首页 > 业界 > 关键词  > 英特尔最新资讯  > 正文

英特尔承诺未来十年投资876亿美元在欧洲制造芯片

2022-03-16 17:21 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月16日 消息:英特尔周二宣布，它计划投资超过 330 亿欧元（合 360 亿美元）来促进整个欧盟的芯片制造，因为欧盟在半导体方面看起来变得更加自力更生。

英特尔

英特尔表示，作为投资的一部分，它将在德国马格堡建造两家新工厂。这些工厂将使用最先进的芯片制造技术，努力生产精度为2纳米或更小的芯片。英特尔表示，建设将于 2023 年上半年开始，如果没有监管问题，生产将于 2027 年投产。

该公司表示，由于提供的人才和基础设施，以及现有的供应商和客户生态系统，德国是建立新的“Silicon Junction”大型站点的理想地点。英特尔表示，将向德国工厂投资约 170 亿欧元，并补充说，预计该投资将在建设过程中创造 7000 个建筑工作岗位，并为英特尔创造 3000 个永久性工作岗位。

德国总理奥拉夫·舒尔茨在一份声明中表示，这些晶圆厂将有助于重新平衡全球硅产能，并打造更具弹性的供应链。据英国《金融时报》报道，他们将获得数十亿欧元的国家援助。

英特尔还承诺在法国建立一个新的研发和设计中心，并在爱尔兰、意大利、波兰和西班牙投资研发、制造和代工服务。预计将投资约 120 亿欧元，将爱尔兰 Leixlip 工厂的制造空间扩大一倍，该工厂使用的尖端技术较少。英特尔表示，扩张完成后，它将在爱尔兰花费超过 300 亿欧元。

在意大利，英特尔表示正在谈判建立一个新的 45 亿欧元后端制造设施。由于对电子产品的需求激增，新冠疫情给供应链带来压力后，某些类型的半导体短缺大约两年。

欧洲正在努力减少对亚洲和美国的半导体依赖，但建立芯片代工厂的成本高达数十亿美元。

英特尔是与台积电和三星一起的三大芯片制造巨头之一，该公司表示，这些投资是更广泛的一揽子计划的一部分，该计划将使该公司在未来十年内在欧洲投资多达 800 亿欧元。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 腾讯云服务器新春采购节大优惠：2核2G首年仅需40元 历史新低

    腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 40元/1年
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 74元/1年
    2核2G学生服务器

    2核2G学生服务器

    去看看
    2核2G学生服务器 3.33元/月起
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 英特尔投资360亿美元提升欧洲芯片制造能力

    凤凰网科技讯 北京时间3月16日消息，英特尔当地时间星期二宣布，鉴于欧盟拟提高在半导体领域的自主能力，公司计划投资逾360亿美元，提升在欧盟的芯片制造能力。英特尔将在马格德堡新建两座芯片工厂，利用最先进的制造工艺生产芯片。英特尔称，芯片工厂将从2023年开工建设，2027年投产。英特尔称，人才和基础设施优势，以及现有的供应商和客户系统，使得德国成为新建“半导体枢纽”的理想之地。英特尔将对德国工厂投资约170亿欧元，创造3000个建筑岗位和3000个永久工作岗位。德国财政部长奥拉夫朔尔茨（Olaf Scholz）在一份声明中说，新工?

    ​英特尔 ​半导体 ​英特尔投资

  • 网易2021年营收876亿元 有道首次季度盈利

    网易公司发布2021年第四季度及全年财报，其中四季度营收244亿元，同比增长23.3%，非公认会计准则下净利润66亿元，同比增长312.5%...网易有道Q4净收入达到13亿元，同比增长21%；2021年净收入54亿元，同比增长69%...创新板块Q4净收入38亿元，2021年净收入124亿元...

    ​网易 ​净收入 ​会计准则

  • 网易发布2021财报：净收入876亿元 独立音乐人破40万

    财报显示，网易2021年Q4净收入为244亿元，2021年净收入为876亿元...网易云音乐顺利挂牌上市，毛利率连续三个季度为正，平台独立音乐人数量突破40万...财报显示，2021年Q4网易游戏净收入174亿元，2021全年净收入628亿元...网易云音乐Q4净收入19亿元，2021年净收入70亿元...截至2021年底，网易云音乐独立音乐人数量突破40万，平台入驻幕后创作者数量同比翻番...2021年四季度，网易有道净收入达到13亿元，同比增长21%；2021年净收入54亿元，同比增长69%......

