小白测评被禁言 此前被质疑借坠机搞灾难营销

站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息:今天，不少网友发现数码博主@小白测评的微博处在禁言状态，官方提示该用户违反社区公约。

3 月 21 日，小白评测就其在公众号推坠机新闻一事致歉，称其将突发新闻和事故新闻和资讯新闻放一起是严重不妥的，存在对事故不够敬畏、态度不够严肃的问题，现已直接对当期编辑做出停职处理。

网友认为小白测评作为科技测评类公众号，在发布科技资讯时，将东航客机坠毁信息前置是在搞灾难营销。而当前其微博账号被禁言可能是被太多网友投诉所致。