顺丰同城推出0门槛外送解决方案

最近一两个月，许多使用 AMD 锐龙处理器的 PC 游戏玩家，都在吐槽于 Windows 10 / 11 操作系统中玩游戏时遇到的随机卡顿故障。经过漫长的调查，AMD 终于在近日证实，故障与启用了 fTPM 可信平台模块功能有关。该公司在公告中称，挂起和卡顿，是由串行外设接口闪存（SPIROM）内的扩展内存事务操作而引发的。视频截图（via Harrison S / YouTube）AMD 指出：特定的锐龙系统配置，可能间歇性地遇到于主板 SPIROM 中执行与 fTPM 相关的扩展内存事务而导致的系统交互 / 响应卡顿，直到事务完成才恢复。Reddit r/Windows11 子版块上的网友吐槽庆