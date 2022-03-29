快手第四季度营收244亿元 同比增长35%

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日 消息:今日，快手发布 2021 年第四季度及全年财报。财报显示，2021第四季度，快手营收 244 亿元，同比增长35.0%，预估231.2亿元。调整后净亏损35.7亿元，预估亏损39.2亿元。
其中，线上营销服务收入达 132 亿元，同比增长55.5%，环比增长21.3%。直播收入 88 亿元，环比增长14.3%，同比增长11.7%。直播的平均月付费用户环比增长5.2%，达到4850 万人；每月直播付费用户平均收入增长至60. 7 元，环比增长8.6%，同比增长17.2%。其他服务收入 24 亿元，同比增长40.2%，环比增长27.3%。
用户数方面，2021 年第四季度，快手应用的平均日活跃用户和平均月活跃用户分别为3. 233 亿及5. 780 亿，同比分别增长19.2%、21.5%。 2021 年第四季度，快手应用的每位日活跃用户日均使用时长至118. 9 分钟。
2021 年全年，快手收入 811 亿元，同比增长37.9%，市场预估为801亿元。2021年调整后净亏损188.5亿元，上年同期亏损78.6亿元。
财报还显示，2021年，快手全年电商交易总额（GMV）达6800亿元，同比增长78.4%。