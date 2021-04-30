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苹果 iPhone 14 已进入工程验证测试阶段

2022-03-29 16:58 · 稿源：站长之家

距离苹果下一代 iPhone，也就是 iPhone14系列发布还有6个月左右时间。根据分析师 Jeff Pu 的报告，iPhone14已经正式进入工程验证阶段，这意味着 iPhone14的主要功能已经确定，不会增加新功能了。

预计 iPhone14Pro 和 iPhone14Pro Max 将搭载 A16芯片，A16芯片的尺寸比 A15更大，而且会使用台积电4nm 工艺。

在产品方面，预计iPhone14将有一个更全面的系列，例如配备更大屏幕的入门型号和摄像头升级（Pro版采用4800万像素）

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