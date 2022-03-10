京东方成为三星电子主要面板供应商

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:韩国金融监管局的一份电子报告，列出了2021年三星电子公司消费电子（CE）领域的三大显示面板供应商——中国的京东方和华星光电以及友达光电。新增京东方作为主要供应商。京东方在 2018 年超越 LG Display，成为全球第一大 LCD 制造商。

三星显示器于 2021 年初决定从 2022 年开始停止生产大型 LCD 面板。该决定是为了加快向下一代 QD-OLED 面板的过渡。2021 年 3 月停止生产大型液晶面板的忠清南牙山校区的L7 生产线。中国苏州工厂的第 8 代液晶生产线于 2021 年 4 月出售。三星显示器正在考虑在 2022 年 6 月内关闭这些设施。

业内人士表示，三星显示退出LCD业务，削弱了三星电子在与中国厂商谈判中的议价能力。为增强议价能力，三星电子正在增加与友达光电和群创光电的交易，但这不是一个长期措施。

三星电子的电视面板价格成本在过去一年几乎翻了一番。三星电子业务报告称，该公司在 2021 年购买显示面板的支出为 105823 亿韩元。这比上一年（54483 亿韩元）增长了 94.2%。增加的主要因素是液晶面板价格的上涨。三星电子解释说，2021 年电视面板的价格同比上涨了约 39%。

业内人士表示，一种解决方案是加速转向基于 OLED 的电视。中国面板制造商正在大力投资开发大型OLED面板技术，但尚未达到量产阶段。

三星电子正在与三星显示器和 LG Display 就 OLED 电视的发布进行谈判。 LG Display是唯一一家量产大型 OLED 面板的公司。年产电视面板 1000 万片。三星显示器于 2021 年底开始量产大型 OLED 面板。