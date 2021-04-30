iPhone 13 连续第四个月 蝉联国内市场单机销量Top1

CINNO Research的数据显示，苹果iPhone 13是1月份在中国最畅销的个人机型，销量为230万部。这是它连续第四个月在个人销售排行榜上名列前茅（包括去年10月至12月）。在此之前，iPhone已经有六年没有在这个排行榜上如此耀眼了。1月份，iPhone 13在苹果在中国的所有销售中占了相当大的比重，该公司总共销售了510万部。与去年1月相比，增长了11.4%。 中国市场的增长表现实际上与去年持平（+0.4%），但与12月相比增长了38.6%（中国最重要的节日春节会在2月份展开，持续半个月），这一市场借此机会共售出3087万部智能手机。 中国市场目前由OPPO?