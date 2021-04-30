iPhone 13 连续第四个月 蝉联国内市场单机销量Top1

根据 CINNO Research 发布的数据，踏入 2022 年中国智能手机市场已经开启了新一轮的竞争。
1 月中国市场智能手机销量约 3087 万部，同比增长 0.4%，环比增长 38.6%。苹果在 1 月智能机销量环比虽有小幅下滑 1.8%，但同比依旧正增长 11.4%。其中，iPhone 13 以超 230 万台的销量连续第四个月蝉联国内市场单机销量冠军。
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
据CINNO Research数据统计，1月中国市场智能手机销量约3087万部，同比增长0.4%，环比增长38.6%...iPhone 13以超230万台的销量连续第四个月蝉联国内市场单机销量冠军...OPPO、vivo站稳国内智能机销量排名第一和第二的位置，环比分别增长42.6%和55.8%，同比分别下降21.1%和13.2%...报告指出，2022年1月，荣耀智能机持续表现强劲，以略低于vivo的销量排名国内市场第三，同比增长242.9%，环比增长54.4%，Top5品牌销量同比增幅最大......
据CINNO Research统计，1月中国市场智能手机销量约3087万部，同比增长0.4%，环比增长38.6%...其中OPPO/vivo为国内智能机销量排名第一和第二，环比分别增长42.6%和55.8%，同比分别下降21.1%和13.2%...iPhone13以超230万台的销量连续第四个月蝉联国内市场单机销量冠军...
目前市场上赛车机油品牌有哪些呢，全球三大竞技赛事润滑油品牌之一——TOP1突破润滑油，历经世界高端品牌40余年赛场验证，始终在追求极致产品的道路上...使用 XK-SP 99 酯类全合成汽油机油产品的 ACK ATTACK 极速赛车先后三次刷新了世界纪录并以 605 公里时速保持世界纪录至今，成为全球最快的陆地飞车...现在清楚市面上赛车机油品牌有哪些吗？突破润滑油凭借产品性能和创新的市场活动，赢得全球60多个国家用户和赛车团体的青睐......
再过两天，苹果的春季发布会就要开始了，这次有三款产品基本板上钉钉5G版iPhone SE、新版iPad Air平板及Mac电脑，不过苹果可能还会有惊喜，释放第四张王牌产品，只不过还无法确定是显示器还是Mac Pro。5G版iPhone SE、新版iPad Air平板这两款产品的爆料产品差不多了，新的Mac电脑应该是新一代Mac mini，也会升级为苹果自研M芯片。除了这三款产品，以爆料苹果产品出名的记者马克古尔曼(Mark Gurman)透露苹果可能还会有第四张王牌产品，现在具体信息还不好确定，不是新一代显示器就是新的iMac Pro或者Mac Pro。根据他的消息，不排除苹果发布
连续的召回事件让特斯拉公司CEO埃隆马斯克感到不满，他在上周六晚间挖苦美国安全机构，把他们称之为“扫兴鬼”...美国国家公路交通安全管理局表示，特斯拉汽车的“Boombox”功能允许车辆在行驶时通过外部扬声器播放声音，这违反了要求电动汽车发出行人警告噪音的联邦安全标准...马斯克称安全机构为“扫兴鬼”...
据MacRumors报道，据YouTube上一个科技频道的主持人Luke Miani称，苹果计划在明天的「高能传送」活动上为iPhone13和iPhone13mini推出一个新的绿色款选择...Luke Miani说，苹果还计划为iPad Air推出紫色的选择，就像iPad mini已经有的那样...
想必很多朋友都对iphone12pro max和iphone13pro max这两款顶级旗舰机感兴趣，但是不知道两者的区别在哪里，参数到底差了什么，下面就来为大家详细的介绍一下。
根据SellCell的一项调查，40%的iPhone用户打算购买第三代iPhone SE。在计划购买iPhone SE的iPhone用户中，24%的受访者计划将其作为主要设备使用，而16%的受访者计划将该设备作为礼物赠送或作为辅助设备使用。虽然大多数iPhone SE 3买家计划自己使用该设备，但10.9%的人计划为孩子购买该设备，10.2%的人计划为伴侣或配偶购买该设备，7.8%的人计划为父母或祖父母等家庭成员购买。大多数用户计划购买第三代iPhone SE是因为其价格优势，但15.2%的用户主要被5G连接所吸引，11.3%的用户喜欢其紧凑的外形，6.7%的用户认为Touch ID指纹识别才是最?
