特斯拉Model 3/Y涨价1万元

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:据特斯拉中国官网显示，特斯拉Model 3 高性能版、Model Y 长续航、高性能版分别涨价 1 万元。
目前，Model Y后驱版仍为 30.18 万元，长续航版为 35.79 万元，高性能版为 39.79 万元。
而Model 3 高性能版目前售价为34.99万元。
站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:据特斯拉中国官网显示，特斯拉Model 3 高性能版、Model Y 长续航、高性能版分别涨价 1 万元。
目前，Model Y后驱版仍为 30.18 万元，长续航版为 35.79 万元，高性能版为 39.79 万元。
而Model 3 高性能版目前售价为34.99万元。
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其中Model 3双电机全轮驱动高性能版、Model Y双电机全轮驱动长续航版、Model Y双电机全轮驱动高性能版三款车型的售价均上调1万元，调整后的价格分别为34.99万元、35.79万元和39.79万元...当然，跟Model 3相同，Model Y最入门的车型价格没变，保持在了30.184万元，但要知道的是，就在今年初，这款车较之前已经上调了2.1088万元，售价超过30万，也意味着它彻底放弃了申领补贴......
据国外媒体报道，特斯拉2019年3月份推出、次年一季度开始交付的Model Y，在部分市场已经取代了Model 3成为了最畅销的电动汽车，但在整体上，与Model 3还是有差距...而有如果柏林超级工厂大规模生产没有阻碍，芯片和其他零部件供应充足，特斯拉Model Y可能已经取代Model 3，成为了全球最畅销的电动汽车...4座工厂同时生产，产量势必就会高于只有两座工厂生产的Model 3，整体的销量也有望超过Model 3...
特斯拉已正式宣布交付柏林工厂制造的Model Y，移交仪式将于 2022 年 3 月 22 日举行...柏林工厂上周获得最终批准，可以建造工厂并每年生产50万辆汽车...德国联邦政府的存在也在计划之中，因为柏林工厂是该国最大的工业和能源项目，也是世界上最现代化的电动汽车生产工厂之一...
这款紧凑型 SUV于 2022年 1 月成为世界上最畅销的电动汽车...根据CleanTechnica编制和发布的数据2022 年 1 月，特斯拉 Model Y在1月份成为全球最畅销的电动汽车...其他受欢迎的电动汽车包括特斯拉Model 3，销量为 15460 辆，大众 ID.4销量为 10635 辆，比亚迪海豚销量为 10602 辆，比亚迪汉 EV 销量为 10057 辆...
有网友反映，自己在驾驶特斯拉Model 3时，收到提示“超级充电服务已被禁用”，特斯拉手机App显示系统需要支付超级充电费用3，846，306元...根据该网友放出的截图，其在2月27日曾充电一次，花费了3，846，306元，在此之前，都是免费超级充电...2016年特斯拉曾推出车位占用规则，如果充满电后5分钟没有腾出车位，将被收取“资源占用费”，当时的收费标准为2.6元/分钟...2020年4月，特斯拉中国充电团队发文称，4月14日起，超时费欠费的车辆，将被暂停使用超级充电服务，结清款项后可以恢复......
在上月底，就曾有外媒在报道中表示，特斯拉的这一超级工厂，预计会在3月22日举行开业典礼，在开业典礼上，首批这一工厂生产的部分Model Y，预计就将交付给幸运的消费者...在上月底的报道中，外媒也曾提到，柏林超级工厂已在为3月22日的活动做准备，工厂所在地勃兰登堡州的警方，也在做必要的准备...目前还不清楚在3月22日当天，特斯拉会在现场为消费者交付多少辆柏林超级工厂生产的Model Y，外媒在此前的报道中是预计会交付30辆......
对特斯拉电动汽车意外刹车问题展开调查的，是美国国家公路交通安全管理局...美国国家公路交通安全管理局的报告显示，缺陷问题调查办公室在过去的9个月，接到了354起Model 3和Model Y车主有关意外刹车问题的投诉，涉及的是2021年和2022年的Model 3和Model Y车型，报告称受影响的用户将这一问题称为“幽灵刹车”...美国国家公路交通安全管理局在报告中表示，缺陷问题调查办公室已在对意外刹车问题进行初步的调查，确定潜在问题的影响范围和严重程度，并全面评估潜在的相关安全问题......
第二、第三和第四均为中国自主品牌车型，分别是五菱宏光MINI EV（26682台，占4.4%）、比亚迪秦PLUS DM-i（18449台，3.1%）、比亚迪宋Pro/Plus DM-i（16415台，占2.7%）...第六名为理想ONE，以12268台，占比2.0%的成绩排在大众ID.4系列之前，而后者销量为10635台，占1.8%...不得不说，自主品牌在新能源汽车领域的成绩确实斐然，前20名里，除却特斯拉和大众，其余的17名全部都是自主品牌，这其中又以比亚迪最为耀眼，独揽7个席位......
