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小白测评被禁言 此前被质疑借坠机搞灾难营销

2022-03-23 17:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息:今天，不少网友发现数码博主@小白测评微博处在禁言状态，官方提示该用户违反社区公约。

3 月 21 日，小白评测就其在公众号推坠机新闻一事致歉，称其将突发新闻和事故新闻和资讯新闻放一起是严重不妥的，存在对事故不够敬畏、态度不够严肃的问题，现已直接对当期编辑做出停职处理。

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网友认为小白测评作为科技测评类公众号，在发布科技资讯时，将东航客机坠毁信息前置是在搞灾难营销。而当前其微博账号被禁言可能是被太多网友投诉所致。

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  • 小白测评道歉

    3月21日，科技测评类公众号小白测评发布科技资讯时，将东航客机坠毁信息前置，被网友们质疑趁机营销...小白测评表示，把突发事故新闻和资讯新闻放一起是严重不妥的，存在对事故不够敬畏、态度不够严肃的问题，现已直接对当期编辑做出停职处理...小白测评是数码类自媒体，B站认证信息为“bilibili 知名科技UP主”，微博认证为“小白测评工作室创始人、微博vlog博主、知名数码博主、数码视频自媒体”，百家号认证为“优质创作者”...

    ​小白测评

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