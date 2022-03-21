钉钉或将上线“下班勿扰”功能 可不再接受群聊消息

「布丁美食帝国」是围绕布丁的形象元素展开，推出的一个虚拟的美食餐厅...后续也陆续开启了布丁产出和烘焙机制，随着原材料的正式上线，「布丁美食帝国」的玩法场景也更加的丰富和多元化，既融合了收集和DIY游戏以及社交等元素，让每种NFT都具备市场需求，同时也反哺了PuddingSwap本身的交易业务...基于HSC链上生态的完备性，「布丁美食帝国」的宏大蓝图也并不局限于「布丁美食餐厅」，后续还将引入寿司店、烧烤店等其他餐饮IP，也诚挚邀请更多的优秀开发者共同打造一个更具可玩性的厨具系统和厨艺对战系统生态......