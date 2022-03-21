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钉钉或将上线“下班勿扰”功能 可不再接受群聊消息

2022-03-21 15:56 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月21日 消息:有媒体爆料，钉钉或将于明日发布会上面向职场用户推出“下班勿扰模式”。网传截图显示，开启该模式后，手机将不再接收单聊、群聊等消息通知。

QQ截图20220321155134.jpg

该模式在下班后即可开启，会自动保留到第二天早上 9 点，用户也可以自行设置该模式结束时间。这意味着打工人下班后再也保持随时待命的状态了。

据悉，钉钉将于 3 月 22 日举办 2022 钉钉发布会，钉钉将对外发布全新升级的品牌形象、多款重磅产品。

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