奈雪的茶2021总收入达42.96亿元 线上订单收入占比超七成

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:奈雪的茶发布了2021年业绩公告，数据显示，2021年，奈雪的茶总收入达42.96亿元人民币，同比增长40.5%;其中，奈雪的茶线上订单收入占比超七成。
截至2021年12月31日，奈雪的茶注册会员数量约4330万名，同比增长55%。2021年第四季度奈雪会员复购率达35.3%，创品牌新高。
奈雪的茶表示，未来仍将坚持在一线、新一线及重点二线城市进一步提高市场渗透率。2022年奈雪预计，将新开350-400家门店，届时将突破千店规模。
站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:奈雪的茶发布了2021年业绩公告，数据显示，2021年，奈雪的茶总收入达42.96亿元人民币，同比增长40.5%;其中，奈雪的茶线上订单收入占比超七成。
截至2021年12月31日，奈雪的茶注册会员数量约4330万名，同比增长55%。2021年第四季度奈雪会员复购率达35.3%，创品牌新高。
奈雪的茶表示，未来仍将坚持在一线、新一线及重点二线城市进一步提高市场渗透率。2022年奈雪预计，将新开350-400家门店，届时将突破千店规模。
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3月29日消息,奈雪的茶对外发布2021年业绩公告，数据显示，2021年奈雪的茶总收入为42.96亿元人民币，同比增长40.5%；其中，奈雪的茶线上订单收入占比高达71.8%。截至2021年12月31日，奈雪的茶注册会员数量约4330万名，较2020年的2790万，增幅达55%。2021年第四季度奈雪会员复购率达35.3%，创品牌新高。2021年，奈雪的茶门店经营利润达5.92亿元人民币，较2020年提升约68.4%。2021年奈雪的茶门店利润率为14.5%，较2020年提升约2.3个百分点。 奈雪的茶表示，未来仍将坚持在一线、新一线及重点二线城市进一步提高市场渗透率。2022年奈雪预计，?
财报数据显示， 2021 每年，微盟集团总营收达26. 86 亿元人民币，同比增长36.4%...在智慧零售板块， 2021 年微盟集团智慧零售收入4. 26 亿元，同比193.6%...报告期内，微盟智慧餐饮收入5361. 6 万元，同比增长19.6%，占订阅解决方案收入的4.5%；智慧餐饮商户数 8406 家，餐饮商户的每用户平均订单收入1. 7 万元...
3月28日消息，今日，小鹏汽车发布2021年第四季度及全年财报，财报显示，2021财年总收入为人民币209.9亿元，全年收入首次超过200亿元，同比增长259.1%，超出市场预期。净亏损为48.631亿元。第四季度，总营收为85.6亿元，较2020年同期的28.514亿元增长200.1%，净亏损为12.872亿元。财报显示，2021年汽车总交付量为98155辆，较2020年的27041辆增长263%。其中，2021年P7交付量为60,569辆，较2020年的15062辆上升302%。2021年P5交付量达到7865辆。小鹏汽车董事长CEO何小鹏先生表示：“我们在2021年录得可观增长，在畅销的P7车型及新推出的P5家?
中国电信股份有限公司（下称“中国电信”或“公司”）公布2021年年度业绩，2021年全年，中国电信实现营业收入人民币4396亿元，同比增长11.7%...净利润为人民币259.48亿元，同比增长24.5%，剔除出售附属公司的一次性税后收益后，同比增长17.7%，每股基本净利润为人民币0.31元......
3月23日晚间，海底捞发布 2021 年全年业绩称， 2021 年海底捞实现收入411. 1 亿元，同比增长43.7%，归母净亏损41. 63 亿元，上年同期净利润3. 09 亿元...截至 2021 年 12 月 31 日，海底捞全球共有门店 1443 家，其中 1329 家位于中国大陆地区， 114 家位于港澳台地区及其他 11 个国家...
2021年第四季度，京东集团净收入为2759亿元人民币，同比增长23.0%；2021年第四季度经营亏损为3.9亿元人民币，2020年同期为经营利润5.9亿元人民币...2021年全年经营利润为41亿元人民币，2020年全年为123亿元人民币...2021年京东集团在非美国通用会计准则下的经营利润为134亿元人民币（约21亿美元），经营利润率为1.4%，继续保持低利润率运营...截至2021年12月31日，过去12个月的活跃购买用户数约5.7亿，一年净增了近1亿，新增用户中的70%来自于下沉市场......
昨日晚间，抖音发布了《关于持续打击吃播违规行为的系列公告》称，一直以来，抖音坚持倡导积极健康的生活方式，对渲染暴饮暴食、炫耀铺张浪费等“大胃王”吃播行为长期进行严厉打击...3月29日晚间，奈雪的茶发布 2021 年财报称， 2021 年总营收42. 96 亿元，同比增长40.5%...财报还显示，截至 2021 年 12 月 31 日，奈雪的茶共开出 817 家门店，其中 371 家为PRO店型， 2021 年奈雪的茶新增门店数 326 家......
