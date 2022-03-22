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一张图看懂 | 过去10年，马斯克在推特都说了些啥？

2022-03-22 16:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月22日 消息:作为世界首富，马斯克的一言一行都受到了众多网友关注。这位商业大佬发布的推文也经常引发大家的讨论。

那么在过去十年中，马斯克在推特发表的言论都有哪些特点呢？他最关注什么主题？推特使用情况发生了怎样的变化？

国外数据分析网站 Visual Capitalist 为了深入了解马斯克的 Twitter 个人资料，研究团队筛选了他的整个 Twitter 提要，并将他的 15，000 条推文汇编成一个综合数据集。

Visual Capitalist抓取了埃隆·马斯克长达十年的推文，挖掘数据并对信息进行分类，目标是回答两个主要问题：

1. 埃隆·马斯克推文最主要的话题有哪些？

2. 这些年来，他的推特行为有何变化？

为回答第一个问题，该网站首先将埃隆的推文进行了分类（基于关键字），并根据提及量对每个类别进行排名。

排名结果显示在图片中间的圆形图表中，该图表显示了马斯克在过去十年中发布最多推文的主题。

elon-musk-tweets-analyzed-infographic.jpg

为了回答第二个问题（这些年来埃隆的推特行为有何变化），该网站将埃隆推文分为三个主要主题——特斯拉、SpaceX 和其他——并展示了每年哪些主题主导了他的推文。

不出所料，马斯克 谈论最多的两个主要内容是特斯拉和SpaceX。他在过去十年中一直提到这两家公司，正如时间线所示，特斯拉和 SpaceX 轮流成为人们关注的焦点，这取决于这两家公司当时的情况。

虽然他的内容的主题和主题保持相当一致，但推文的频率多年来一直在增长。

年份推文数量/条马斯克每年在Twitter 上发文最多的月份
201142十二月 (42)
2012270五月 (36)
2013422五月 (118)
2014189四月 (36)
2015617十月 (132)
2016736七月 (126)
20171，162十二月 (197)
20182，288五月 (384)
20192，933四月 (373)
20203，367七月 (446)
20213，113七月 (402)

直到现在，马斯克仍活跃于推特，多年来，他的粉丝也在稳步增长，具体如下图：

Elon-Musk-Twitter-Follower-Growth.jpg

随着马斯克开始进入公众视野，他的粉丝在 2017 年末至 2018 年期间快手增长。为什么？这位忙碌的创始人在个人和职业上都发生了很多事情：

  • 2017 年 12 月：在 Twitter 上宣布隧道公司Boring公司计划发布限量版火焰喷射器。产品停产前售出 20，000 台。

  • 2018 年 2 月：特斯拉 Roadster 被发射到太空。

  • 2018 年 7 月：12 名男孩和他们的老师被困在泰国的一个山洞里，埃隆积极参与营救他们的努力。其中包括一条尴尬的（现已删除）推文，将一名英国洞穴潜水员称为恋童癖。（马斯克后来在 2019 年赢得了一起诽谤案。）

  • 2018 年 8 月：埃隆在 Twitter 上宣布，他正在考虑以每股 420 美元的价格将特斯拉私有化。在这条推文发出后，特斯拉的股价迅速下跌。

  • 2018 年 9 月：马斯克出现在乔·罗根的播客中，并与他一起抽大麻。播客发布后，这一事件成为头条新闻。

  • 从 2016 年到 2018 年：与女演员 Amber Heard 建立高度宣传、断断续续的关系。

    站长之家注:文章数据来自visualcapitalist

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