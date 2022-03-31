小米再申请雷军签名商标

且第9类商品上已经有多枚朋友、找朋友、叫朋友、再见朋友”商标予以核准注册，被告在审理时应当遵循审查一致原则，被告辩称，被诉决定作出程序合法...该公司已申请了400余个交个朋友”商标，尚无商标注册成功...北京交个朋友数码科技有限公司是罗永浩关联公司，老罗在直播带货上取得优异的成绩，在其直播事业开始后，也非常积极地申请注册交个朋友”、罗永浩”、交个朋友严选”等商标...一旦被抢注了，商标就无法继续使用，还会给企业造成无形的损失，老罗的做法算是提前埋坑...