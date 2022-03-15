顺丰同城推出0门槛外送解决方案

站长之家(ChinaZ.com) 3月15日 消息:近日，顺丰同城携手微信支付推出 0 门槛外送解决方案，可帮助中小商家迅速线上建店并发起同城配送。
商家通过微信“收款小账本”小程序打开“下单助手”，在“订单管理”中就能直接对订单发起“顺丰同城”配送。
骑士接单后，商家和消费者均可查看配送的详情。配送完成后，系统自动会完成微信分账。目前，顺丰同城服务的微信收款小账本商家已覆盖 500 多个城市，全国各地的中小微商家能 0 门槛享受同城即配服务。
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步骤2：开播前发布1- 2 个短视频为直播间引流，短视频为混剪视频：固定封面＋胎动视频＋胎教音乐BGM...步骤3：B站搜“胎动记录”，找清晰的孕妈胎动视频，录屏保存即可...步骤5：准备开播，打开百度云音乐资源，点击按顺序播放即可...步骤6：时不时看下抖音群，有客户进来时，@该粉丝并发导流微信话术...步骤7：加微信后，将用户同时拉进交流群和母婴大牌内购群，通过淘客佣金变现......
顺丰同城联合母公司顺丰速运上线“专享急件”服务，打造经济圈和省内跨城流向的高铁“跨城急送”模式...这并非顺丰同城与母公司首次进行业务协同...顺丰同城未来业务场景将进一步拓展，包括紧急商务函件/合同、汽配、奢侈品、个人证照、钥匙等物件的跨城急送，甚至会刺激和催生一些新的消费需求，如网红产品的跨城代购等等......
“年轻人进工厂还是送外卖”登上热搜第一，引发全网热议...换个角度看，其实当外卖骑士和进工厂并不是非此即彼的选项，很多人在已有正职的同时也在空闲时间兼职送外卖，通过“错峰”灵活就业实现了更多价值...为了更好地关注骑士的职业发展，顺丰同城还推出了“骑士星光大道晋升计划”，从管理发展角度、专业发展角度、自媒体发展角度以及讲师角度，为骑士搭建了四个明确的、多维度的上升通道，让每个骑士都可以根据个人爱好，自主选择成长路径......
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据招股书显示，公司所处的即时配送服务行业年订单量从 2016 年的 46 亿单增至 2020 年的 210 亿单，复合年增长率为46%，iResearch的行业展望预计 2025 年中国即时配送服务行业的年订单量将进一步增至 795 亿单， 2020 年至 2025 年复合年增长率为30.5%...公司收入从 2018 年的9. 93 亿元增至 2020 年约48. 4 亿元，复合年增长率高达120.8%......
基于这些易上手、功能丰富的科技力量，顺丰同城携手微信支付打造 0 门槛外送解决方案，可帮助中小商家迅速线上建店并发起同城配送，构建私域流量池，更好地应对疫情影响...商家通过微信“收款小账本”小程序打开“下单助手”，在“订单管理”中就能直接对订单发起“顺丰同城”配送，并按单在线支付，获得“客户下单-选择顺丰同城-线上支付-配送完成-微信分账”的一键式标准化操作......
PingPong作为中国跨境行业的创新引领者，服务着全球百万卖家，产品服务主要包括外贸收款、多币种现金管理以及风控服务等，为切实解决外贸中小企业面临的费用高、收款不安全、账户被封等难题，让外贸企业安全、稳定收款，PingPong推出了中小外贸企业B2B安全收付款一站式解决方案——福贸，通过一站式解决外贸收付款问题，有力地支持和促进了跨境出口电商和中小企业的发展，为中小外贸企业“走出去”保驾护航......
最近一两个月，许多使用 AMD 锐龙处理器的 PC 游戏玩家，都在吐槽于 Windows 10 / 11 操作系统中玩游戏时遇到的随机卡顿故障。经过漫长的调查，AMD 终于在近日证实，故障与启用了 fTPM 可信平台模块功能有关。该公司在公告中称，挂起和卡顿，是由串行外设接口闪存（SPIROM）内的扩展内存事务操作而引发的。视频截图（via Harrison S / YouTube）AMD 指出：特定的锐龙系统配置，可能间歇性地遇到于主板 SPIROM 中执行与 fTPM 相关的扩展内存事务而导致的系统交互 / 响应卡顿，直到事务完成才恢复。Reddit r/Windows11 子版块上的网友吐槽庆
王子诚指出，装配式装修的核心价值在于以大批量、标准化的工业产品的生产及装配替代传统装修现场手工作业的操作模式，并通过更快的施工周期、更稳定的产品质量、更先进的环保措施以及更便捷的维护手段、更经济的综合投入产出比对酒店装修供应链进行全面优化和升级，赋能新兴酒店拓展与传统酒店升级改造，以前沿的产品研发和工艺创新呼应酒店行业双碳目标实现......
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在此前静安区商务委公示的静安区首批“数字消费标杆场景”案例种，珍岛集团的“珍客SCRM赋能企业数字化服务创新”项目获评“数字化赋能”优秀案例..
今天科技博客 91Mobiles 分享了一系列 iPhone 14 Pro CAD 工程图，再次确认 iPhone 14 Pro 将采用「感叹号」屏，取代之前的刘海屏...预计苹果今年..
这促使百果园的对外投资也开始横向探索，从投资新渠道转向扩品类投资...首先，2002年到2015年这13年间，百果园通过连锁规模的扩张以及水果销售分级..
站方在加强违规信息排查处置的发现仍存在个别冒充当地网友发布和传播不实信息的行为，为更好维护传播秩序，站方在前期功能基础上，将于未来一周上..
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仅讨论“锁电”这种行为，既然三元锂电池具有需要倍加“呵护”的特点，那么国家是否就允许企业为了安全去进行“锁电”这种操作呢？...《电动汽车用..
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