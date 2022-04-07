你好，人间四月天！请问有哪些适合四月发的文案和海报？

最美人间四月，四月已经到来。图图给大家准备了一些好看的海报和唯美四月文案，快来挑选一张发个朋友圈吧~

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1、“四月是什么呢，是林徽因的光、暖和希望，是草长莺飞，是数不尽的春光，是人间温柔的谎言”

2、“爱你的四月 天都是蓝 海也是蓝 花也盛开 风也消散”

3、“四月适合努力和拥抱，也适合牵手过马路”

4、陷落美好 满溢温柔，我们的:四月 都要过的足够好

5、陷落美好 满溢温柔，我们的:四月 都要过的足够好

6、四月要更加努力啊，为了想要的生活，为了人间的烟火气，为了今天的风和月。

7、“四月是什么呢，是林徽因的光、暖和希望，是草长莺飞，是数不尽的春光，是人间温柔的谎言”

8、“日光嵌进人间四月处，城南山茶又是一季花开，七月的风流经万物，作别的六月的野草，夜里明灭的星辰，持续着夏日特有的浪漫”

9、“你是一树一树的花开，是燕在梁间呢喃。你是爱，你是暖，你是人间的四月天”——林徽因

10、“慵懒午后，躺在沙发上，喝一杯茶，晒着温和的太阳，也许看一本喜欢的书，也许和好友通话聊琐碎的日常，也许只是无所事事是躺着。但那又有什么关系呢呢?因为是四月，所以怎样的放松都是可以被理解的呀，谁让四月太温柔了呢”

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