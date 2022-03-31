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小米再申请雷军签名商标

2022-03-31 17:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月31日 消息:企查查APP显示，近日，小米科技有限责任公司再次申请雷军签名商标图案，国际分类涉烟草烟具、设计研究，目前商标状态均为注册申请中。

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此前，小米已完成多个雷军签名商标的申请注册。

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