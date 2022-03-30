Model Y在美国销售火爆 订单排到2023年

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:特斯拉在美国交付的大多数车型，尤其是 Model Y，在 2022 年剩余时间内似乎都已排满订单，即使最近特斯拉上调了价格依然不改火爆销售的趋势。

根据Electrek最近对特斯拉美国在线配置器的交货时间分析，大多数特斯拉车型在 2022年底之前都排满订单，订单积压很大，尤其是Model Y。

尽管特斯拉最近在美国提高了其各种车型的价格，但消费者购买热情依然十分高涨。Model Y 的基础版在最近涨价后目前的售价为 63000 美元，现在美国客户下单的话会在2023 年 1 月至 2023 年 4 月之间交付。

但是，如果您在美国并且想要更快地获得Model Y，特斯拉会为选择更多选项的订单提供更快的交付，例如更大的轮毂、性能版本，或者当您添加完全自动驾驶 (FSD） 包裹。即便如此，这些选项中的任何一个的订单仍将交付推迟到 2022 年下半年。

Electrek指出，获得Model Y速度更快的最便宜的方法是订购Model Y Performance。不过，并非所有特斯拉车型都面临如此巨大的订单积压。Model 3的订单交付时间大约在2022 年 7 月至 9 月。而且，与 Model Y一样，如果用户以 1500 美元的价格添加19英寸轮毂，您可以更快地一个月获得Model 3，或者，如果您添加购买Model 3 Long Range，可以在 6 月和 8 月之间交付。