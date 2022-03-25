欧洲部分Galaxy S22智能手机出现GPS错误

站长之家(ChinaZ.com) 3月25日 消息:在三星 Galaxy S22 系列的部分机型中发现了全球定位系统 (GPS) 错误，该机型最近卷入了一场游戏优化服务 (GOS) 争议，该公司表示，最早将在本月内通过软件更新解决该问题。

3 月 23 日，欧洲三星电子社区网站上发布的一篇关于 Galaxy S22 Ultra 的 GPS 问题的文章有 200 多条回复。许多用户表示 GPS 服务在 Galaxy S22 Ultra上无法正常使用。

许多人抱怨说，当他们重新启动智能手机时，GPS工作了一段时间，但随后又停止工作。一些人还抱怨他们的Galaxy S22 Ultra 上间歇性地出现未找到 GPS信号的提示。美国信息技术媒体Android Police 表示，当用户在Galaxy S22 Ultra上使用谷歌地图时，可能会出现GPS问题。

已知此 GPS 错误发生在装有 Exynos 2200 的产品中，这是三星电子今年发布的应用处理器 (AP)。Exynos 2200 进入在包括英国在内的一些欧洲国家销售的 Galaxy S22 系列机型。一个来自高通的 AP 被加载到国内分布的模型中。不过，也有国内用户在三星会员社区抱怨，使用 Galaxy S22 Ultra 时遇到 GPS 错误。

三星电子认为可以通过软件更新解决 GPS 错误。该公司预计最早将在 3 月份提供软件更新。