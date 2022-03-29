首页 > 热点 > 关键词  > 加班最新资讯  > 正文

9省排查整治超时加班

2022-03-29 10:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日 消息:近日，北京市人社局发布《关于进一步做好工时和休息休假权益维护工作的通知》，在 3 月 15 日至 5 月 15 日期间，在全市组织开展工时和休息休假权益维护集中排查整治，聚焦重点行业企业，集中排查整治超时加班问题，依法保障职工工时和休息休假权益。

据中国新闻网报道，随后，山东、安徽、河南、广西、青海、湖南、湖北、江西等也陆续宣布开展超时加班集中排查整治，为期 2 个月左右。

据悉，当时北京市人社局表示，本次集中排查整治的检查对象主要是超时加班问题易发多发的重点行业、重点企业、重点园区，重点突出互联网（平台）企业及关联企业、研发岗位占比较高的技术密集型企业、劳动密集型加工制造业企业和服务业企业。

集中排查整治内容主要包括五个方面，包括用人单位制定工时、休息休假内部规章制度情况；用人单位实行特殊工时制度情况；用人单位安排加班情况以及依法与工会和劳动者协商情况；用人单位落实职工休息休假制度情况；用人单位支付加班费、未休年休假工资报酬情况等。

在工时方面，国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时，平均每周工作时间不超过四十小时的工时制度；用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。如果存在安排劳动者延长工作时间、休息日安排劳动者工作又不能安排补休、或者法定休假日安排劳动者工作的这些情形，用人单位应当按照相关标准，支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬。

在休息休假方面，在机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位工作的职工，只要连续工作 1 年以上就可以享受带薪年休假。根据累计工作年限，职工可享受不同天数的年休假，且国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。对职工应休未休的年休假天数，单位应当按照职工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】爆款2核2G云服务器首年40元 企业首购最高获赠300元京东卡

    腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 40元/1年
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 74元/1年
    2核2G学生服务器

    2核2G学生服务器

    去看看
    2核2G学生服务器 3.33元/月起
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 北京排查整治超时加班问题 保证劳动者每周至少休息一日

    北京市人社局发布《关于进一步做好工时和休息休假权益维护工作的通知》称，在3月15日至5月15日期间，在全市组织开展工时和休息休假权益维护集中排查整治，聚焦重点行业企业，集中排查整治超时加班问题...如果存在安排劳动者延长工作时间、休息日安排劳动者工作又不能安排补休、或者法定休假日安排劳动者工作的这些情形，用人单位应当按照相关标准，支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬......

    ​加班 ​劳动 ​上班

  • 外卖小哥超时将不再罚款！美团宣布改进骑手评价规则

    根据这套新的起售评价规则将不再直接对骑手进行扣款处罚，而是根据骑手的表现进行加分以及扣分，再通过月度累积积分对骑手的服务质量进行评定，从而确定对应奖励...骑手的累积分数将影响骑手的服务星级，星级越高，每单外卖带来的额外奖励也就越多...通过这套计分系统，美团原本简单粗暴”的违规扣款规则被取代，骑手偶发性的配送超时或其他失误获得了更大的容错空间...总体来看，这套新的评价系统为外卖小哥提供了更大的容错空间，并且给予了骑手失误后进行弥补的机会，在一定程度上能够解决为了赶单等情况造成的意外发生......

    ​安全培训 ​城市配送 ​财经

  • 美团改进骑手服务评价规则 超时等情况从扣款改为扣分

    美团宣布在绍兴、太原、昆明等 15 个城市试点新的“服务星级”激励机制，对骑手收差评、超时等情况的处理从扣款改为扣分，根据全月累计积分来评定骑手的服务质量，进而确定对应奖励，以降低偶发状况对骑手收入造成的影响，减轻配送压力，保障配送安全...在新的服务质量评价规则下，合作商会根据骑手当月服务星级给予相应奖励，这一方面改变了合作商以往相对简单的管理方式，让骑手在违规扣分后可通过加分项获得弥补，降低配送压力，另一方面也强化了对骑手的正向激励，引导骑手工作方式从单纯追求单量向追求综合服务质量转变......

    ​美团 ​外卖 ​王兴

  • 熬夜加班睡不着，就吃酸枣仁油

    酸枣仁安神助眠的物质基础是什么呢？古人发现酸枣仁生用可提神，熟用可安神、催眠，而现代研究发现酸枣仁在炮制中“久炒油枯而疗效降低”，说明酸枣仁油在助眠效果中起着重要作用，而现代实验也证明了酸枣仁油具有镇静、催眠的作用...晚必安以岭牌酸枣仁油就是臻选太行山野生邢枣，通过炒黄炮制、古法压榨等工艺制成，提取酸枣仁中的精华物质酸枣仁油，千颗酸枣一滴油，堪称千倍浓缩，比酸枣仁粉、酸枣仁膏的效果高出很多......

