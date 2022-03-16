原神百人一揆怎么玩 百人一揆详细规则攻略

原神将会在3月18日开启最新的玩法百人一揆，很多玩家还不清楚百人一揆到底怎么玩，下面就来为大家分享一下百人一揆详细规则攻略。

亲爱的旅行者，「百人一揆」活动即将开启~

活动期间，参与乱斗大会「百人一揆」，编制二人一组的搭档小队，击败对手赢得积分，达到指定积分可获得原石、天赋培养素材、武器突破素材、精锻用魔矿、摩拉等奖励。

〓活动时间〓

2022/03/1810:00~2022/03/2803:59

〓参与条件〓

冒险等阶≥30级

且完成魔神任务「离岛逃离计划」

〓活动说明〓

● 「百人一揆」一共设有六个挑战，活动的前六天，每天会开启一个新的挑战。

● 挑战中，冒险者可以将活动提供的试用角色与自己拥有的角色编成6组搭档队伍进行挑战。每支队伍可以编入至多2名角色及2个「秘技」。旅行者可以在战斗中切换队伍，队伍会依照编成时的编号顺序依序循环登场。

● 「秘技」可在队伍登场后提供增益效果，秘技分为随挑战变化的「心传秘技」和各挑战中都能使用的「通常秘技」。

● 在限制时间内，切换队伍击败敌人以赢得积分。每个关卡达到指定最高积分可获得原石、天赋培养素材、武器突破素材、精锻用魔矿、摩拉等奖励。

● 多人游戏状态下无法进行挑战。

※ 「百人一揆」活动的挑战中，元素共鸣将不会生效，也无法使用食物等道具。