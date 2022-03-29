奈雪的茶2021总收入达42.96亿元 线上订单收入占比超七成

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:奈雪的茶发布了2021年业绩公告，数据显示，2021年，奈雪的茶总收入达42.96亿元人民币，同比增长40.5%;其中，奈雪的茶线上订单收入占比超七成。

截至2021年12月31日，奈雪的茶注册会员数量约4330万名，同比增长55%。2021年第四季度奈雪会员复购率达35.3%，创品牌新高。

奈雪的茶表示，未来仍将坚持在一线、新一线及重点二线城市进一步提高市场渗透率。2022年奈雪预计，将新开350-400家门店，届时将突破千店规模。