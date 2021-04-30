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苹果或计划推出硬件订阅服务 年年换新iPhone

2022-03-25 17:03 · 稿源：站长之家

据彭博消息称，苹果计划推出硬件订阅服务。用户每月支付一定的费用，可以直接使用 iPhone 和 iPad 硬件。苹果预计从今年的新款 iPhone 开始推出这项新服务。

苹果硬件订阅服务正在研究之中，每月的订阅费用并非简单地将设备价格除以 12 或 24。此外，当新品更新后，用户或许可以选择升级到新硬件。

据称，与苹果的其他订阅服务一样，它将与用户的 Apple ID 绑定，并可能捆绑在 AppleCare 或 Apple One 服务中。

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