财报显示，BOSS直聘2021年第四季度实现营收10.9亿元，同比增长69.1%，超过市场预期；在非通用会计准则下，公司四季度连续第三个季度实现盈利，获得经调整后净利润3.49亿元...财报显示，2021年BOSS直聘实现营收42.6亿元，同比增长119.0%；非通用会计准则下，全年实现经调整后净利润8.53亿元，对比2020年由负转正...
小米集团公布2021年全年业绩，总收入达3283亿元，同比增长33.5%；经调整净利润达220亿元，同比增长69.5%...2021年小米境外市场收入达人民币1636亿，同比增长33.7%，占总收入的49.8%...
2月21日，海底捞发布2021年盈利警告：2021年净亏损约38亿元至45亿元；收入预计超过400亿元，增长超过40%...中泰证券预计海底捞经营策略调整后，整体翻台情况环比将有所改善，元旦和春节的刺激下，翻台率预计将出现高峰......
从周二发给员工的一份内部备忘录来看，英特尔将告诉更多的员工回到他们办公桌前，此前许多人一直在家工作或偶尔在办公室工作。在The Register看到..
活动页面显示，参与本活动抽奖需要使用以下任一手机设备机型：小米MIX 3、小米8、小米9、小米9 SE、小米9 Pro 5G、小米10、小米10 Pro、小米10 至..
最近微软终于在Windows 11中使切换默认浏览器变得更容易，使设定默认浏览器成为一个一键过程，并通过简单的方式为一些扩展程序设置默认浏览器打开..
苹果公司再次入选《时代》杂志2022年最具影响力的100家公司名单，该出版物将苹果公司命名为"泰坦"，并介绍该公司正以具有影响力的隐私功能发挥其力..
在明日（4月1日）0点，这款Redmi MAX 100英寸电视将正式开启预售，产品售价19999元，预售定金则是1000元...Redmi MAX 100英寸电视采用了一块98.8%..
在2月中国市场智能手机SoC厂商排名中，联发科、高通、苹果、海思、紫光展锐位列前五...具体来看，2月中国智能机SoC细分市场中，高通与紫光展锐环比..
日前CINNO Research发布报告，公布了2月中国智能机SoC排名...报告指出，2月中国智能机SoC细分市场中，高通与紫光展锐环比降幅小于整体市场平均，高..
Intel昨晚正式发布了Arc锐炫游戏显卡，这是i740独显发布24年后再次杀入高性能GPU市场，开始跟AMD及NVIDIA正面刚了，意义重大...Arc Control不仅仅..
凤凰网科技讯 3月31日消息，据深交所文件，比亚迪半导体股份有限公司因IPO申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《深圳证券交易..
据苹果公司的报告显示， 2021 年苹果在 52 个国家开展了 1177 次供应商评估，这包括 211 次没有事先通知的突击检查...该公司称，2008 年起推行的供..
3月31日晚间，宝马全新车型i3”正式上市，售价34.99万元。该车作为宝马3系纯电版版本车型，将率先扛起宝马3系进军新能源阵营的大旗，前期仅会推出..
北京时间3月31日18时40分，天舟二号货运飞船受控再入大气层，绝大部分器件烧蚀销毁，少量残骸落入南太平洋预定安全海域。天舟二号是中国空间站关键..
东芝是日本国宝级的科技企业了，创立100多年来在电力电子行业带来了大量创新，NAND闪存就是东芝35年前首先研发的，不过这家日本老字号企业近年来经..
1-2月份，主要产品中，手机产量2.1亿台，同比减少3.5%，其中智能手机产量1.5亿台，同比增加0.8%;微型计算机设备产量5856.4万台，同比下降3.9%;集成..
3月31日20点起，被称为安卓之光的小米11 Ultra手机直降1500元，售价3999元起。除了降价之外，小米11 Ultra下单还有多重优惠，尾款前500名送马克杯..
今天，Arc A350M的跑分第一次曝光了，这也是整个Arc A系列中最低端的型号，只有8个Xe核心、8个光追单元，核心频率1550MHz，显存搭配64-bit 4GB GD..
今日，荣耀Play系列产品经理韦骁龙公布了新款荣耀Play手机。韦骁龙微博表示，年轻人为什么不愿换手机了因为你的手机玩得不够大。看来要加点需求了..
这部分GPU具有相当强大的用途，包括原生1440p游戏，或在4K条件下进行游戏的性能提升--这一点英特尔以XeSS的形式拥有...DG2-512是在6纳米的台积电N..
微软宣布Build2022 开发者大会将于 5 月 24 日至 26 日在线上举行...自疫情爆发以来，微软的 Build 开发者大会已经连续两年在线上举办，今年依然无..
随着预热许久的Arc锐炫系列独立显卡正式推出，Intel也为显卡驱动推送了新的30.0.101.1325版本...在此次更新中，Intel加入了对Arc系列显卡支持，并..