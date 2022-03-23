小白测评被禁言 此前被质疑借坠机搞灾难营销

站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息:今天，不少网友发现数码博主@小白测评的微博处在禁言状态，官方提示该用户违反社区公约。
3 月 21 日，小白评测就其在公众号推坠机新闻一事致歉，称其将突发新闻和事故新闻和资讯新闻放一起是严重不妥的，存在对事故不够敬畏、态度不够严肃的问题，现已直接对当期编辑做出停职处理。
网友认为小白测评作为科技测评类公众号，在发布科技资讯时，将东航客机坠毁信息前置是在搞灾难营销。而当前其微博账号被禁言可能是被太多网友投诉所致。
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3月21日，科技测评类公众号小白测评发布科技资讯时，将东航客机坠毁信息前置，被网友们质疑趁机营销...小白测评表示，把突发事故新闻和资讯新闻放一起是严重不妥的，存在对事故不够敬畏、态度不够严肃的问题，现已直接对当期编辑做出停职处理...小白测评是数码类自媒体，B站认证信息为“bilibili 知名科技UP主”，微博认证为“小白测评工作室创始人、微博vlog博主、知名数码博主、数码视频自媒体”，百家号认证为“优质创作者”...
抖音安全中心发布公告表示，平台发布相关信息、内容要遵守真实、客观原则，不借助热点事件蹭热、玩梗，更不要主动挑起、参与网暴相关人员...抖音还透露，平台将运用策略模型+技术手段严加管控，如发现平台上存在类似违规行为，欢迎通过发送详情至举报邮箱...
草根测评号的最大特点就是模板非常固定：播放某个产品的原视频，博主对该产品进行现场测评，最后给出测评总结...据“毒辣测评”透露，完成一个测评视频并不需要花费太多时间和精力，“跟正常的视频制作流程没区别”...测评视频中，博主们通常会事先声明有带货需求，且带货产品价格适中，决策难度不高，这种坦诚能一定程度减弱粉丝的抵触心理，人设翻车风险较小...一个偏好测评市场细碎的白牌产品，一个偏好测评利润更高的品牌产品......
2021年9月，阿里旗下大麦网宣布推出内容音乐厂牌“虾米音乐娱乐"，这一次阿里不再专注于平台之争，而是转向打造音乐内容IP，除了发展音乐节、livehouse品牌，发力线下娱乐场景外，虾米音乐娱乐还将把重头戏放在“服务培育音乐人”上，背靠阿里大文娱，从音乐产业上游出发，进一步延展B端业务...2021年，讯飞正式推出音乐厂牌，并签约三位音乐人以及多位音乐制作人，同时讯飞音乐也喊出来“AI赋能”的口号，从技术角度出发助力音乐辅助创作等领域......
常年关注数码测评的王博告诉我，早先的测评博主，如Zealer，爱否科技，对苹果的产品测评时普遍会比较宽容；还有一些测评博主对华为/小米品牌各有喜好，便会在测评中对另一方的产品放大缺点，严加批评...去年 9 月，苹果的iPhone13 系列，将B站多位测评UP主分为两批发布首轮体验视频，排在第二批的HotGuys等测评UP主，对此表示了强烈不满......
三名飞行员的具体职务：机长、副驾驶，第三位副驾驶是观察员...今天16点30分左右，在主要撞击点附近发现一部黑匣子，初步检查，外观破损严重...据央视新闻报道，东航云南有限公司董事长、党委书记孙世英在23日的新闻发布会上表示，该航班3位飞行员飞行执照和健康证都在有效期内，健康状况良好、飞行经历完备，符合局方要求...机长在2018年1月聘为B737机型机长，飞行总经历时间6709小时，第一副驾驶飞行总经历时间31769小时，第二副驾驶飞行总经历时间556小时...
声明：本文来自于微信公众号 卡思数据（ID：caasdata6），作者： 潮关，授权站长之家转载发布。距离小红花测评“打假”老爸评测已过去一年。去年“3.15”期间，小红花测评发布文章“揭秘”老爸评测的“暗箱套路”，随后被老爸评测起诉。今年 2 月，这场官司终于尘埃落定。据法院一审判决，小红花测评向老爸评测公开道歉并赔偿 10 万元。不过，两家评测号的恩怨并未就此烟消云散。 2 月 7 日，小红花测评在公众号中发布文章，炮击老爸评测自曝收费检测，并称因“打假”确有依据，小红花不构成商业诋毁，由此掀起舆论的浪潮。已运营六年的@?
国家网信办网络综合治理局局长张拥军表示：今年以来，累计清理相关有害信息87. 9 万条，处置违法违规账号4. 1 万余个...针对容易反弹的网络暴力问题，网信办将指导网站平台建立网暴监测模型，准确识别网暴苗头...
