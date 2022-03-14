小米可能正在开发一款100英寸的智能电视

站长之家(ChinaZ.com) 3月14日 消息:据外媒mysmartprice消息，小米旗下的Redmi可能正在开发一款100英寸的智能电视。因为该品牌即将推出的电视在蓝牙 SIG 认证和 3C 认证网站上被发现。

（Redmi 智能电视 MAX98 英寸）

近日，一款新的Redmi智能电视在发布前已获得蓝牙SIG认证。型号为L100R8-MAX的红米电视已经入库，设计名称为红米MAX100英寸巨屏电视。这款电视可以作为Redmi Smart TV 98 英寸 Max的继任者推出，后者是98英寸4K 智能电视，于 2020年3月在印度推出。

即将推出的 00英寸 Redmi电视将配备蓝牙5.0连接。除了型号、名称和蓝牙版本外，该网站并没有透露太多关于即将推出的电视的信息。与此同时，该电视还通过了相同型号的3C认证，暗示即将推出。3C 认证还表明电视将具有 60Hz 的刷新率。

由于Redmi智能电视98英寸仅在中国国内推出，我们也可以期待100 英寸Redmi智能电视首先在中国推出。至于功能，Redmi Max100英寸电视可能在视觉和音频方面都有一些改进。

Redmi智能电视98英寸 Max 配备 4K 显示屏，具有 85% 的 NTSC 色域和 192 个动态背光区域。它由定制的 12nm 芯片组提供支持，并配备 4GB RAM 和 64GB 内置存储。