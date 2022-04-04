2022年4月4日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于文言文的，问题是“人们常说老吾老，以及人之老幼吾幼，以及人之幼最早出自哪里?”这个问题很多人不知道答案是什么，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

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老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼最早出自哪里 4月4日蚂蚁庄园今日答案

今天问题：人们常说“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”，最早出自哪那里?

A.《孟子》

B.《论语》

正确答案:《孟子》

上面的经典名句，出自《孟子‧梁惠王上》，鼓励人将亲、爱自己亲人的心，推广到其他人身上。

孟子在描述他的理想社会时，提到「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」。这跟孔子所称许的大同世界相通:「故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长」。 （《礼记‧礼运篇》）

「老吾老」，第一个「老」字，动词，尊敬的意思;第二个「老」字，名词;「吾老」，我家老人、长辈。 「幼吾幼」，第一个「幼」字，动词，爱护、养育的意思;第二个「幼」字，名词;「吾幼」，我家子女、幼辈。

全句的意思是:尊敬自己的长辈，从而推广到尊敬其他老人家;爱护我家孩子，从而推广到爱护别家的孩子。