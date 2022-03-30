黑鲨5系列发布：搭载骁龙8 黑鲨5 Pro售价4199元起

站长之家（ChinaZ.com）3月30日 消息:今晚的发布会上，黑鲨发布了黑鲨5系列游戏手机，包括黑鲨5、黑鲨5Pro，以及黑鲨还推出了与中国航天合作的定制版，包括黑鲨5中国航天版、黑鲨5Pro中国航天版。

在配置上，黑鲨5Pro搭载骁龙8处理器，采用NVMe SSD+UFS3.1的组合，官方称读取性能提升124%，写入性能提升83%。黑鲨5则搭载骁龙870处理器，采用LPDDR5和UFS3.1的内存组合。黑鲨5Pro的电池容量为4650mAh，支持120W快充和三种充电模式，极速模式可在15分钟内充满，恒温模式则是24分钟，此外，还支持旁路充电模式。

在相机方面，黑鲨5Pro拥有1亿像素的主摄，1300万像素超广角镜头和500万像素长焦微距镜头。黑鲨5则拥有6400像素的主摄和1300万像素的前置镜头。在录制视频时，黑鲨5Pro可以采用4麦克风阵列来进行音源变焦。

在屏幕方面，黑鲨5Pro搭载了一块144Hz的6.67英寸OLED直屏，支持10bit色深和HDR10+;黑鲨5则搭载了144Hz 的AMOLED电竞屏，分辨率为2400*1080。在配色上，黑鲨5Pro拥有陨石黑、天宫白两款配色，而黑鲨5则拥有暗宇黑、曙光白、探索灰三种配色。

黑鲨5Pro和黑鲨5同时也带来了中国航天版，采用白色的外观设计，背部刻有「中国航天」字样，RBG灯效变为火箭形状，还内置了中国航天主题的输入法。

在发布会上，黑鲨还带来了黑鲨5RS，其提供骁龙888和888+两个版本，同样采用磁盘阵列系统，电池容量为4500mAh，支持120W快充，提供天穹黑和耀星黄亮两种配色。

售价方面，黑鲨5:8GB+128GB:2799元、12GB+128GB:2999元、12GB+256GB:3299元。

黑鲨5Pro:8GB+256GB:4199元、12GB+256GB:4699元、16GB+512GB:5499元。

黑鲨5RS:8GB+256GB:3299元、12GB+256GB:3799元。

黑鲨5中国航天版:3499元;黑鲨5Pro中国航天版至尊礼包:5999元。

所有产品将在3月30日晚8:30开始预售，4月2日上午9:30正式开售。