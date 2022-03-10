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特斯拉Model 3/Y涨价1万元

2022-03-10 10:43 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:特斯拉中国官网显示，特斯拉Model 3 高性能版、Model Y 长续航、高性能版分别涨价 1 万元。

目前，Model Y后驱版仍为 30.18 万元，长续航版为 35.79 万元，高性能版为 39.79 万元。

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而Model 3 高性能版目前售价为34.99万元。

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