周三早些时候，TMZ 报道了知名说唱歌手坎耶·韦斯特（Kanye West）被 Instagram 禁言的消息...坎耶·韦斯特（Kanye West）在社交媒体上发表了针对前妻金·卡戴珊（Kim Kardashian）、现男友皮特·戴维森（Pete Davidson）、以及《每日秀》节目主持人特雷弗·诺亚（Trevor Noah）的一连串人身攻击...不过促使 Instagram 按下禁言按钮的，似乎还是针对 Trevor Noah 的其中一篇帖子，据说其碰到了种族诽谤的底线...
现在，博主们都在测什么?他们又是怎么测的呢?克劳锐发布的《测评类内容生态及营销价值洞察》报告，就对当下测评类内容品类进行了分析...用户有一些暂时买不到或者买不起的东西，心痒难耐时看看测评内容，会产生一种身在其中的参与感，物欲的短暂满足也会让很多人看视频停不下来...相较于传统种草，重过程、重体验的测评内容给消费者带来了可供参考的内容，得益于市场环境和互联网内容环境，测评类博主迅速成长为内容平台的有生力量......
很奇怪，《奇点灰烬》经常会抢先曝光新显卡，似乎测试人员很喜欢这个项目，原因倒也不难猜测，它跑出来的分数毫无参考意义...比如这个Arc A370M，..
Intel显卡驱动30.0.101.1631正式版发布，主要为Intel第12代酷睿平台集成的Intel Iris Xe和Intel UHD核芯显卡提供支持，包括上个月发布的代号为Ald..
欧盟已经公布了其完整的数字市场法案，该法案要求苹果等公司允许第三方提供其应用程序商店和支付系统的替代品。继要求苹果信息和其他公司与小型竞..
欧盟新的《数字市场法》（DMA）已经得到了苹果和Google的回应，两家公司都表示该法规将对其创新能力造成限制。在欧盟公布其完整的《数字市场法》提..
虽然总体数量略有下降，但根据基于云的管理安全服务平台F5 Silverline的一份新报告，2021年的DDoS攻击规模变得既庞大又复杂。到去年最后一个季度，..
今年的央视315晚会曝光了13个案例，土坑酸菜”事件无疑是影响最大的，受冲击的也不仅仅是统一等方便面品牌，还有整个酸菜产业链”，让众多消费者闻..
根据国内外惯例，是否要公开，应首先服从于旅客搜救和家属联络的紧迫需求...民航局事故调查中心主任毛延峰在25日的321”东航MU5735航空器飞行事故..
TechPowerUp GPU-Z显卡识别工具今天发布了最新版2.45.0，除了增加支持一大堆N卡、A卡， 初步支持Intel Arc锐炫独立显卡，移动版本月底发布，桌面版..
据国外媒体报道，去年已宣布将向芯片、生物健康、下一代汽车产业提供预算资金支持的韩国，在未来3年也将向人工智能、数据及网络领域提供资金支持...
宁德时代官方宣布，全球知名认证机构SGS为宁德时代全资子公司四川时代颁发PAS2060碳中和认证证书，宁德时代宜宾工厂成为新能源产业首家零碳工厂....
去年11月，芯动科技正式发布国产显卡GPU风华1号”，填补了国产4K级桌面显卡和服务器级显卡两大空白。今日，据芯动科技Innosilicon”微信公众号消息..
AMD在对待老玩家方面一直很良心，A卡战未来是常有的事，这次有可能给10年前的GCN显卡玩家带来一项惊喜旧卡有望支持AMD的RSR技术，游戏性能可以轻松..
在第一次使用淘宝购物时，都需要先设置一个会员名（淘宝ID），相信有不少用户当年因为年少无知”，注册填写的名字太随意，成为自己的黑历史”。今..
从这段时间的多方爆料来看，将在九月份秋季发布会上登场的iPhone 14 Pro系列很大可能会对刘海动手脚，将首次彻底砍掉刘海，采用挖孔屏的方案，会极..
继去年四季度开始全产品线涨价之后，3月24日，MCU及功率半导体芯片大厂意法半导体今日再度向经销商发出涨价函，宣布将于2022年第二季度再度上调所..
笔记本电脑已经成为当代职场精英以及大学生必备的工作、学习利器，5000元价位是一个大部分人都比较容易接受的价格，市场上有诸多选择，今天向大家..
据@央视新闻 官微报道，国家医保局今日发布公告（点击查看原文），其中指出各省级医疗保障部门应在4月8日前明确政策，对于公立医疗机构开展的新型..
一位网友发布了一组苍岭绿配色的iPhone 13实拍图，并表示苍岭绿不能说难看，只不过对主人的穿衣风格比较挑剔...可以看出，这位网友在iPhone 13的苹..
玛莎拉蒂发布了旗下全新中型SUV车型Grecale，作为玛莎拉蒂第二款SUV，也是最为亲民”的车型，Grecale分为Modena与GT两个版本...动力部分，Modena及..
GeekBench跑分网站显示，小米12 Lite搭载的是高通骁龙778G处理器，这是小米12系列中唯一一款使用骁龙7系列芯片的机型，同时配备了8GB内存，出厂预..