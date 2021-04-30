苹果或计划推出硬件订阅服务 年年换新iPhone

据彭博消息称，苹果计划推出硬件订阅服务。用户每月支付一定的费用，可以直接使用 iPhone 和 iPad 硬件。苹果预计从今年的新款 iPhone 开始推出这项新服务。
苹果硬件订阅服务正在研究之中，每月的订阅费用并非简单地将设备价格除以 12 或 24。此外，当新品更新后，用户或许可以选择升级到新硬件。
据称，与苹果的其他订阅服务一样，它将与用户的 Apple ID 绑定，并可能捆绑在 AppleCare 或 Apple One 服务中。
据彭博消息称，苹果计划推出硬件订阅服务。用户每月支付一定的费用，可以直接使用 iPhone 和 iPad 硬件。苹果预计从今年的新款 iPhone 开始推出这项新服务。
苹果硬件订阅服务正在研究之中，每月的订阅费用并非简单地将设备价格除以 12 或 24。此外，当新品更新后，用户或许可以选择升级到新硬件。
据称，与苹果的其他订阅服务一样，它将与用户的 Apple ID 绑定，并可能捆绑在 AppleCare 或 Apple One 服务中。
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据彭博社报道，苹果公司正在开发一种硬件订阅服务，允许客户「订阅」并收到iPhone或其他苹果设备作为其订阅的一部分，类似于目前苹果订阅的方式，如iCloud...客户将能够按月支付订阅费用，并在订阅期间获得设备...该计划与分期付款计划的不同之处在于，每月收费不是产品价格在12或24个月等分...当更新的产品发布时，苹果有可能允许订阅用户将他们的设备换成更新的型号，而且苹果内部已经讨论过将订阅计划与Apple One捆绑和AppleCare支持计划挂钩...
3月25日消息，据海外网站最新报道，苹果公司正在计划为iPhone和其他硬件产品开发一种订阅服务，可以让用户直接按月支付费用，来租用”设备。有分析认为，这项服务将成为苹果实现自动重复销售的一次最大推动，让用户首次订阅硬件而不仅仅是数字服务。据悉，如果该服务推出后，用户只需每月支付一定的费用，就可以直接使用iPhone和iPad硬件。消息称，苹果硬件订阅服务正在研究之中，其计划从今年的新款iPhone开始推出这项新服务。目前未知，苹果设备都只是支持分期付款，而在推动硬件订阅的重大战略转变之后，可能有助于苹果创造更多营收，?
凤凰网科技讯 北京时间3月25日消息，彭博社当地时间星期四刊文称，苹果在开发一款面向iPhone的硬件订阅服务，推出时间最早为今年年底。据悉，与当前的iCloud相似，iPhone订阅服务使得用户可以按月付款购买iPhone。受此消息影响，常规交易中苹果股价一度摸高170.14美元，涨幅达到2.3%。推出iPhone订阅服务，代表投资者期望苹果通过订阅服务销售硬件的愿望终于“梦想成真”。这类服务将给苹果带来“源源不断”的收入，提振股价。长期以来分析师一直担忧苹果的硬件销售“不够稳定”，认为不断增长的可预期订阅服务营收会促使投资者提高苹果估
据国外媒体报道，知情人士透露，苹果正在为iPhone和其他硬件产品开发一种订阅服务...这种类似于汽车租赁计划的硬件订阅将是苹果一个重大的战略转变，既能帮助苹果创造更多经常性收入，也会让消费者更容易接受花费数千美元购买新设备...这项服务与常见分期付款计划的不同之处在于，客户每月支付的费用不是该设备价格被分成12个月或24个月后的数额...iPhone已经是苹果最大的销售来源，去年创造了近1920亿美元的收入，占公司营收的一半以上...
虽然大多数iPhone SE3买家计划自己使用该设备，但10.9%的人计划为孩子购买该设备，10.2%的人计划为伴侣或配偶购买该设备，7.8%的人计划为父母或祖父母等家庭成员购买...大多数用户计划购买第三代iPhone SE是因为其价格优势，但15.2%的用户主要被5G所吸引，11.3%的用户喜欢其紧凑的外形，6.7%的用户喜欢带有Touch ID的Home键......
苹果公司为其iPhone 13和iPhone 13Pro系列发布了两种新的绿色选择，为这款流行的旗舰智能手机增加了更多个性。该公司在周二的"PeekPerformance"活动中为其iPhone 13系列推出了两种新的表面色泽--一种是iPhone 13和iPhone 13mini，另一种是iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max。基础款iPhone 13有着更深的苍岭绿色，iPhone 13 Pro机型的颜色较浅，我们可以称其为阿尔卑斯绿。3月早些时候，有传言说苹果现有的产品系列会有绿色的选择。当时，这些传言并没有详细说明Pro和非Pro机型会有两种不同的绿色，苹果上次在2019年推出的绿色Pr
转转集团数据部的分析师介绍，目前新机市场第一代iPhoneSE早已停产，第二代iPhoneSE的售价近期有所下跌；二手市场上 95 新32G的第一代 iPhoneSE售价不到 500 元，64G版本不到 600 元； 99 新64G版的第二代iPhone SE售价在 1800 元左右， 95 新64G第二代iPhoneSE的价格不到 1400 元，保值率分别是55.41%和42%...小屏手机虽已不是主流，但从iPhone6 开始苹果积累了大批的小屏“钉子户”，确实有望唤醒部分钉子户换5G手机......
