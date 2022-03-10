特斯拉Model 3/Y涨价1万元

在上月底，就曾有外媒在报道中表示，特斯拉的这一超级工厂，预计会在3月22日举行开业典礼，在开业典礼上，首批这一工厂生产的部分Model Y，预计就将交付给幸运的消费者...在上月底的报道中，外媒也曾提到，柏林超级工厂已在为3月22日的活动做准备，工厂所在地勃兰登堡州的警方，也在做必要的准备...目前还不清楚在3月22日当天，特斯拉会在现场为消费者交付多少辆柏林超级工厂生产的Model Y，外媒在此前的报道中是预计会交付30辆......