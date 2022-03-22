一张图看懂 | 过去10年，马斯克在推特都说了些啥？

站长之家(ChinaZ.com) 3月22日 消息:作为世界首富，马斯克的一言一行都受到了众多网友关注。这位商业大佬发布的推文也经常引发大家的讨论。

那么在过去十年中，马斯克在推特发表的言论都有哪些特点呢？他最关注什么主题？推特使用情况发生了怎样的变化？

国外数据分析网站 Visual Capitalist 为了深入了解马斯克的 Twitter 个人资料，研究团队筛选了他的整个 Twitter 提要，并将他的 15，000 条推文汇编成一个综合数据集。

Visual Capitalist抓取了埃隆·马斯克长达十年的推文，挖掘数据并对信息进行分类，目标是回答两个主要问题：

1. 埃隆·马斯克推文最主要的话题有哪些？

2. 这些年来，他的推特行为有何变化？

为回答第一个问题，该网站首先将埃隆的推文进行了分类（基于关键字），并根据提及量对每个类别进行排名。

排名结果显示在图片中间的圆形图表中，该图表显示了马斯克在过去十年中发布最多推文的主题。

为了回答第二个问题（这些年来埃隆的推特行为有何变化），该网站将埃隆推文分为三个主要主题——特斯拉、SpaceX 和其他——并展示了每年哪些主题主导了他的推文。

不出所料，马斯克 谈论最多的两个主要内容是特斯拉和SpaceX。他在过去十年中一直提到这两家公司，正如时间线所示，特斯拉和 SpaceX 轮流成为人们关注的焦点，这取决于这两家公司当时的情况。

虽然他的内容的主题和主题保持相当一致，但推文的频率多年来一直在增长。

年份 推文数量/条 马斯克每年在Twitter 上发文最多的月份 2011 42 十二月 (42) 2012 270 五月 (36) 2013 422 五月 (118) 2014 189 四月 (36) 2015 617 十月 (132) 2016 736 七月 (126) 2017 1，162 十二月 (197) 2018 2，288 五月 (384) 2019 2，933 四月 (373) 2020 3，367 七月 (446) 2021 3，113 七月 (402)

直到现在，马斯克仍活跃于推特，多年来，他的粉丝也在稳步增长，具体如下图：

随着马斯克开始进入公众视野，他的粉丝在 2017 年末至 2018 年期间快手增长。为什么？这位忙碌的创始人在个人和职业上都发生了很多事情：