特斯拉可能会推出银色油漆版本的Model Y，因为这种颜色的Model Y车辆近日在加州的路上被发现，同时挂有工厂牌照...但无法确定这是否是特斯拉官方提供的车漆颜色，但工厂车牌让人怀疑未来可能会在Model Y上提供哑光银色作为选项...最早在 2018 年的时候，不少特斯拉车主和消费者就希望该公司提供被取消的金属银颜色，但特斯拉迟迟都未给出回应...
韩国公平交易委员会因特斯拉涉嫌夸大续航里程对其展开调查...分析师称，寒冷天气可能会导致电动汽车续航里程下降，而首尔冬天的气温常常会低于零度...
凤凰网科技讯 3月12日消息，今日凌晨，据蚂蚁集团旗下投资主体API向美国证券交易委员会（SEC）提供的备案文件显示，蚂蚁集团已将其持有的36氪公司..
之前有舅舅修正了他的预测，表示EA不太可能在年内发布这款游戏，公司的目标是2023年首季...Ducharme宣称开发团队要让重制版的质量超出粉丝预期，为..
3月12日消息，长远锂科发布公告称，拟发行可转债募资不超过32.5亿元，用于湖南长远锂科新能源有限公司车用锂电池正极材料扩产二期项目、湖南长远锂..
由于未公开发表针对佛罗里达州的“Dont Say Gay”法案的发对意见，迪士尼高层正面临 LGBTQ+ 社区的猛烈抨击...但更让他们感到痛苦、沮丧和悲伤的，..
其次，从产品逻辑来看，汽水音乐主打的全单曲推荐与当下主流用户碎片化的音乐消费逻辑是契合的...从投资乐华娱乐、不用音乐、中视鸣达等头部内容公..
通过本次更新，Opera 能够为用户带来对高度可用和可互操作的 web3 产品的单点访问，让大家能够更轻松地访问加密货币...在此基础上，Opera for And..
3月11日，热门中概股继续重挫，满帮跌超18%，陆金所跌17.7%，好未来、富途控股、理想汽车、贝壳跌超10%，爱奇艺、百度、中通快递跌超8%，哔哩哔哩..
它正在研究一个人工智能程序，以生成深色皮肤上疾病的合成图像--并将这些图像用于一个可以帮助诊断皮肤癌的工具...斯坦福大学皮肤病学临床学者Rox..
通常情况下，攻击者会通过 CPU 的分支预测来利用“幽灵”（Spectre）漏洞，但新威胁还可利用分支历史缓冲区（BHB）来绕过增强型间接分支限制推测（..
DoNews整理了目前280支中概股周四的市场表现，足有210支股票下跌，如果从当天的成交额来看，下跌的中概股更是占到了中概股总成交额的98.5%...乌克..
依托通州产业引导基金，采用“母基金+直投”的方式联合其他社会资本，打造一支覆盖元宇宙产业的基金...支持元宇宙企业及服务机构集聚，根据元宇宙..
3月12日消息，中国电信对外发布公告称，经初步核算，公司2021年度营业收入较去年同期增长10%-12%，归母净利润较上年同期增长23%-25%。截至2021年底..
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千万粉丝的她，近期所发布的视频《诚意满满的家宴》获赞高达287万以上，单条视频涨粉近200万......而在直播带货中，则主要以食品饮料、医药保健、..
不过伴随着德国疫情得到基本控制，今年 Gamescom 将会提供线下游戏体验...Gamescom 将于 8 月 24 日至 28 日在德国科隆展览馆举行...组织者鼓励参..
那么速通意味着什么？对一些玩家来说没什么意义，但对速通玩家而言，就是打破《超级玛丽》最快通关纪录的关键...速通玩家通产会利用游戏中的BUG，..
对于不少投资中概股的股民来说，最近日子是难过的，不少公司的股价腰斩之后还能腰斩，你觉得抄底了，其实主力在抄你的....中概股经历了十几年来最..
根据他晒出的海报显示，这次发布会上除了K50之外，还将发布路由器、耳机、笔记本、电视等新品...此次Redmi将推出的电视是一款重磅的大家伙”，将是..
3月12日消息，中国移动发布公告称，预计2021年营收约为8448.77亿元至8525.58亿元，归母净利润约为1143.07亿元至1164.64亿元。扣除非经常性损益后归..
3月12日消息，呷哺呷哺对外发布公告称，预期2021年收入约为61.5亿元，同比增长约13%；2021年净亏损约2.75亿元至2.95亿元，上年同期净利润1149万元..