iPhone SE3在跌落测试中几乎与iPhone13一样坚固

站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息:苹果新的第三代iPhone SE的正面和背面都配备了坚硬的玻璃，这一变化旨在让设备更好地承受跌落和刮擦。外媒macrumors报道称，通过一系列跌落测试了苹果的说法，发现第三代iPhone SE确实看起来比之前的型号更耐用，几乎与iPhone13一样耐用。

‌iPhone SE‌3在人行道上的面朝下跌落测试中6英尺（1.82米）的跌落，该设备最终只有轻微的磨损，与‌iPhone13‌相同。值得注意的是，‌iPhone SE‌3具有更坚固的玻璃，但它没有采用与‌iPhone 13‌型号相同的 Ceramic Shield前玻璃。

在向后跌落测试中，‌iPhone SE‌3在 6 英尺高处坠落后破裂，可能是因为它没有与‌iPhone 13‌相同的扁平铝背板。‌iPhone SE‌3在 6 英尺侧向下跌落测试中基本安全，其铝制框架只有轻微磨损，与‌iPhone 13的测试结果相当。

在测试这款手机IP67防水环节，它可以承受一米深的水30分钟，不会出现任何问题，从水中取出后一个小时后就恢复正常。

虽然说iPhoneSE3的跌落测试基本上和旗舰的iPhone13系列几乎差不多，但考虑到苹果官方维修价格还是比较高，因此建议用户还是小心使用，最好戴上手机壳。