CINNO Research的数据显示，苹果iPhone 13是1月份在中国最畅销的个人机型，销量为230万部。这是它连续第四个月在个人销售排行榜上名列前茅（包括去年10月至12月）。在此之前，iPhone已经有六年没有在这个排行榜上如此耀眼了。1月份，iPhone 13在苹果在中国的所有销售中占了相当大的比重，该公司总共销售了510万部。与去年1月相比，增长了11.4%。 中国市场的增长表现实际上与去年持平（+0.4%），但与12月相比增长了38.6%（中国最重要的节日春节会在2月份展开，持续半个月），这一市场借此机会共售出3087万部智能手机。 中国市场目前由OPPO?
他表示，公共云数据中心不是一次性投资，公司正在印度进行长期投资，过去两年里将现有三个数据中心的容量提高了一倍...而对于印度来说，根据研究公司IDC的预测，到2025年印度公共云服务市场总额有望达到108亿美元...作为数字消费领域增长最快的市场之一，印度正吸引着更多云服务等科技公司入驻，另外还包括微软主要竞争对手亚马逊，其在2020年底就宣布将斥资28亿美元在印度建设第二个数据中心...
报告显示，5年内有购房计划的女性占比达到53.9%;女性独立购房占比达28.2%，与往年相比有所增加;其中有八成女性在购房中起到决定作用;半数女性婚后..
姚劲波建议从提升家政行业数字化发展水平、推进家政行业标准化发展、构建数字化社区生活服务体系等方面入手，实现降本增效，助力家政服务业更加健..
据Android Authority报道，HMD 全球产品营销主管 Adam Ferguson 在日前的 MWC2022上接受采访称，HMD 目前已经暂时放弃开发诺基亚品牌旗舰机的计划..
最近一两个月，许多使用 AMD 锐龙处理器的 PC 游戏玩家，都在吐槽于 Windows 10 / 11 操作系统中玩游戏时遇到的随机卡顿故障。经过漫长的调查，AM..
为支持疫情防控工作，为前线人员提供所需，2022年3月7日下午，深圳市广电公益基金·第一现场公益基金携手爱心企业向福田区沙头街道抗疫一线捐赠了..
据澎湃新闻报道，针对“王传福卸任杭州比亚迪董事长”一事，比亚迪方面回应称，本次涉及变更的‘杭州比亚迪汽车有限公司’是集团旗下众多子公司之..
3月7日晚间，有消息称，一份落款贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司的调价公函”显示，因原材料成本、人工成本、运费等每年都成上涨之势，不断上..
2022年3月7日，新讯集团公司在深圳正式揭牌成立，新讯集团董事长李晓伟先生、集团总裁李晓杰先生为公司成立揭牌，集团主要领导、全国经销商代表以..
凤凰网科技讯 3月8日消息，恰逢三八妇女节，携程集团联合创始人、董事会执行主席梁建章发表“谈女性职业生涯发展的平权问题”的署名文章，并提出了..
苹果 iPhone 智能机的充电功率，长期落后于 Android 竞争对手。几天前，OPPO 刚刚介绍过全新的 150W SuperVOOC 方案，只需 5 分钟即可充入 50% 电..
在市场上推出Galaxy A13和A23之后，三星现在正准备推出高端的Galaxy A73智能手机...三星Galaxy A73 5G型号为 SM-A736B，并在Geekbench 5 上进行了..
现在，NVIDIA又收购了高性能存储企业Excelero，要做硬盘”了...Excelero公司成立于2014年，总部位于以色列特拉维夫，是一家高性能软件定义存储创新..
3月8日，据新浪科技报道，信通院公布数据显示：今年1月国内手机出货量数据，5G手机出货量为2632.4万部，同比下降3.5%，这也是国内5G手机出货量罕见..
人民日报官微今天也是发文称，今天不必称呼女神女王，只要听见她们的真实声音...如何让妇女过得不逼仄不沉重，不被生活的重负和性别歧视束缚，而是..
针对苹果取消充电器附赠的举动，三星海外官网曾承诺，三星Galaxy系列产品依然”要什么有什么，各方面都会给用户最好的配置...稍后三星就将这条推文..
今天，Valve对Steam Deck的商品页面进行了更新，目前任何预定订单都需要在今年第三季度后才会正式下单发货...用户也并不需要为了预定Steam Deck而..
美股遭遇黑色星期一”，道指、纳指、标普500三大股指周一集体下挫，连续第三个交易日下跌，道指盘中跌超800点...美股大型科技股全线走低，苹果跌2..
三八节不放假没有加班费”的话题引起网络热议，那么三八节不放假，可以有加班费吗？有网友指出，这个还真没有”...在一份劳动和社会保障部办公厅《..
美东时间3月7日16：00，道指收跌797.42点，报32817.38点，跌幅2.37%；纳指收跌482.48点，报12830.96点，跌幅为3.62%；标普500指数收跌127.78点，报..
引人注目的是，字节的大多数闭环动作，发生在张一鸣交棒梁汝波之后，或是在交接过程中即已埋下伏笔...对于字节下一个十年的方向，梁汝波的思路与张..