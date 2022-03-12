全国网友线上“浇水”保护黄河：中国青基会联合蚂蚁森林开展植树活动

3月12日是我国第44个“植树节”，中国青少年发展基金会与蚂蚁集团共同发起主题为“春天守护 幸福黄河”的互联网植树活动:号召全国网友参与线上“浇水”，并计划在宁夏中卫种下一片黄河锁边林，为保护母亲河贡献一份力量。

图注:全国3000万网友参与线上活动保护母亲河行动

据支付宝统计，从3月9日截至12日中午，已经有近3000万网友进入蚂蚁森林，通过低碳生活积累的“绿色能量”进行线上“浇水”，共汇集“绿色能量”超过9500吨，后续将由蚂蚁集团向中国青少年发展基金会捐资相应资金，预计可种下樟子松超过65000棵。

据了解，中国青少年发展基金会将联合蚂蚁集团计划于4月22日“世界地球日”在宁夏中卫沙坡头的黄河岸边实施以樟子松为主的生态修复项目，落成“保护母亲河行动-蚂蚁森林黄河幸福林”，届时将线上线下相结合，邀请全国网友报名参与现场造林体验活动，进一步带动社会公众参与“保护母亲河行动”。

资料图:宁夏中卫沙坡头的黄河景观

“保护母亲河行动”是1999年1月，由共青团中央联合国家有关部委共同发起的大型环保公益项目。中国青基会项目负责人表示，通过互联网积极倡导社会公众，尤其是年轻人了解并参与“保护母亲河行动”，可以在全社会树立和倡导绿色文明意识、生态环保意识和可持续发展意识，让更多人参与到公益环保中来，共建美丽中国。