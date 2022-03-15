苹果iOS 15.4和watchOS 8.5允许使用iPhone进行恢复操作

站长之家(ChinaZ.com) 3月15日消息:据MacRumors报道，苹果今天发布了一份新的支持文件，指出iOS15.4和watchOS8.5允许使用iPhone来恢复Apple Watch。

图片来自 Apple

该支持文件称，如果运行watchOS8.5或更高版本的Apple Watch显示出Apple Watch和iPhone被靠近的动画，客户可以按照以下步骤启动恢复过程。

确保附近有一部iPhone。iPhone需要有iOS15.4或更高版本，它需要连接到Wi-Fi并打开蓝牙，而且需要解锁。 把你的Apple Watch放在充电器上。 双击Apple Watch上的侧面按钮（圆形数字表冠下方的按钮）。 按照iPhone上出现的步骤操作。

如果这些步骤不起作用，苹果建议客户检查他们的Wi-Fi连接。具体来说，苹果公司建议尝试使用2.4GHz网络，而不是5GHz，并避免使用802.1X或Captive Wi-Fi网络，如酒店房间内的网络。

在MacRumors获得的一份给苹果商店和苹果授权服务供应商的内部备忘录中，苹果表示，这项功能允许客户和技术人员在某些Apple Watch型号上恢复watchOS，而无需将设备邮寄到苹果维修中心。该备忘录没有说明哪些Apple Watch型号支持该功能。

苹果的支持文件说，用户可能会在他们的Apple Watch上看到一个红色的感叹号，如果发生这种情况，苹果表示用户要双击侧面的按钮，然后按照上述步骤操作。如果Apple Watch继续显示红色感叹号，建议客户联系苹果支持部门，安排邮寄维修。