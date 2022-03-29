快手第四季度营收244亿元 同比增长35%

3月22日消息，虎牙今日公布2021年第四季度及全年财报，财报显示，虎牙第四季度总营收28.087亿元，同比下滑6%；归属于虎牙的净亏损为3.127亿元，上年同期则为盈利2.532亿元，同比由盈转亏；非美国通用会计准则（Non-GAAP）下，归属于虎牙的净亏损为2.417亿元，上年同期则为盈利3.059亿元。2021年全年，虎牙总营收为113.514亿元，同比增长4%；归属于虎牙的净利润为5.835亿元，同比下滑34%；非美国通用会计准则下，归属于虎牙的净利润为4.544亿元，同比下滑64%。虎牙的营收主要来自直播服务、广告及其他业务。第四季度虎牙直播服务营收为26.1