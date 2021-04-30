苹果据称将于今晚发布墨绿色iPhone13

苹果春季新品发布会将于3月9日凌晨2点召开，据说除了新 iPhone SE 之外，苹果还将推出墨绿色 iPhone13和紫色iPad Air。YouTuber Luke Miani 称，在于去年春季的活动中推出紫色 iPhone12之后，该公司计划对其最新旗舰手机也采取类似做法。

此前，知名分析师郭明錤预计，苹果今年将发布高端 Mac mini，以及27英寸的外接显示器（非 mini LED）。他还表示苹果会在2023年带来 iMac Pro 和 Mac Pro 的更新。