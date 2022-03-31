小米再申请雷军签名商标

站长之家(ChinaZ.com) 3月31日 消息:企查查APP显示，近日，小米科技有限责任公司再次申请雷军签名商标图案，国际分类涉烟草烟具、设计研究，目前商标状态均为注册申请中。
此前，小米已完成多个雷军签名商标的申请注册。
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小米科技有限责任公司申请的三项小米造车”商标均获批，国际分类为运输工具、科学仪器、建筑修理，申请日期为2021年4月...小米同批申请的运输贮藏类小米造车”商标已于2021年11月注册成功...对于小米来说，智能手机市场日趋饱和，增长天花板在望，新能源汽车就是下一代互联网红利高地，小米当然不想错过...比亚迪、上汽、北汽这些传统企业已开始蚕食新能源汽车市场，蔚小理”已经成为造车新势力获得年轻人的青睐，行业较低的入局门槛让有能力的玩家都跃跃欲试，进入牌桌参与洗牌...
企业信息显示，盒马有限公司申请注册的多个屁股脸”、PIGULIAN”商标，流程状态变更为驳回通知发文”，申请失败...盒马还申请注册弹簧狗”、TANHUANGGOU”等商标，国际分类涉及啤酒饮料、酒，当前商标状态均为等待实质审查......
据广东小鹏汽车科技有限公司申请注册的多个“小鹏元宇宙”商标，流程状态变更为“驳回通知发文”，国际分类包括运输工具、广告销售等，以上商标均申请注册于2021年11月...理想汽车、蔚来汽车申请的元宇宙相关商标也被驳回...
元气森林（北京）食品科技集团有限公司申请注册的“酒气森林”商标，流程状态变更为“驳回通知发文”...2021 年 4 月，元气森林（北京）食品科技集团有限公司申请注册了“酒气森林”商标，国际分类涉及啤酒饮料、酒、餐饮住宿...
且第9类商品上已经有多枚朋友、找朋友、叫朋友、再见朋友”商标予以核准注册，被告在审理时应当遵循审查一致原则，被告辩称，被诉决定作出程序合法...该公司已申请了400余个交个朋友”商标，尚无商标注册成功...北京交个朋友数码科技有限公司是罗永浩关联公司，老罗在直播带货上取得优异的成绩，在其直播事业开始后，也非常积极地申请注册交个朋友”、罗永浩”、交个朋友严选”等商标...一旦被抢注了，商标就无法继续使用，还会给企业造成无形的损失，老罗的做法算是提前埋坑...
今日午间，中兴通讯发布公告称，本公司收到法院判决，裁定不予撤销中兴通讯的缓刑期且不附加任何处罚，并确认监察官任期将于原定的 2022 年 3 月 22 日（美国时间）结束...企查查app显示，中兴通讯股份有限公司已于 2 月 10 日申请5G管理微服务架构相关商标DEXCLOUD，该架构可从“知、测、控、研”四个方面支撑5G网络的运维管控需求...2021 年，中兴通讯实现营业收入1145. 2 亿元，同比增长12.9%；归母净利润为68. 1 亿元，同比增长59.9%，业绩创下历史新高......
快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册两枚“快集市”商标，国际分类为广告销售、教育娱乐，当前商标状态分别为商标申请中和等待实质审查...该公司成立于 2014 年 7 月，注册资本 600000 万美元，由福永环球有限公司全资持股，经营范围含：经济贸易咨询；教育咨询；企业管理咨询等...
根据@新浪科技 报道，近日腾讯科技（深圳）有限公司申请多个微信键盘”商标图案，国际分类涉教育娱乐、广告销售、科学仪器，目前商标状态均为注册申请中...微信曾在今年1月份的更新中，正式推出了微信键盘，但目前并没有完整的输入法，只有数字键盘输入，而且只有在发红包界面，输入红包金额和红包个数时才会自动启动微信键盘...早在去年1月份的微信之夜活动中，张小龙就在演讲中提到，微信将推出自己的输入法...当时他表示，微信原先也并不想去做输入法，但收到很多用户投诉自己聊天记录被窃取，因为输入什么就会看到相应的广告......
小米科技有限责任公司申请的三项“小米造车”商标获批，国际分类为运输工具、科学仪器、建筑修理...去年 3 月，小米集团宣布成立汽车公司，创始人雷军任汽车公司CEO，预计 10 年投入 100 亿美元，初期投入 100 亿人民币...据小米创始人雷军透露，小米汽车预计将在 2024 年上半年正式量产...
雷军表示，小米11 Ultra的设计极具辨识度，让你过目难忘...小米11 Ultra采用了更高端的陶瓷纹理工艺，从粉料到成品经过24道复杂工序，温润如玉...核心配置上，小米11 Ultra采用6.81英寸2K+ AMOLED柔性屏，搭载高通骁龙888旗舰处理器，后置5000万主摄、4800万超广角、120X超长焦三摄，电池容量为5000mAh，支持67W有线、67W无线闪充......
令人惊讶的是，realme GT Neo3一会儿就充满了，这还没有打开充电加速...核心配置上，realme GT Neo3采用6.7英寸OLED柔性直屏，刷新率为120Hz，分辨..
今天，vivo官方发布了旗下首款折叠屏手机vivo X Fold的预热视频，这款手机的内屏首次在用户面前公开亮相。从视频来看，vivo X Fold的内屏与此前曝..
近日，微软在一份备忘录中表示，多个关键团队和部门将再次重组，成立名为Android Microsoft Platform and Experiences”（AMPX）的部门。该部门整..
4月2日消息，据国外媒体报道，在去年12月份的管理层调整中晋升为总裁之后，SK海力士首席安全开发制造官郭鲁正在公司的职位又进了一步，他已被任命..
今天，华星光电宣布推出强省电、高续航并支持1~120Hz流畅自然切换无闪屏的WQHD LTPO屏幕，在LTPO技术层面实现新突破...华星光电发布的这块WQHD LT..
京东饭粒官方发布了一则公告，宣布下线小程序的购物京豆返利功能...在今年2月10日，京东发布了《购物返京豆规则修订公告》，将订单的自动反豆调整..
北京小米移动软件有限公司光机波导组件和AR眼镜”专利获授权...本实用新型的光机波导组件实现了对图像光束的成像焦距的调整，方便了视力障碍人群的..
小米开放平台显示，小米、OPPO、vivo三家应用商店共同推进国内安卓生态对64位架构的升级支持，具体如下：...2021年12月底：现有和新发布的应用/游..
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在快手上，@仙来也在 2021 年 5 月上传了第一个视频，不到一年时间就积累了 431 万粉丝，成为快手二次元领域人气较高的账号之一...@仙来也背后的制..
尼尔森IQ最新发布的《2022年中国零售市场回顾与前瞻》报告就显示，53%的中国消费者感受到物价上涨的压力...这就形成了一个新的“消费升级”现象：..
据国外媒体报道，索尼集团于官网宣布，从2022年4月1日起，索尼移动公司（Sony Mobility）正式成立，该公司将开发一个移动服务平台并将其商业化.....
数据显示， 2021 全年，京东净收入 9516 亿元，同比增长27.6%，其中第四季度营收 2759 亿元，同比增长23%，远超阿里9.7%的季度营收增速...除了京东..
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智能制造是看不见硝烟的战争，对于各大行业的影响不亚于互联网带来的渠道变革，它要求企业要基于行业需求，去整合互联网、物联网、5G 等前沿技术，..
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