    ​酸枣仁油软胶囊 ​邢枣枣仁 ​助眠精华

  • 美团改进骑手服务评价规则 差评、超时等情况处理从扣款改为扣分

    绍兴、太原、昆明等15个城市正在试点新的“服务星级”激励机制，对骑手收差评、超时等情况的处理从扣款改为扣分，根据全月累计积分来评定骑手的服务质量，进而确定对应奖励，以降低偶发状况对骑手收入造成的影响，减轻配送压力，保障配送安全...骑手服务评价规则设计的初衷，是为骑手提供劳动报酬的保障用户获得优质服务......

    ​绩效考核制度 ​安全培训 ​用户体验设计

  • 细致排查事故车辆 百姓车联为车主防范安全隐患

    2 月 25 日，杭州的杜先生驾车时不慎发生追尾事故，百姓车联提高响应速度，安排维修厂快速维修，认真排查出车辆存在的隐患，将风险防患于未然...因车辆受损情况较重，工作人员进行了第二遍检查以排查隐患，此时发现车辆的冷凝器也因碰撞出现了损伤...平台工作人员告知杜先生详情后，联系好拖车将车辆送往平台维修厂...为了尽量减少杜先生等待时间，百姓车联维修厂仅用时 4 天就完成了全部维修，车辆修好后正是上班时间，平台工作人员将车送到杜先生的公司......

    ​日产天籁 ​斯巴鲁 ​拖车

  • 乌江榨菜称所有生产符合国家标准 第一时间进行全面排查

    3月16日下午，乌江榨菜官方发微博称，第一时间做了全面排查，并称，其所有生产均严格按照食品安全国家标准进行，包括该榜单中提到的钠和甜味剂两项标准...另外在今天下午，乌江榨菜官方发微博还发布了一段视频，配文为“全球先进的榨菜智能化生产线， 16 项标准严选青菜头，非遗文化+现代精细化生产工艺”...珠江经济台（FM97.4）发布的“十大不推荐产品”榜单中涉及乌江鲜脆榨菜丝产品，在这份榜单中，表示乌江鲜脆榨菜丝存在纳和甜味剂相对较多...

    ​乌江榨菜 ​榨菜

  • 三八节不放假没有加班费引热议！网友：规定确实没有

    三八节不放假没有加班费”的话题引起网络热议，那么三八节不放假，可以有加班费吗？有网友指出，这个还真没有”...在一份劳动和社会保障部办公厅《关于部分公民放假有关工资问题的函》当中明确提出：按照国务院《全国年节及纪念日放假办法》中关于妇女节等部分公民放假的规定，在部分公民放假的节日期间，对参加社会或单位组织庆祝活动和照常工作的职工，单位应支付工资报酬，但不支付加班工资......

    ​国务院令 ​加班费

  • 豆瓣解散15个问题小组：持续整治“饭圈”乱象

    3月22日，豆瓣官方发布公告称：根据《关于进一步加强饭圈”乱象治理专项行动的公告》的工作要求，给豆友营造一个清朗的网络讨论环境，豆瓣将持续配合开展整治饭圈”乱象的专项工作...根据通告，豆瓣本期处理的违规内容为解散问题小组15个，包括古玩杂货摊、豆瓣韩式泡菜小组、青三创四热血组、十八楼数据库，等等...3月15日，国家网信办发布通报，针对当前豆瓣网存在的严重网络乱象，3月15日，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室派出工作督导组，进驻豆瓣网督促整改...

    ​豆瓣 ​华为 ​oppo

  • 上海疫情累积排查50余万人，提前部署远程办公应对疫情隔离

    可疫情的发展大大超出了人们想象，截止 3 月 4 日，上海新增病例 48 例，其中本土病例 5 例，小白的工作单位恰巧就在疫情传播地区...随着工作的进展，工作内容逐渐复杂，很多工作都离不开公司的网络和硬件，如果没有提前部署好远程办公方案，突发疫情隔离时将很难开展正常工作...提前部署好远程办公应对疫情隔离不仅可以保护好自己，工作方面也不会耽误，随着时代发展，远程办公就是下一个主流工作形式......

    ​向日葵远 ​向日葵远程控制 ​远程工作

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM