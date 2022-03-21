钉钉或将上线“下班勿扰”功能 可不再接受群聊消息

站长之家(ChinaZ.com) 3月21日 消息:有媒体爆料，钉钉或将于明日发布会上面向职场用户推出“下班勿扰模式”。网传截图显示，开启该模式后，手机将不再接收单聊、群聊等消息通知。
该模式在下班后即可开启，会自动保留到第二天早上 9 点，用户也可以自行设置该模式结束时间。这意味着打工人下班后再也保持随时待命的状态了。
据悉，钉钉将于 3 月 22 日举办 2022 钉钉发布会，钉钉将对外发布全新升级的品牌形象、多款重磅产品。
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就在今日的发布会上，钉钉发布新logo以及品牌标语...新logo方面，钉钉把视觉重心放在了“翅膀”上，新Logo还去除了圆形外框，并还原了羽毛圆润度及上扬角度...钉钉正式推出勿扰模式，用户可在下班后开启该模式，手机将不再接收单聊、群聊等消息通知...
站方在加强违规信息排查处置的发现仍存在个别冒充当地网友发布和传播不实信息的行为，为更好维护传播秩序，站方在前期功能基础上，将于未来一周上线“用户个人资料页展示近期发帖所在地”的功能...微博称，此功能将在“个人主页-个人资料”中展示用户最近一个月内最后一次发布博文或评论的IP归属地域...
今日，微博宣布即将上线“一键防护”功能，该功能测试阶段仅针对部分用户开放，后续将面向全站用户开放。在功能开启阶段，用户将无法收到未关注人的转发、评论及私信内容。
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抖音推出“抹除同质化粉丝”功能，如果某一账号连续两次被发现存在同质化视频，就会触发规则——账号被封禁30天，同时违规内容获得的粉丝也将被移除...据抖音公布数据显示，新功能上线以来，抖音同质化违规用户数量已减少75%...
西山居新一代剑侠情缘手游《剑侠世界3》全新大版本“衡道书”定档 3 月 23 日！大型团本《衡道书》越世而来，机制难度创历史新高，相约少侠齐心协力，共谱闯关攻略...这些宝贵的记录以及衡者全面客观的见解，汇集成了世上最为公正的史书，亦最为全面的百科全书——《衡道书》...全新高难团本将在新版本正式开启挑战！少年冷启、冥影、枯藤使三大篇章拉开帷幕，少侠们可在此间身临其境地了解《衡道书》中的秘辛，体验过去的天文地理、战争政治、民生社稷、奇人异事，增长见闻...天之酬勤，亦是衡道之所在...衡道书临，气冲云天......
有赞发布公告表示，原批发模版页因缺少完整的进货单页面给批发商造成了页面刷新商品丢失、无法快速选择修改商品等问题...商家可添加批发模版页列表中的批发商品至进货单，进货单的入口位于“批发模版页”底部功能入口...
3 月 7 日晚间，抖音安全中心发布了打击网络暴力相关公告，并表示已上线发文警告功能...抖音称，对针对代表委员的不当言论，坚定不移地严厉打击，始终维护良好的社区氛围...
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3月15日起，小米12系列的海外发布会陆续召开，覆盖了英国、德国、法国、西班牙、意大利、荷兰等国，以及东南亚的泰国、马来西亚、越南、菲律宾.....
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会上，一汽集团、光大集团、中国移动、中投咨询、华为、抖音、美的、小米、天虹数科、同程网、益海嘉里、飞鹤乳业12家企业代表参加...市场监管总局..
财报显示，腾讯2021年研发投入达到518亿元，同比增加33%，过去一年中，腾讯每个季度的研发支出平均增长35%，投入较2018年几乎翻番...腾讯3月21日发..
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3月11日-3月18日，包括张予曦在内，快手推出的“你看我几分像从前”活动共吸引50+明星、10+政务号、40+大V以及近百万快手用户参与...拥有4753万粉..
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2022年3月11日，《电子烟管理办法》和国标二次征求意见稿同时发布，这也意味着电子雾化器行业行业将走出“乱局”，进入到一个理性、有序发展的状态..
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1月19日，AMD正式发布了两款低端显卡RX 6500 XT、RX 6400，不过后者仅供OEM整机领域...RX 6400采用Navi 24小核心，768个流处理器，12个光追单元，..
财报显示，BOSS直聘2021年第四季度实现营收10.9亿元，同比增长69.1%，超过市场预期；在非通用会计准则下，公司四季度连续第三个季度实现盈利，获得..
非遗是最古老、最鲜活的文化历史传统，不仅是人类文化DNA，也代表着其丰富多样性...鲸探数字藏品将每一位非遗传承人的作品实现数字化后上链永久保..
BOSS直聘今天对外发布了2021年第四季度及全年未经审计的财报，数据显示，BOSS直聘2021年第四季度实现营收10.9亿元，同比增长69.1%，超过市场预期...
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