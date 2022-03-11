红米K50 Pro+安兔兔跑分曝光 超过100万分大关

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:Redmi周四正式宣布，旗舰K50系列将于3 月 17 日发布。该系列包括红米K50、红米K50 Pro、红米K50 Pro+、红米K50电竞版四款机型。现在，Redmi K50 Pro+在安兔兔平台上的跑分成绩也被曝光，超过了100万分。

（图源：红米手机官微）

据微博博主“数码闲聊站”晒出的红米K50 Pro+的安兔兔跑分显示，该手机的分数突破100万大关。该设备搭载天玑9000芯片，得分为1041818，其中 CPU 得分 265743，GPU 得分 394078。

联发科天玑9000于 2021年底首次发布，采用台积电4nm工艺，采用全新 ARMv9 架构，拥有 1 个 3.05GHz Cortex-X2 超级内核、3 个 2.85GHz Cortex-A710 大内核和 4 个 Arm Cortex-A510 小内核核心。

网友还发现，截图的分辨率为1440p，这意味着Redmi K50 Pro+极有可能配备2K显示屏，分辨率为2560*1440。

Redmi K50系列将采用高通和联发科的处理器。除了搭载天玑 9000 的红米 K50 Pro+，还有搭载天玑 8100 的红米 K50 Pro 和搭载骁龙 870 的红米 K50 游戏版。