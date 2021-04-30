苹果或计划推出硬件订阅服务 年年换新iPhone

苹果公司为其iPhone 13和iPhone 13Pro系列发布了两种新的绿色选择，为这款流行的旗舰智能手机增加了更多个性。该公司在周二的"PeekPerformance"活动中为其iPhone 13系列推出了两种新的表面色泽--一种是iPhone 13和iPhone 13mini，另一种是iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max。基础款iPhone 13有着更深的苍岭绿色，iPhone 13 Pro机型的颜色较浅，我们可以称其为阿尔卑斯绿。3月早些时候，有传言说苹果现有的产品系列会有绿色的选择。当时，这些传言并没有详细说明Pro和非Pro机型会有两种不同的绿色，苹果上次在2019年推出的绿色Pr