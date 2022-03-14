微信打击网络诈骗 今年已处理超十万个违规帐号

站长之家(ChinaZ.com) 3月14日 消息:今日下午，微信安全中心发布《严厉打击网络诈骗行为的公告》称，针对参与实施欺诈行为的相关帐号，微信平台依据国家相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人帐号使用规范》等规范，视违规程度采取阶梯式处罚，包括但不限于以下手段:

✦ 对确认欺诈帐号、组织欺诈群及恶意收款号进行功能限制、帐号封禁等处理，对于多次违规者，将加重处罚; ✦ 对确认欺诈支付账户进行冻结处理; ✦ 将作恶团伙涉嫌违法犯罪的证据线索，提交公安机关进行处理; ✦ 对于间接参与，为欺诈犯罪提供协助以及为欺诈团伙提供相关犯罪资源等破坏平台环境的行为，微信将保留追究法律责任的权利。

微信公布数据称，2022年1月至今，经用户投诉及平台核实，共计对超过十万个确认存在欺诈行为的帐号进行了阶梯式处理，对三万多个确认存在欺诈行为的微信群进行了封群处理，后续仍将加强打击力度。

微信安全中心提醒

网络诈骗令人深恶痛绝，且花样百出，面对诱惑用户需时时提醒自己“天上不会掉馅饼”，保护好自己的财产安全。

用户若收到微信客户端的反欺诈安全提示、交易风险提示或交易拦截，应该仔细查看安全提示，提高防范意识，并及时核对对方身份，再进行后续操作，主动降低欺诈风险以保护自己的资金安全。

部分反欺诈安全提示示例

部分交易风险提示或拦截示例

此外，微信还表示，根据不同欺诈行为模式特征，微信还细化了欺诈分类，并依此进行专项子类打击。呼吁用户共同维护绿色健康的网络生态环境，积极举报网络欺诈行为，如果在微信平台上发现网络欺诈行为，可通过客户端进行投诉，核实证据后将及时进行处理。