补充说这个时间安排与其说是技术问题，不如说是营销目的......
知名记者马克古尔曼在一档节目中表示，苹果开发的iPhone硬件订阅服务就是为了从用户那里赚取更多的钱...这个硬件订阅服务其实就是手机的租赁服务，用户每个月支付一定数额的租赁费就能使用新款手机，iPhone是一年一更新，用户可以在新iPhone推出时，推掉旧款改租新款，这样每年都能用上新手机...借助这一服务，苹果能将这800美元收入提高到1000美元以上，旧手机还可以回到二手市场上出售，利润可以增长不少......
凤凰网科技讯 北京时间4月4日消息，知名记者马克古尔曼(Mark Gurman)周日在其最新一期《Power On》栏目中称，苹果公司正在开发的iPhone硬件订阅服务将从其庞大的用户基础中榨取更多收入。目前，只有苹果的铁杆粉丝才会每年都会购买新iPhone。大多数消费者只会在他们觉得有必要的时候才升级手机，例如屏幕破裂。iPhone用户平均每三年升级一次，频率已低于大约十年前。市场研究公司Counterpoint Research的数据显示，iPhone的平均售价约为825美元，这意味着苹果每三年才能从普通iPhone用户身上赚取800多美元。这就是苹果致力于开发硬件订阅?
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