马斯克暗示2029年将登陆火星 此前预测是5年内

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息:SpaceX创始人及特斯拉CEO马斯克近日在与网友的互动中透露，他计划让旗下的SpaceX太空公司在2029年之前登陆火星，不过他此前的预测是在5年内。

去年，在接受Lex Fridman采访时，马斯克在 2021年的播客中说：“星际飞船是有史以来最复杂、最先进的火箭”。

马斯克补充说，在完善星际飞船设计的过程中，关键是“最大限度地降低每吨轨道的成本，并最终降低每吨火星表面的成本”。马斯克在采访中表示，目前的技术无法用 1万亿美元将人带到火星，这就是为什么马斯克希望将Starship的运营成本降低约 1000 亿美元，甚至每年 2000亿美元。

这是一个很大的打折。2020 年，当毅力号火星车最初发射时，NASA为其火星探索计划预算了大约 5.465 亿美元。2021 年又为 Artemis计划预留了 68. 8亿美元，同年SpaceX 获得了近 350 亿美元。

马斯克还表示，星际飞船将在今年某个时候进行首次轨道飞行。这将是未来十年人类重返月球、建立永久定居点的重要一步，但火星呢？它可能会更长一点。

去年 2 月的一次采访中，马斯克曾表示，有望在五年半内让星舰飞船登陆火星，后来又表示最迟不会超过 2030 年。