根据SellCell的一项调查，40%的iPhone用户打算购买第三代iPhone SE。在计划购买iPhone SE的iPhone用户中，24%的受访者计划将其作为主要设备使用，而16%的受访者计划将该设备作为礼物赠送或作为辅助设备使用。虽然大多数iPhone SE 3买家计划自己使用该设备，但10.9%的人计划为孩子购买该设备，10.2%的人计划为伴侣或配偶购买该设备，7.8%的人计划为父母或祖父母等家庭成员购买。大多数用户计划购买第三代iPhone SE是因为其价格优势，但15.2%的用户主要被5G连接所吸引，11.3%的用户喜欢其紧凑的外形，6.7%的用户认为Touch ID指纹识别才是最?
苹果春季的新品发布会，率先登场的是iPhone 13的新配色...高能效的芯片、优化的电池和iOS 15默契配合，让新一代的iPhone SE续航大为提升，视频播放最长可达15小时，支持快速充电，30分钟最多可充至50%的电量...价格方面，新一代iPad Air无线局域网版本的起售价为599美元，256GB版为749美元；无线局域网+蜂窝网络版的起售价为749美元，256GB版为899美元......
苹果公司今天开始在美国销售经认证的翻新iPhone12和iPhone12Pro机型，这是这些设备在2020年底发布后的第一次...目前只有6.1英寸的iPhone12和iPhone12Pro机型有翻新机型，目前没有iPhone12mini或iPhone12Pro Max机型可供选择...例如，64GB存储空间的iPhone12通过苹果在美国的翻新店以619美元的价格出售，而苹果目前以729美元的全新价格出售同一型号...
据国外媒体报道，去年已宣布将向芯片、生物健康、下一代汽车产业提供预算资金支持的韩国，在未来3年也将向人工智能、数据及网络领域提供资金支持...
宁德时代官方宣布，全球知名认证机构SGS为宁德时代全资子公司四川时代颁发PAS2060碳中和认证证书，宁德时代宜宾工厂成为新能源产业首家零碳工厂....
去年11月，芯动科技正式发布国产显卡GPU风华1号”，填补了国产4K级桌面显卡和服务器级显卡两大空白。今日，据芯动科技Innosilicon”微信公众号消息..
AMD在对待老玩家方面一直很良心，A卡战未来是常有的事，这次有可能给10年前的GCN显卡玩家带来一项惊喜旧卡有望支持AMD的RSR技术，游戏性能可以轻松..
在第一次使用淘宝购物时，都需要先设置一个会员名（淘宝ID），相信有不少用户当年因为年少无知”，注册填写的名字太随意，成为自己的黑历史”。今..
从这段时间的多方爆料来看，将在九月份秋季发布会上登场的iPhone 14 Pro系列很大可能会对刘海动手脚，将首次彻底砍掉刘海，采用挖孔屏的方案，会极..
继去年四季度开始全产品线涨价之后，3月24日，MCU及功率半导体芯片大厂意法半导体今日再度向经销商发出涨价函，宣布将于2022年第二季度再度上调所..
笔记本电脑已经成为当代职场精英以及大学生必备的工作、学习利器，5000元价位是一个大部分人都比较容易接受的价格，市场上有诸多选择，今天向大家..
据@央视新闻 官微报道，国家医保局今日发布公告（点击查看原文），其中指出各省级医疗保障部门应在4月8日前明确政策，对于公立医疗机构开展的新型..
一位网友发布了一组苍岭绿配色的iPhone 13实拍图，并表示苍岭绿不能说难看，只不过对主人的穿衣风格比较挑剔...可以看出，这位网友在iPhone 13的苹..
玛莎拉蒂发布了旗下全新中型SUV车型Grecale，作为玛莎拉蒂第二款SUV，也是最为亲民”的车型，Grecale分为Modena与GT两个版本...动力部分，Modena及..
GeekBench跑分网站显示，小米12 Lite搭载的是高通骁龙778G处理器，这是小米12系列中唯一一款使用骁龙7系列芯片的机型，同时配备了8GB内存，出厂预..
后该公司内部的安全审查委员会介入了调查，并主动暂停了第二台预生产原型机的试飞计划...测试中断期间，Joby 坚持不懈地去完成各种形式的 FAA 认证..
因为国际油价不断上涨，国内成品油价格也一路走高，在3月17日，国内92号汽油每升上调0.59元；95号汽油每升上调0.62元；0号柴油每升上调0.62元。油..
其他方面，这款笔记本还有16GB内存、256GB到512GB硬盘，处理器是俄罗斯公司研发的Baikal-M系列，台积电28nm工艺，8核Cortex-A57架构，频率最高1.5..
交通运输部、公安部联合发布《机动车驾驶培训教学与考试大纲》，将于2022年4月1日起施行...具体来看，修订主要内容强化涉及安全驾驶能力培训的基础..
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美国宇航局的南希-格雷斯-罗曼太空望远镜目前正在建设中，它将测试用于天基行星搜寻的新技术。该任务旨在拍摄附近恒星周围的世界和尘埃盘，其细节..
与Windows 10不同，Windows 11拥有全新的、现代的 流畅滚动条，当用户与之互动时，其形状会发生变化...极简模式将是滚动条的默认设计...新的滚动条..
微软的Wiwndows自带的资源管理器一直不支持多标签管理，用户都是借助第三方工具来实现多标签管理的，前不久的Win11 build 22572中出现了多标签功能..