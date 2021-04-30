苹果据称将于今晚发布墨绿色iPhone13

苹果春季新品发布会将于3月9日凌晨2点召开，据说除了新 iPhone SE 之外，苹果还将推出墨绿色 iPhone13和紫色iPad Air。YouTuber Luke Miani 称，在于去年春季的活动中推出紫色 iPhone12之后，该公司计划对其最新旗舰手机也采取类似做法。
此前，知名分析师郭明錤预计，苹果今年将发布高端 Mac mini，以及27英寸的外接显示器（非 mini LED）。他还表示苹果会在2023年带来 iMac Pro 和 Mac Pro 的更新。
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iPad Air 5 配备10. 9 寸屏幕，搭载A15 5G处理器、 1200 万像素前摄、后置单摄、售价 599 美元起...搭载A15 Bionic芯片，采用6. 1 英寸OLED屏幕，搭载 1200 万广角镜头+ 1200 万超广角镜头后置摄像系统，前置为 1200 万像素摄像头...售价方面，iPhone 13 128GB售5999元，256GB售6799元，512GB售8399元；...
北京时间3月9日凌晨2点，苹果将举行春季新品发布会，或将推出iPhone SE3 5G、iPad Air 5等新品，此前消息称，在明天的发布会上，将推出紫色版iPhone 13 Pro、iPad Air 5和墨绿色版的iPhone 13...有网友表示，突然感觉手里的远峰蓝不香了”12的果绿色才是yyds”，在相关话题微博评论区，一网友神评：韭菜绿”，或许这位网友想表达颜色有点像韭菜？又或是换个配色再卖一次，你认为呢？评论区见......
苹果将在北京时间3月9日凌晨2点（今晚）正式召开春季发布会，消息称此次发布会除了新品之外，还将推出iPhone 13的全新配色，以刺激市场销量。今天就有关于墨绿色iPhone 13的话题冲上各平台热搜，被广大网友关注，并且引发了热议。根据曝光的概念图显示，目前业内关于iPhone 13绿色版的最终效果还没有定论，网络上出现了多种调色方案，差别非常巨大，颜色上从浅到深都有。不过从目前的网友反馈上来看，大家好像对于新的绿色版本iPhone 13并不是非常感兴趣，除了因为这次曝光的图片看起来都不太美观之外，还有网友调侃这是韭菜绿”，寓意并?
今晚（3月9日凌晨2点），苹果将在总部召开线上春季发布会，按近期传闻这次将发布多款新品，其中包括大家期待已久的iPhone SE3、iPad Air5等等...去年苹果曾在3月的发布会上，为iPhone 12更新了紫色的配色版本，非常受欢迎，消息称今年也有望推出新版配色，此前多方都认为新配色会是紫色...而突然又有业内传闻称苹果将推iPhone 13的绿色版本，并且曝光了概念渲染图，其中显示目前有两种不同的绿色方案，一起来欣赏下......
据MacRumors报道，据YouTube上一个科技频道的主持人Luke Miani称，苹果计划在明天的「高能传送」活动上为iPhone13和iPhone13mini推出一个新的绿色款选择...Luke Miani说，苹果还计划为iPad Air推出紫色的选择，就像iPad mini已经有的那样...
据外媒最新消息称，苹果计划在明天的Peek Performance活动上为iPhone 13和iPhone 13 mini推出一个新的绿色选择。这将类似于苹果在去年4月20日的活动中宣布为iPhone 12和iPhone 12 mini推出紫色的选择。报道中还提到，苹果还计划为iPad Air推出紫色型号，就像iPad mini已经有的那样。预计新的iPad Air内置A15芯片，升级后的1200万像素超广角前置摄像头，支持Center Stage，蜂窝机型支持5G，以及改进后的Quad-LED True Tone闪光灯。对于苹果来说，iPhone 13系列发布后在国内市场卖的非常不错，据CINNO Research数据统计，1月中国市场智能手?
今天苹果官宣将于北京时间 3 月 9 日凌晨 2 点举行苹果春季发布会，此次发布会仍是一次纯线上发布会...推特博主endersbynai爆料，苹果还将在本次发布会上推出紫色版iPhone 13 Pro和Pro Max，并放出了一系列渲染图...
据国外媒体报道，苹果2022年春季的新品发布会，已宣布将在太平洋时间3月8日上午10点，也就是北京时间周三凌晨2点开始，除了iPhone SE、iPad Air、MacBook Air等新品，苹果也有望对iPhone 13进行更新，增加配色，此前已有将推出紫色版iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的预期......
想必很多朋友都对iphone12pro max和iphone13pro max这两款顶级旗舰机感兴趣，但是不知道两者的区别在哪里，参数到底差了什么，下面就来为大家详细的介绍一下。
北京时间3月9日凌晨，苹果将举行新品发布会，届时传闻多时的iPhone SE3可能会正式亮相，你做好准备了吗？...据Wedbush分析师Daniel Ives最新消息称，苹果新款iPhone SE在春季发布会上亮相后，第一年出货量估计将超过3000万部...Daniel Ives表示，本场发布会其最为关注的亮点”是新款iPhone SE...苹果已经不再提供有关设备销量的数据，但估计2020 iPhone SE销量约为2400万，妥妥的卖爆的节奏...
老规矩，发布会前的泄漏最准确，韩国泄密者Lanzuk声称拥有苹果即将发布的下一代iPhone SE的全部细节，包括规格和价格...他还声称新版iPhone SE有如..
凤凰网科技讯 3月8日消息，中兴通讯发布2021年度报告。报告显示，2021年，中兴通讯实现营业收入1145.2亿元，同比增长12.9%；归属于上市公司普通股..
明天凌晨2点的春季发布会上，苹果将发布iPhone SE 3，就在发布会前的最后一刻，MacRumors放出了一项重磅爆料”...据爆料，iPhone SE 3将加入iPhon..
Counterpoint公布了2021年最畅销的10款智能手机，其中7款是苹果iPhone，而且iPhone包揽了前5名...最畅销的10款智能手机占2021年全球智能手机总销量..
按照官方说法，Intel Arc锐炫显卡笔记本移动版一季度内上市，桌面版二季度，工作站则是三季度，但看起来，跳票又发生了！据权威媒体Igors LAB从多..
面临经验压力，抗风险能力差的中小商家大多数会将经营压力转移到平台服务方，产生佣金误区...根据数据显示，在已完成费率透明化改革的外卖商户调查..
随着菜鸟驿站、快递柜的普及，很多快递公司默认不再送货上门，也曾引发网友广泛热议。据中国新闻网报道，全国人大代表、天津市公交集团第三客运有..
3月8日消息，美团宣布为女性骑手增加福利，其中包括，向全国女性骑手提供免费的两癌（宫颈癌、乳腺癌）筛查服务。女性骑手在APP预约后，可到合作医..
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国外曝料者Moores Law is Dead，放出了关于RTX 40显卡最新的消息。该爆料者指出，RTX 40支持GDDR7显存，但首发型号可能会先搭载GDDR6X显存，GDDR7..
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越来越多的迹象开始表明，元宇宙正在走入到互联网式的怪圈之中，所谓的元宇宙玩家并不是想要真正去做元宇宙，而是想要通过元宇宙来赢得资本和流量..
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最高人民检察院以虚拟检察官方式发布工作报告，探索了两会工作报告的新形式，科技感十足...”虚拟检察官身着制服出现在报告中，和3D虚拟演播厅融为..
最近一段时间，独居女性的不安全事件在全国屡屡发生...不止主流媒体的报道，记者随手在各大社交媒体平台搜索独居女性关键词，提醒独居注意安全防护..