    ​哈利波特：魔法 ​网易严选 ​网易有道

  • 英特尔18A芯片制造技术提前6个月推出

    根据最新传言，芯片设计者英特尔公司的18A半导体制造技术计划提前投入使用...作为这一战略的一部分，该芯片制造商的目标是每年推出一项新的制造技术，其英特尔4技术预计将在今年晚些时候进入工厂车间...这家美国公司的技术路线图列出了新命名的英特尔10、英特尔7、英特尔4、英特尔3、英特尔20A和英特尔18A制造工艺...台积电首席执行官发言表明，该公司预计该技术将在2025年进入大规模生产...

    ​英特尔4 ​英特尔 ​台积电

  • 英特尔德国大型芯片工厂将获得55亿美元政府补贴

    凤凰网科技讯 北京时间3月17日消息，知情官员称，德国考虑向英特尔公司提供逾50亿欧元(约合55亿美元)的公共资金，以便在该国建造一家大型半导体工厂，这属于欧盟扩大国内芯片生产努力的一部分。英特尔周二表示，将开始在德国马格德堡建造规模为170亿欧元(约合187亿美元)的尖端半导体生产基地。英特尔和德国仍在讨论公司可能获得的具体补贴金额，但知情官员称，政府计划向该国提供逾50亿欧元的国家补助，占其建厂成本的大约30%。这项补贴还需要根据欧盟国家补助规定经过欧盟委员会的审查和批准。英特尔股价周四收涨4.06%，创下两周来的最大

    ​英特尔 ​半导体 ​欧盟

  • 投资86亿美元：台积电日本工厂4月动工

    据DIGITIMES报道，台积电在日本熊本的新晶圆工厂计划在4月份动工，预计2023年9月份完成，2024年12月前投入生产，总投资约86亿美元，约合人民币543亿元...此次建厂的主体企业是台积电和索尼半导体解决方案联合成立的JASM，在工厂建成后，JASM将雇佣总计1700名员工，其中300名来自台积电的员工和200名来自索尼的员工...台积电表示，除了早些时候宣布的22/28nm工艺外，还将通过12/16nm FinFET工艺增强JASM的能力...

    ​台积电 ​半导体 ​半导体产业

  • 英特尔选择在德国马格德堡建立新的欧洲芯片工厂

    据路透社报道，英特尔已经选择德国东部城市马格德堡作为一个新的数十亿欧元的欧洲芯片工厂的地点，并将在3月4日公开这一决定...该公司9月表示，未来十年可能在欧洲投资多达950亿美元，并在2021年底前宣布两个主要的欧洲新芯片制造厂的位置，但目前尚未公布...欧洲芯片法案旨在通过补贴当地大型芯片工厂的发展，减少欧洲大陆在先进半导体方面对亚洲供应商的依赖...消息人士说，政府补贴、稳定和技术工人的可用性是首席执行官选择在德国建立新工厂的因素...

    ​英特尔 ​路透社 ​英特尔投资

  • 外媒：英特尔选择在德国马格德堡建立新欧洲芯片工厂

    据国外媒体报道，知情人士透露，英特尔已经选择在德国东部城市马格德堡新建一个耗资数十亿欧元的欧洲芯片工厂，并将在3月4日对外公布这一决定...该公司在去年9月份时曾表示，未来十年可能在欧洲投资最多950亿美元，并在2021年底前宣布两个主要欧洲新芯片厂的位置，不过截止目前还尚未公布...消息人士说，政府补贴、稳定性和技术工人促使可能是促使其选择在德国建立新工厂的因素...

    ​英特尔 ​英特尔投资 ​巴伐利亚州

  • 英特尔将在欧盟投资超过330亿欧元用于半导体研发和制造

    英特尔今天宣布了第一阶段的计划，即在未来十年内，在欧盟的整个半导体价值链上投资多达800亿欧元，涵盖从研究与开发（RD）到制造，并全面引入最先进的封装技术。今天宣布的计划包括在德国投资170亿欧元建设一个领先的半导体工厂，在法国创建一个新的研发和设计中心，并在爱尔兰、意大利、波兰和西班牙投资研发、制造和代工服务。通过这项具有里程碑意义的投资，英特尔计划将其最先进的技术带到欧洲，创建一个下一代欧洲芯片生态系统，并满足对一个更加平衡和有弹性的供应链的需求。该投资计划的核心是平衡全球半导体供应链，大力扩大英特

    ​英特尔 ​半导体 ​代工

  • 保时捷投资 5.67 亿美元进行升级改造纯电跑车工厂

    保时捷中国CEO严博禹今日表示，芯片短缺依然会影响全球市场，保时捷中国将尽最大可能延续去年在华销量，希望今年下半年能找到芯片短缺的解决方案...据Carbuzz报道，保时捷将向祖芬豪森工厂投资5.67亿美元进行升级改造，以迎接下一代纯电跑车保时捷718Boxster和Cayman的生产...

    ​保时捷718Boxster ​Cayman ​保时捷911

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM