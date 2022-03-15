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顺丰同城推出0门槛外送解决方案

2022-03-15 17:19 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月15日 消息:近日，顺丰同城携手微信支付推出 0 门槛外送解决方案，可帮助中小商家迅速线上建店并发起同城配送。

商家通过微信“收款小账本”小程序打开“下单助手”，在“订单管理”中就能直接对订单发起“顺丰同城”配送。

顺丰快递 (1)

骑士接单后，商家和消费者均可查看配送的详情。配送完成后，系统自动会完成微信分账。目前，顺丰同城服务的微信收款小账本商家已覆盖 500 多个城市，全国各地的中小微商家能 0 门槛享受同城即配服务。

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