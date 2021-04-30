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苹果 iPhone X 面容 ID 开始支持更换维修

2022-04-07 17:01 · 稿源：站长之家

上个月苹果推出新服务项目，Apple Store 零售店和授权维修中心可以更换 TrueDepth 相机系统，维修面容 ID 时不再需要更换整机。当时这个服务项目仅支持 iPhone Xs 或更新的设备。

面容 ID 是苹果公司设计和发布的一个人脸识别系统，在iPhone X中首次运用。苹果公司称，面容 ID 非本人解锁手机的概率是百万分之一。现在根据苹果内部备忘录，这个项目已经支持 iPhone X，更换面容 ID 维修，不需要更换整机。

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