苹果 iPhone 14 已进入工程验证测试阶段

距离苹果下一代 iPhone，也就是 iPhone14系列发布还有6个月左右时间。根据分析师 Jeff Pu 的报告，iPhone14已经正式进入工程验证阶段，这意味着 iPhone14的主要功能已经确定，不会增加新功能了。
预计 iPhone14Pro 和 iPhone14Pro Max 将搭载 A16芯片，A16芯片的尺寸比 A15更大，而且会使用台积电4nm 工艺。
在产品方面，预计iPhone14将有一个更全面的系列，例如配备更大屏幕的入门型号和摄像头升级（Pro版采用4800万像素）
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一份新的报告显示，2023年的iPhone系列可能会采用传闻已久的潜望式设计，配备5倍光学变焦...在9to5Mac看到的一份说明中，海通国际证券的分析师Jeff Pu称，根据他的供应链调查，iPhone14现在处于工程验证测试阶段（EVT） 阶段，没有受到之前深圳疫情的影响...他说，A16芯片将用于iPhone14Pro和14Pro Max，尽管迁移到4纳米技术，但与A15相比，它的芯片尺寸更大...另一方面，定价是关键，预计iPhone14的起价将接近iPhone13的价格...
知名分析师郭明錤表示，苹果的下一代高端手机iPhone 14 Pro和Pro Max，可能会拥有更厚更凸的摄像头模组...他表示，与iPhone 13 Pro的主摄单元相比，新一代 4800 万模块的对角线长度将增加约25%至35%，而其7P镜头的高度（厚度）将增加5%至10%...
今天科技博客 91Mobiles 分享了一系列 iPhone 14 Pro CAD 工程图，再次确认 iPhone 14 Pro 将采用「感叹号」屏，取代之前的刘海屏...预计苹果今年将发布四款 iPhone 14 系列机型，包括两款 6.1 英寸标准版和两款 6.7 英寸 Pro 版，放弃在 iPhone 12 和 iPhone 13 系列中看到的 mini 版本...
供应链消息指出，长江存储受限于产能规模有限，初期供应比重仍低，估计将从5月开始铺货，或将加入iPhone14系列供应行列...DigiTimes 指出，从近期的产业信息来看，苹果最快将从5月起启动小量拉货128层3D NAND Flash，这不仅意味着长江存储的良率改善超乎预期，也意味着长江存储为苹果在内部设置了专门团队，从产线调整到良率调校逐一完成，加速完成2022年上半量产出货的目标...
由于苹果在3月9日凌晨的发布会上才推出支持5G的第三代iPhone SE，目前苹果官网在售的也是这一款，前代已从苹果官网下架，因而苹果此番削减的iPhone SE，就将是苹果新推出的这一款的产量...新推出的支持5G的iPhone SE，被认为在新兴市场会有可观的销量，苹果削减产量，势必也会影响到最终的销量......
行业人士推测iPhone 14和iPhone 14 Pro可能配备6.1英寸（或 6.06 英寸）OLED面板，分辨率为1170 x 2532，而iPhone 14 Max 和 iPhone 14 Pro Max可能配备6.7 英寸（或 6.68 英寸）1284 x 2778 OLED屏幕...据报道，iPhone 14基础款将售价799美元，iPhone 14 Max将售价899美元......
iPhone 14 可能无缘潜望式变焦镜头...而传说中的 2022 款入门 iPhone 智能机，据说会被称作 iPhone 14 / 14 Max...iPhone 14 机型将保持后置双摄，而 iPhone 14 Pro / Pro Max 将拥有包括长焦镜头在内的后置三摄，且其变焦能力至少会不逊于 iPhone 13 Pro...此外分析师注意到高端 Pro 机型将迎来 48MP 广角相机升级，且苹果有望于明年的 iPhone 15 Pro 产品线上引入支持 5X 光变的潜望式镜头......
根据MacRumors获得的一份苹果内部备忘录，当客户携带要维修的设备时，如果在GSMA设备注册表中报告iPhone丢失，Apple Store和苹果授权服务提供商将收到警报，并拒绝为该iPhone提供维修...表明该设备已被报告为丢失，他们将被要求拒绝维修...如果客户无法禁用“查找我的iPhone”，Apple Store和苹果授权服务提供商将无法维修 iPhone，而该政策将有助于防止苹果维修从未启用“查找我的 iPhone”的被盗 iPhone...
供应链消息指出，长江存储受限于产能规模有限，初期供应比重仍低，估计从5月可望将开始铺货...按照苹果9月份发布iPhone 14新品的节奏上来看，如果长江存储的产能供应没什么大问题，基本上市没跑了...根据去年底的《中国半导体企业100强》榜单显示，华为海思、韦尔半导体、智芯微、闻泰科技、紫光展锐、中兴微、长江存储、兆易创新、士兰微和长鑫存储位居TOP10...长江存储CEO杨士宁曾公开表示，目前长江存储的研发与产品技术路线与国际企业齐头并进，近年，长江存储的产值每年增加10倍...
对于不少用户想要在iPhone 14系列上看到的升级，恐怕是没戏了，苹果留给了下一代。据供应链最新消息称，iPhone 14 已经正式进入工程验证阶段，这这意味着iPhone 14的主要功能已经确定，不会增加新功能了。爆料中提到，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max将搭载A16芯片，A16 芯片的尺寸比 A15 更大，而且会使用台积电 4nm工艺，而iPhone 14系列可能是A15系列处理器，有可能是A15X。传言已久的潜望式镜头已经确定不会出现在iPhone 14系列上，消息人士透露，潜望式镜头会出现在明年的iPhone 15 Pro和15 Pro Max上，支持5倍光学变焦。在这之前?
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