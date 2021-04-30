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iPhone 13 连续第四个月 蝉联国内市场单机销量Top1

2022-03-07 16:58 · 稿源：站长之家

根据 CINNO Research 发布的数据，踏入 2022 年中国智能手机市场已经开启了新一轮的竞争。

1 月中国市场智能手机销量约 3087 万部，同比增长 0.4%，环比增长 38.6%。苹果在 1 月智能机销量环比虽有小幅下滑 1.8%，但同比依旧正增长 11.4%。其中，iPhone 13 以超 230 万台的销量连续第四个月蝉联国内市场单机销量冠军。

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