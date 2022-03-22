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绝地求生3月23日更新内容汇总 3.23吃鸡更新维护公告

2022-03-22 17:34 · 稿源：站长之家

绝地求生的官方在最近宣布正式服将在3月23日开启不停机的更新维护，此次的更新内容主要是更新艾伦格地图的海报内容，下面就来为大家详细的介绍一下绝地求生的更新维护公告。

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【绝地求生正式服不停机维护公告】

玩家们大家好，我们将在明天10点开始正式服的不停机维护。

- 维护开始时间:北京时间2022年3月23日（星期三）10点

- 维护内容:

1.优化服务器

2.艾伦格地图路灯海报变更

对于上述问题带来的不便，敬请谅解。届时请大家重启客户端获取更新。

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